Севастополь со вкусом кофе

Рассекретить лучшие кофейни города и увидеть его достопримечательности на дружеской прогулке

Индивидуальная
На этой прогулке запросто можно почувствовать себя героем кинофильма: солёный морской ветер в лицо, вокруг фотогеничные локации, а в воздухе витает аромагия южного города.

Мы пройдем по улочкам Севастополя, заглянем в кофейни, где заваривают лучший кофе в городе, и сможем прокатиться по бухточкам на катере.

Обещаю, со мной вы непременно полюбите этот город-праздник!
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
Севастополь со вкусом кофе
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Что вас ожидает

По городу со стаканчиком кофе «to go»

Яркий, сочный, солнечный и манящий — таким я постараюсь показать вам свой Севастополь, по которому мы прогуляемся со стаканчиками кофе to go. Вы заглянете в лучшие городские кофейни и услышите историю самого популярного напитка в мире. За чашкой ароматного капучино или рафа узнаете о современных кофейных тенденциях и традиции «подвешенного кофе». А на мастер-классе от бариста продегустируете интересные кофейные сорта и познакомитесь с альтернативными методами заваривания.

Прогулка среди символов Севастополя

Перемещаясь пешком или на общественном транспорте между кофейнями, мы увидим must-see достопримечательности Севастополя и поговорим о хрониках города. Перед вами предстанут площади Нахимова, Лазарева и Ушакова (Городское кольцо), Приморский и Матросский бульвары, улица Большая Морская и Ленина, Малахов курган. Кроме того, мы посетим музей под открытым небом Херсонес Таврический и, если захотите, прокатимся на катере и увидим одну из самых романтичных бухточек Севастополя, Аполлонову.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, но нам нужно будет несколько раз проехать на транспорте (автобус — 26 руб. /такси — около 200 руб.)
  • Дополнительные расходы: напитки и еда в кофейнях, а также входные билеты в Херсонес Таврический — 300 руб., Военно-исторический музей Черноморского флота — 100 руб. По желанию может отправиться на прогулку на катере по бухтам Севастополя — 600 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Нахимова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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