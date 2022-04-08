Что вас ожидает

По городу со стаканчиком кофе «to go»

Яркий, сочный, солнечный и манящий — таким я постараюсь показать вам свой Севастополь, по которому мы прогуляемся со стаканчиками кофе to go. Вы заглянете в лучшие городские кофейни и услышите историю самого популярного напитка в мире. За чашкой ароматного капучино или рафа узнаете о современных кофейных тенденциях и традиции «подвешенного кофе». А на мастер-классе от бариста продегустируете интересные кофейные сорта и познакомитесь с альтернативными методами заваривания.

Прогулка среди символов Севастополя

Перемещаясь пешком или на общественном транспорте между кофейнями, мы увидим must-see достопримечательности Севастополя и поговорим о хрониках города. Перед вами предстанут площади Нахимова, Лазарева и Ушакова (Городское кольцо), Приморский и Матросский бульвары, улица Большая Морская и Ленина, Малахов курган. Кроме того, мы посетим музей под открытым небом Херсонес Таврический и, если захотите, прокатимся на катере и увидим одну из самых романтичных бухточек Севастополя, Аполлонову.

Организационные детали