Нина проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка 👣 на катере и военные тайны Мы встретимся в самом сердце Севастополя и поплывем на катере в его северную часть, наслаждаясь в пути живописными видами и боевыми кораблями Черноморского флота. Выйдя на берег, вы осмотрите Свято-Никольский храм и Братское кладбище защитников города во время Крымской войны. А я раскрою, почему храм построен в виде пирамиды и что случилось с итальянским линкором «Giulio Cesare» в 1955 году.
Севастополь с высоты и уютная винодельня Северная часть Севастополя — одна из самых исторически насыщенных. Вы посетите 30-ю бронебашенную батарею, услышите о ее командирах, создании и службе и рассмотрите архивные фото. Далее заглянете на винодельню Усадьба Перовских, расположенную на территории бывшего военного городка. Завершающим аккордом путешествия станет памятник Гвардия с шикарным видом на центр Севастополя.
Организационные детали
Транспортные расходы и билет 🎫 на катер включены в стоимость
По желанию можно также посетить музеи 🖼 Михайловская батарея и Константиновская батарея. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!