Нина проводит ещё 4 экскурсии

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Северная сторона Севастополя

Прокатиться на катере, увидеть храм-пирамиду, узнать о боевой славе города и заглянуть на винодельню

Нина
Нина – Гид из Севастополя
Вы отправитесь по морю в самобытную северную часть Севастополя, пережившую немало драматических событий.

Посетите 30-ю батарею, рассмотрите памятник Гвардия и оцените необычный Свято-Никольский храм.

Насладитесь с высоты панорамой центра города и узнаете интересные факты о местной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя

Что вас ожидает

Прогулка 👣 на катере и военные тайны
Мы встретимся в самом сердце Севастополя и поплывем на катере в его северную часть, наслаждаясь в пути живописными видами и боевыми кораблями Черноморского флота. Выйдя на берег, вы осмотрите Свято-Никольский храм и Братское кладбище защитников города во время Крымской войны. А я раскрою, почему храм построен в виде пирамиды и что случилось с итальянским линкором «Giulio Cesare» в 1955 году.

Севастополь с высоты и уютная винодельня
Северная часть Севастополя — одна из самых исторически насыщенных. Вы посетите 30-ю бронебашенную батарею, услышите о ее командирах, создании и службе и рассмотрите архивные фото. Далее заглянете на винодельню Усадьба Перовских, расположенную на территории бывшего военного городка. Завершающим аккордом путешествия станет памятник Гвардия с шикарным видом на центр Севастополя.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и билет 🎫 на катер включены в стоимость
  • По желанию можно также посетить музеи 🖼 Михайловская батарея и Константиновская батарея. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя
Северная сторона Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!
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Нина проводит ещё 4 экскурсии

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