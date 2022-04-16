Во время путешествия перед вами откроются двери старинных крымских монастырей! Позволит взять без боя свои стены древний бастион! А природа подарит незабываемые пейзажи с лучших обзорных площадок! Свято-Климентовский монастырь в Инкермане, древняя крепость Каламита, Свято-Георгиевский монастырь и волшебная Балаклава с нетерпением ждут вашего визита!

Инкерман

Сначала мы отправимся в Свято-Климентовский монастырь в Инкермане. В обитель, что пережила целые столетия, самые неспокойные времена, но устояла в этом безумном вихре, а после возродилась во всей красе.

От монастыря рукой подать до сохранившихся руин крепости Каламита. В каждом камне этой цитадели живет история многих народов. В стенах бастиона мы узнаем о великом прошлом крепости, ее расцвете и забвении.

Фиолент

После такого насыщенного начала, можно немного передохнуть! Мы остановимся на открытой смотровой площадке. Заглянем в бесконечную душу самой природы, где море, горы и побережье сливаются в один восхитительный пейзаж.

Прекрасен на этом фоне Свято-Георгиевский монастырь! На горном склоне у самых облаков блестят его золотые купола. Зовут к себе колокольные перезвоны. И мы обязательно пойдем к нему! Восхитимся изяществом архитектуры, уютом и теплом обители, роскошью местного храма.

Балаклава

Балаклава — финальный пункт нашего путешествия. Самая знаменитая бухта полуострова всегда спокойна и гостеприимна! Мы пройдемся по набережной маленького городка, узнаем его историю в призме знаменательных и судьбоносных событий. Услышим воспоминания о Балаклаве в строках великих писателей и поэтов.