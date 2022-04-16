Спутники Севастополя: умножая славу города-героя

Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды - на окраинах города-героя всегда есть, что

Групповая
Руины древних бастионов, религиозные святыни и завораживающие виды — на окраинах города-героя всегда есть, что посмотреть! Рассказ экскурсовода пронесет вас через целые эпохи, трагические судьбы государств и народов.
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя
Спутники Севастополя: умножая славу города-героя

Что вас ожидает 🤩

  • Инкерман
  • Балаклава
  • Фиолент
Во время путешествия перед вами откроются двери старинных крымских монастырей! Позволит взять без боя свои стены древний бастион! А природа подарит незабываемые пейзажи с лучших обзорных площадок! Свято-Климентовский монастырь в Инкермане, древняя крепость Каламита, Свято-Георгиевский монастырь и волшебная Балаклава с нетерпением ждут вашего визита!

Инкерман

Сначала мы отправимся в Свято-Климентовский монастырь в Инкермане. В обитель, что пережила целые столетия, самые неспокойные времена, но устояла в этом безумном вихре, а после возродилась во всей красе.
От монастыря рукой подать до сохранившихся руин крепости Каламита. В каждом камне этой цитадели живет история многих народов. В стенах бастиона мы узнаем о великом прошлом крепости, ее расцвете и забвении.

Фиолент

После такого насыщенного начала, можно немного передохнуть! Мы остановимся на открытой смотровой площадке. Заглянем в бесконечную душу самой природы, где море, горы и побережье сливаются в один восхитительный пейзаж.
Прекрасен на этом фоне Свято-Георгиевский монастырь! На горном склоне у самых облаков блестят его золотые купола. Зовут к себе колокольные перезвоны. И мы обязательно пойдем к нему! Восхитимся изяществом архитектуры, уютом и теплом обители, роскошью местного храма.

Балаклава

Балаклава — финальный пункт нашего путешествия. Самая знаменитая бухта полуострова всегда спокойна и гостеприимна! Мы пройдемся по набережной маленького городка, узнаем его историю в призме знаменательных и судьбоносных событий. Услышим воспоминания о Балаклаве в строках великих писателей и поэтов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Дополнительных расходов нет
Место начала и завершения?
площадь Ушакова, Севастополь
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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