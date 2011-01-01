Мы отправимся в красивейшие 🤩 места Крыма Судак и Новый свет. Климат и природа не с чем не сравнимая наполнит вас свежим воздухом и силами. Бухты Нового Света завораживают и манят.

Маршрут пролегает вначале по Севастопольско-Симферопольской трассе, затем, после небольшой бытовой остановки в Симферополе (ориентировочно 15 мин. ), автобус выезжает на трассу Симферополь – Феодосия. В пути в окна автобуса Вы увидите немало замечательных крымских ландшафтов, а из сопроводительного рассказа экскурсовода узнаете много интересного о великолепной природе Крымского полуострова, а также его удивительной богатейшей истории 📖 Судаке Вы сможете полюбоваться прекрасным ландшафтным памятником – мысом Меганом.

Затем Вас ожидает встреча с главной городской достопримечательностью 🏛️ – Судакской генуэзской крепостью. Возвышающаяся над бухтой и городом средневековая крепость – потрясающее неприступное фортификационное сооружение: высочайшие крепостные стены, мрачный замок 🏰, многочисленные башни. В этом уникальном и впечатляющем историко – археологическом памятнике мирового значения все сохраняется в том виде, какой крепость была во времена средневековых рыцарей. Строилась она в несколько этапов, на протяжении столетий под контролем и по заказу итальянцев, поэтому в ее облике стойко присутствуют западно-европейские фортификационные мотивы. Передвигаясь по дорожкам вдоль массивных крепостных стен, поднимаясь на вершину Консульского замка, стоя у подножия устремляющейся ввысь Девичьей башни, Вы всюду будете ощущать стойко витающий здесь дух старины.

В последние годы летом средневековая история легендарной крепости оживает – здесь проходит рыцарский турнир «Генуэзский шлем». В Судак съезжаются члены исторических клубов – любителей средневековья из разных стран – Росси, Украины и Белоруссии – и начинают воссоздавать в крепости быт давно ушедших веков. Проводятся грандиозные рыцарские турниры – состязания всадников, битвы с мечом, кулачные бои. Кроме ежедневных зрелищных рыцарских состязаний и массового штурма крепости в программе мероприятия — ярмарка народных ремесел, соревнования кузнецов, стрельбы из арбалетов, пушек, кулеврин и требушетов, выступления трубадуров. Это необыкновенно зрелищное и захватывающее представление! Увидеть своими глазами бугурт – рыцарские состязания – а также приобрести в качестве сувениров замечательные поделки ремесленников сможете и вы, если купите билеты 🎫 на экскурсию ⛳ в Судак с середины июля по конец августа.

Впрочем, Генуэзскую крепость облюбовали не только археологи и поклонники истории, но и кинематографисты. Здесь снято более сорока популярных и любимых фильмов – «Гамлет», «Марко Поло», «Сократ», «Мастер и Маргарита» и мн. др.

Из Судака Вы отправитесь в одно из самых романтичных и живописных мест Крыма – поселок Новый Свет. Его недаром называют Парадиз. Это – ботанический, археологический и исторический заказник. Открытый к Черному морю Новосветовский амфитеатр горных склонов образует своеобразную дугу, по краям которой возвышаются величественная гора Сокол и округлая куполообразная Пещерная скала (Коба-Кая). Эти скалистые утесы представляют собой окаменелые известняковые рифы.

А какое неизгладимое впечатление на Вас произведут похожий на голову уползающего в море 🌊 гигантского ящера мыс Капчик и поражающая своими фантастическими скальными стенами, причудливыми гребнями, таинственными расселинами гора Караул-Оба! Загадочная дикая красота! Побережье заказника украшают поистине прекрасные бухты, вода в которых имеет цвет строго согласно их названиям – Синяя, Зеленая и Голубая. Во время прогулки вдоль бухт по Голицинской тропе Вы увидите также грандиозный Шаляпинский грот, или Грот Голицына – пещеру длиной около 20 м и высотой до 8 м. Грот был оборудован под уникальную винотеку знаменитым виноделом Л. Голицыным, облюбовавшим земли Нового Света для выращивания винограда и последующего производства из него шампанских вин. Здесь хранилось огромное количество – 3200 штук – винных бутылок со всей Европы, начиная с экземпляров, выпущенных еще во времена Великой французской революции. Грот имеет необыкновенную прекрасную акустику. Именно поэтому, по преданью, легендарный певец Ф. Шаляпин, который гостил у винодела, и согласился дать здесь концерт.

Новый Свет поразил своей красотой многих знаменитых людей, среди них – последний российский император Николай II. Предприняв из Севастополя под охраной боевых кораблей Черноморского флота большое путешествие вдоль Крымского полуострова на парусной яхте 🛥️ «Штандарт», император вместе со своей семьей побывал у берегов прекрасного поселка и был очарован этими местами настолько, что назвал их «Парадизом». Царская семья даже отдохнула на тихом уютном пляже, расположенном в Голубой бухте. С тех пор пляж 🏖️ Голубой бухты так и называют – Царский.

В конце прогулки вдоль бухт Вы сможете пройти по славящейся своим удивительным целебным эффектом реликтовой можжевеловой роще на самый край мыса Капчик и оттуда полюбоваться открывающейся перед Вами потрясающей панорамой побережья Судака и Нового Света. Кстати, получасовое пребывание среди зарослей целебного новосветовского можжевельника заменяет неделю лечения в легочном санатории!!!

Новый Свет также обожают киношники: здесь снималось огромное количество популярных и любимых фильмов – «Три плюс два», «Пираты двадцатого века», «Анна Каренина» и мн. др.

Ознакомившись с заповедником, Вы сможете отдохнуть на набережной Нового Света.

Ну, а в конце экскурсии 🧭 запланировано посещение фирменного магазина Новосветовского завода шампанских вин. Знаменитое Новосветовское шампанское – обладатель целого букета наград престижных международных конкурсов. Так что, кроме волшебных впечатлений, Вы сможете привезти с этого маршрута еще и замечательный подарок – бутылочку превосходного шампанского!