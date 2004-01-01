Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Коротко о главном

На Графской пристани вы узнаете об основании солнечного Севастополя — «священного», или «августейшего» центра, морского торгового и рыбного порта, главной черноморской базы ВМФ и города-героя. У памятника Затопленным кораблям и на Матросском бульваре поговорим о подвигах моряков. На городском холме вы увидите христианские святыни — Владимирский и Петропавловский соборы. А гуляя по Большой Морской и площади Ушакова, услышите рассказ о послевоенных временах и периоде восстановления города.

Ваша картина Севастополя

Мы вместе решим, какое направление выбрать для погружения в атмосферу города. Может, это будет морская прогулка на пароме, который курсирует по бухте. Невероятной красоты закат, который мы встретим на набережной или на вершине Малахова кургана. А возможно, вам придутся по душе атмосферные дворики с ленивыми котами и чашечка кофе, неспешно выпитая на ступеньках одной из лестниц. Я с удовольствием поделюсь не только историческими фактами о городе, но и опытом переезда в Севастополь «с материка», дам рекомендации по построению дальнейшего маршрута путешествия и посоветую самые вкусные места.

Организационные детали