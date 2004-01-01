Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Дружеская прогулка по знаковым и душевным местам черноморского порта

Нарисуем портрет Севастополя вместе? Сначала на полотне появятся крупные мазки — история и достопримечательности центра.

Потом добавим детали, которые сделают город таким, каким он откроется именно вам.

Я составлю вам компанию в морской прогулке, встрече заката или покажу колоритные дворики.

Расскажу о жизни изнутри и посоветую приятные заведения с кухней разных народов.
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!
Только твой Севастополь!

Что вас ожидает

Коротко о главном

На Графской пристани вы узнаете об основании солнечного Севастополя — «священного», или «августейшего» центра, морского торгового и рыбного порта, главной черноморской базы ВМФ и города-героя. У памятника Затопленным кораблям и на Матросском бульваре поговорим о подвигах моряков. На городском холме вы увидите христианские святыни — Владимирский и Петропавловский соборы. А гуляя по Большой Морской и площади Ушакова, услышите рассказ о послевоенных временах и периоде восстановления города.

Ваша картина Севастополя

Мы вместе решим, какое направление выбрать для погружения в атмосферу города. Может, это будет морская прогулка на пароме, который курсирует по бухте. Невероятной красоты закат, который мы встретим на набережной или на вершине Малахова кургана. А возможно, вам придутся по душе атмосферные дворики с ленивыми котами и чашечка кофе, неспешно выпитая на ступеньках одной из лестниц. Я с удовольствием поделюсь не только историческими фактами о городе, но и опытом переезда в Севастополь «с материка», дам рекомендации по построению дальнейшего маршрута путешествия и посоветую самые вкусные места.

Организационные детали

  • В моей сумке всегда найдётся бутылочка воды, заряженный power bank и лейкопластырь:)
  • Каждая экскурсия индивидуальна и строится на основании ваших пожеланий
  • Дополнительные расходы опциональны — поездка на пароме/посещение музеев/перекусы в кафе
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на площади Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Давайте знакомиться! Меня зовут Маша, я профессиональный историк и просто влюблённая в свой город девушка. У Севастополя богатая история, но я не стану нагружать вас датами и лишними деталями. Во время прогулки раскрою историческую канву, покажу основные достопримечательности, но самым главным будет погружение в атмосферу исторического центра и создание уникального, только вашего образа Севастополя.
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