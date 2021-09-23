Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву

Насладиться пейзажами Большой Севастопольской Тропы и узнать о природе полуострова

5
2 отзыва
Зрелищное, интересное и вкусное мы соединили в этом несложном пешеходном туре! Он посвящен природе и пройдет там, где в Крыму ближе всего сходятся горы и море.

Вас ждут виды с высоты, заповедные пляжи, лесные тропы, реликтовые растения и даже светящееся море.

В путь отправимся небольшой дружной компанией, отдохнем и накупаемся, а ночевать будем в палатке под звездами.
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву
Треккинг на 2 дня — через крымские горы в Балаклаву

Что вас ожидает

Это несложный поход по одному из самых живописных участков Большой Севастопольской тропы — приготовьте ваши фотоаппараты! Восторг от природных видов дополнят рассказы об особенностях крымского рельефа и о редких растениях.

День 1: через горный перевал Ласпи в заказник Аязьма

Первой мы покорим гору Куш-Кая, откуда откроются дивные виды на другие горы и хребты: Ильяс-Кая, Крыло Дракона и Храм солнца. Затем полюбуемся побережьем с мыса Айя — самого высокого на Черном море. Оттуда пойдем по горным тропам над бирюзовыми заливами к урочищу Аязьма. Палаточный лагерь установим рядом с непересыхающим родником, поужинаем и искупаемся. Часто на закате здесь резвятся дельфины. А ночью вас ждет природное чудо — светящееся благодаря планктону море.

День 2: Пляж Инжир — набережная Балаклавы

Утром по плану вкусный походный завтрак и купание. Полные сил, отправимся в сторону Балаклавы. Через ароматные сосновые и можжевеловые леса поднимемся на гору Аскети: по пути вы увидите краснокнижные каперсы и фисташки, а на вершине насладитесь пейзажами, сфотографируетесь у знаменитой «Бочки смерти» и заглянете в руины Южного форта. Оттуда спустимся к генуэзской крепости Чембало с многовековой историей, а финалом станет набережная красавицы-Балаклавы.

Организационные детали

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Как проходит поход

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды
  • Начало треккинга у смотровой Ласпи в 10.00, окончание в Балаклаве на следующий день в 18.00
  • Всего мы пройдем около 18 км по лесным дорогам и тропам
  • Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: питание (1 день: обед, ужин; 2 день: завтрак, обед) и треккинговые палки на тур
  • Дополнительные расходы:
    — проезд туда-обратно на общественном транспорте (100 руб. с человека) либо по желанию заказ трансфера (от 1000 руб. с группы)
    — аренда снаряжения для ночевки, если у вас нет своего (палатка, спальник, пенка, рюкзак). Стоимость до 1000 руб.
    — по желанию прогулка на катере в Балаклаву с пляжа Инжир или Золотой (250 руб. )

Почему стоит пойти с нами.

  • Для нас важен комфорт каждого путешественника. Также мы подстраиваем маршрут под подготовку группы и погоду: можем пройти короткий трек или, наоборот, сделать маршрут насыщеннее.
  • Небольшое количество человек в группе позволит гиду уделить должное внимание каждому участнику похода и обеспечить безопасность в горах
  • Обязательно выдаем участникам треккинговые палки для крутых подъемов и спусков и на всякий случай берем на всех плащи-дождевики.
  • Наша команда — это профессиональные гиды-проводники с многолетним опытом, фотографы и сотрудники Крымспаса. Прошли курсы по оказанию первой помощи и всегда носим с собой аптечку.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе смотровой площадки Ласпи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Vadim
Vadim
Меня зовут Вадим, родился и живу в Крыму. Восхищаюсь красотой и разумностью природы. Гид-географ, закончил МГУ, автор веломаршрута «По античным усадьбам Херсонеса». Более 20 лет хожу в походы в Крыму, бывал на Кавказе и в Карпатах. Увлекаюсь наблюдением за птицами. Представляю команду гидов, которые любят и знают свой край: экскурсоводы, гиды-проводники, фотографы и сотрудники Крымспаса.
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2 настоящих отзыва от туристов

Сергей
23 сен 2021
Когда живешь в городе, то легко согласиться, но после трудно представить, что можно было выдержать это. Vadim помогает. Лучше солнечная, не мокрая погода, шузы, экипировка-не фривольная. Мы пробирались с рюкзаками по морю с отпечатками кораллов возрастом в миллионы лет. Как бы хорошо:днём работаешь на шлифовальном станке, а вечером с семьёй с рюкзачками и палками часа 2-бегом в горку.
A
13 сен 2021
Отличный поход, море впечатлений. Потрясающая природа Крыма, горы, море. Особая благодарность гиду Вадиму, который показал эту красоту, рассказал об истории, природе и сделал этот поход максимально комфортным и незабываемым!

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