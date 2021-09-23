Что вас ожидает

Это несложный поход по одному из самых живописных участков Большой Севастопольской тропы — приготовьте ваши фотоаппараты! Восторг от природных видов дополнят рассказы об особенностях крымского рельефа и о редких растениях.

День 1: через горный перевал Ласпи в заказник Аязьма

Первой мы покорим гору Куш-Кая, откуда откроются дивные виды на другие горы и хребты: Ильяс-Кая, Крыло Дракона и Храм солнца. Затем полюбуемся побережьем с мыса Айя — самого высокого на Черном море. Оттуда пойдем по горным тропам над бирюзовыми заливами к урочищу Аязьма. Палаточный лагерь установим рядом с непересыхающим родником, поужинаем и искупаемся. Часто на закате здесь резвятся дельфины. А ночью вас ждет природное чудо — светящееся благодаря планктону море.

День 2: Пляж Инжир — набережная Балаклавы

Утром по плану вкусный походный завтрак и купание. Полные сил, отправимся в сторону Балаклавы. Через ароматные сосновые и можжевеловые леса поднимемся на гору Аскети: по пути вы увидите краснокнижные каперсы и фисташки, а на вершине насладитесь пейзажами, сфотографируетесь у знаменитой «Бочки смерти» и заглянете в руины Южного форта. Оттуда спустимся к генуэзской крепости Чембало с многовековой историей, а финалом станет набережная красавицы-Балаклавы.

Организационные детали

Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Как проходит поход

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Начало треккинга у смотровой Ласпи в 10.00, окончание в Балаклаве на следующий день в 18.00

Всего мы пройдем около 18 км по лесным дорогам и тропам

Маршрут подойдет взрослым и детям от 7 лет (активные дети хорошо справляются)

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: питание (1 день: обед, ужин; 2 день: завтрак, обед) и треккинговые палки на тур

Дополнительные расходы:

— проезд туда-обратно на общественном транспорте (100 руб. с человека) либо по желанию заказ трансфера (от 1000 руб. с группы)

— аренда снаряжения для ночевки, если у вас нет своего (палатка, спальник, пенка, рюкзак). Стоимость до 1000 руб.

— по желанию прогулка на катере в Балаклаву с пляжа Инжир или Золотой (250 руб. )

Почему стоит пойти с нами.