Что вы можете увидеть 🤩

Дворец в садах или восточная сказка

Главная достопримечательность Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом.

Бахчисарай полон загадок и имеет богатую интересную историю. Чтобы лучше понять его, близко познакомиться с его уходящими в глубокую древность традициям.

Свято-Успенского мужской монастырь

По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии.

Пещерный город

Вы прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.

У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.