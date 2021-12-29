Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»

Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины

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до 18 чел.
Экскурсия проходит через живописные Инкерманскую, Бельбекскую, и Качинскую долины.

Дорога извивается между внешней и внутренней грядой Крымских гор, среди удивительных по красоте виноградников и фруктовых садов.

Путь ведет к древнему городу Бахчисараю – бывшей столице крымских ханов, где сохранился настоящий ханский дворец.
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»
Вечер в Бахчисарае - «В гостях у хана»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Бахчисарай, Ханский дворец (Зал Дивана, летняя беседка, Ханская мечеть, «Фонтан Слез», Золотой фонтан, гаремный корпус и др.)
  • Успенский мужской монастырь (Крымский Афон).
  • Пещерный город
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Дворец в садах или восточная сказка

Главная достопримечательность Бахчисарая — живописный дворец эпохи Крымского ханства, образцом для которого послужили великолепные стамбульские постройки. Вы узнаете об основании и предыстории строительства сооружения с его впечатляющим комплексом.
Бахчисарай полон загадок и имеет богатую интересную историю. Чтобы лучше понять его, близко познакомиться с его уходящими в глубокую древность традициям.

Свято-Успенского мужской монастырь

По живописным склонам ущелья Марьям-Дере вы поднимитесь к одному из старейших монастырей Крыма — Вы побываете у Свято-Успенского мужского действующего монастыря, где услышите историю древней православной обители, сооруженной в Мариам-Дере, ущелье Святой Марии.

Пещерный город

Вы прикоснетесь к давно ушедшим эпохам в пещерном городе Чуфут-Кале, где речь пойдет об аланах, караимах и других народах, населявших Крым, о мирной жизни и их взаимоотношениях, о толерантности различных конфессий и культурах, столь тесно соседствующих в нашем регионе.
У подножия Чуфут-Кале вы сможете поужинать и попробовать различные блюда национальной кухни, узнать о кулинарном искусстве и местных традициях.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поддержка 24/7. Наши менеджеры всегда на связи
  • Полное сопровождение клиента специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
  • Аттестованный гид-экскурсовод
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Посещение бахчисарайского Ханского дворца — 300/150/50 руб. /чел
  • Посещение кофейни «Дегирмен» — 400 руб. /чел
  • Посещение (3 часа) пещерного города Чуфут-Кале — 300/200 руб. /чел
  • Комплексный обед по желанию — 500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площади
Завершение: пл. Нахимова
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Выезд ежедневно утром в 9:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 09:00 - утренний выезд. Вечерний город: вт, пт, вс 13:00*

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