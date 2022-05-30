Вкус Крыма

Крым - это удивительное место, о котором ходит множество легенд

5
3 отзыва
Крым – это удивительное место, о котором ходит множество легенд.

Приглашаем Вас отправиться в незабываемое путешествие по историческим местам полуострова, а также узнать о традициях и секретах местного виноделия.
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Вкус Крыма
Ближайшие даты:
19
сен

Что вас ожидает 🤩

Винная феерия
Винная феерия
Посетим знаменитые винзаводы России: Инкерман, Массандра, Солнечная долина, и продегустируем лучшие крымские вина
Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Узнаем много интересного на экскурсиях по городу-герою Севастополю и Балаклаве, прославившейся своим европейским шармом и богатой историей
Солнечный Южный берег Крыма
Солнечный Южный берег Крыма
Со смотровой площадки полюбуемся величием Форосской церкви и замка Ласточкино гнездо, а также прогуляемся по улочкам Ялты
Эксклюзивная дегустация
Эксклюзивная дегустация
В Никитском ботаническом саду мы попробуем на вкус джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из лепестков розы и многое другое
Великолепная Феодосия
Великолепная Феодосия
Побываем в самых интересных местах этого удивительного города-курорта
Крупнейшая коллекция
Крупнейшая коллекция
Увидим крупнейшую в мире коллекцию вин Массандры, которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса

Программа тура по дням

1 день

Симферополь - Инкерман - Севастополь

Встреча гостей:

  • на ж/д вокзале г. Симферополя с 10:00 до 10:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»);
  • в аэропорту г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (справа от выхода из здания терминала (снаружи здания), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Руководитель группы встречает с табличкой «Вкус Крыма».

Обед в кафе.

Переезд в Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и средневековой крепости Каламита.

Посещение «Инкерманского завода марочных вин», известных своим высоким качеством и благородным вкусом.

Предприятие было основано в 1961 году на базе подземных выработок известняка.

Протяжённость знаменитых подвалов составляет 55000 м2, общая территория предприятия – 7 га.

Уникальные марочные вина выдерживаются классическим способом в дубовой таре на глубине 30-50 м в толще скалы.

Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

Симферополь - Инкерман - СевастопольСимферополь - Инкерман - СевастопольСимферополь - Инкерман - СевастопольСимферополь - Инкерман - Севастополь
2 день

Севастополь - Балаклава

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря.

Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

По желанию предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте или посещение музея истории Балаклавы.

По желанию, за доп. плату предлагаем познакомиться с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина.

История предприятия начинается с 1889 года.

Сегодня производство основано на использовании современного оборудования, а продукция изготавливается из собственного винограда, выращенного на территории уникального севастопольского терруара.

Посещение фирменного магазина.

Возвращение в гостиницу.

Севастополь - БалаклаваСевастополь - БалаклаваСевастополь - БалаклаваСевастополь - Балаклава
3 день

Никита - Массандра - Ялта

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты – самое популярное место отдыха и туризма, путевая экскурсия включает знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, осмотр живописных горных и морских ландшафтов.

Осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с одним из старейших научно-исследовательских центров – «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной – тюльпанов, летом – роз, а осенью – хризантем.

Дегустация «Вкусные и полезные дары Никитского сада»: джем из фейхоа, компот из зизифуса, варенье из лепестков розы, джем из инжира, фиточай (или другие продукты по сезону).

Знакомство с винзаводом «Массандра» – одним из крупнейших предприятий России и известнейшей достопримечательностью Ялты.

Коллекция вин Массандры (около 1 миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.

Размещение в одной из гостиниц ЮБК.

Никита - Массандра - ЯлтаНикита - Массандра - ЯлтаНикита - Массандра - ЯлтаНикита - Массандра - Ялта
4 день

Переезд на Восточный берег Крыма

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение магазина-кафе «Сыр и вино», где вы сможете попробовать лучший в Крыму кофе, приобрести натуральные сыры и другую продукцию крымских хозяйств, продегустировать и купить вина частных производителей.

Переезд на Восточный берег Крыма – путевая экскурсия по дороге.

Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца.

Переезд в п. Миндальное.

Посещение винзавода «Солнечная Долина» – один из старейших российских виноделен.

Во время экскурсии вы сможете посетить винные подвалы «Архадерессе», основанные в 1888 году мэтром отечественного виноделия Л. С. Голицыным и своими глазами увидеть длинные галереи дубовых бутов и бочек, где выдерживаются легендарные марочные вина «Кагор», «Черный доктор», «Черный полковник» и другие.

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.

Переезд на Восточный берег КрымаПереезд на Восточный берег КрымаПереезд на Восточный берег КрымаПереезд на Восточный берег Крыма
5 день

Феодосия - Симферополь

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтана И. К. Айвазовского.

Остановка в Белогорске.

Обед в ресторане «Ак-кая» (по желанию, за доп. плату).

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Феодосия - СимферопольФеодосия - СимферопольФеодосия - СимферопольФеодосия - Симферополь

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Ценовой период2-хместное размещение1-номестное размещение
25.04 – 10.0625 90028 900
18.07 – 23.0926 90029 900

Скидки:

Для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Для пенсионеров 60+ скидка – 5%.

Варианты проживания

Пансионат «Крымское приморье»

4 ночи

Располагается на побережье Черного моря у подножья юго-восточного склона заповедного потухшего вулкана Кара-Даг.

Пансионат находится в парковой зоне, которая по своим уникальным климатическим условиям и красоте ландшафта, является признанным местом для отдыха и лечения.

В номере: односпальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, умывальник, балкон с видом на море или парк, wi-fi интернет.
Одно дополнительное место – евро-раскладушка или диван-кровать.

Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»Пансионат «Крымское приморье»

Отель «Феодосия» 3*

4 ночи

Чистый, уютный отель с прекрасным расположением и комфортным отдыхом на берегу живописного Феодосийского залива.

В номере: две односпальные кровати, телевизор, кондиционер, цифровое телевидение, Wi-Fi, электронные замки, сейф, зеркало, шкаф для одежды, вешалки, чайник, косметические средства, полотенца, фен, туалет, душ.

Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*Отель «Феодосия» 3*

Отель «Дива» 3*

4 ночи

Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.

Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.

В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.

Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*Отель «Дива» 3*

Отель «Форум» 3*

4 ночи

Этот отель находится в городе Судак, в 12 минутах ходьбы от пляжа на берегу Черного моря.

Ресторан отеля «Форум» оформлен в греческом стиле и специализируется на европейской и украинской кухне. В баре подают напитки.

В числе удобств гостиницы «Форум» — сауна и мини-бассейн.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, Wi-Fi, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца.

Отель «Форум» 3*Отель «Форум» 3*Отель «Форум» 3*Отель «Форум» 3*Отель «Форум» 3*Отель «Форум» 3*

Отель «Гранд Астория» 3*

4 ночи

Отель расположен всего в 50 метрах от Чёрного моря, на центральной набережной города. Из окон верхних этажей открывается прекрасный вид на живописный Феодосийский залив.

Здание отеля является архитектурным памятником и старейшей гостиницей города, в которой жили легендарные исторические личности и знаменитости начала – середины XX века. По некоторым сведениям, в 1914 году гостиницу посетили такие известные люди, как А. Н. Толстой, М. И. Цветаева. В 1920 году в гостинице был штаб белогвардейцев, именно в гостинице проживал и руководил Вооруженными силами Юга генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин.

В номере: две односпальные кровати, шкаф, столик, телевизор, холодильник, кондиционер. ванна/душ, туалет.

Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*Отель «Гранд Астория» 3*

Санаторий «Кирова»

4 ночи

Этот курортный отель расположен в парке красивой исторической усадьбы. В числе удобств – открытый бассейн с морской водой, современный тренажерный зал, экскурсионное бюро и детский клуб. Гости могут поиграть в теннис на траве. В обеденном зале оздоровительного курорта подают завтрак, а также блюда традиционной кухни Крымского полуострова. К услугам гостей принадлежности для барбекю, кафе, фотостудия, салон красоты и студия йоги.

В номере: две односпальные кровати, платяной шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, душ, туалет, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, сушилка для одежды, балкон.

Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»Санаторий «Кирова»

Отель «Алушта» 2*

4 ночи

Имеет очень удобное расположение: 100 м от автовокзала, в 15 минутной доступности от Центральной Набережной. С парапета гостиничного холла открывается живописный и неповторимый вид на вечно зеленый и живописный пейзаж череды горных массивов Бабуган, Четыр-Даг и Демерджи, просторную и самую большую на Южном побережье Крыма долину и, конечно же, на море.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, утюг, фен, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, балкон.

Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*Отель «Алушта» 2*

Отель «Крымская Ницца» 2*

4 ночи

Расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра и городской Набережной, в реликтовой зелени бывшего княжеского имения и в 600 метрах от моря.

В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, телефон, кабельное телевидение, сейф, стиральная машина, сушилка для одежды, утюг, фен, чайник, кухонные принадлежности, обеденный стол, шкаф, вешалка для одежды, услуга "звонок – будильник", душ, туалет, косметические средства, полотенца, настольные игры и/или пазлы, детские книги, музыка или фильмы.

Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*Отель «Крымская Ницца» 2*

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

4 ночи

Располагается в восточной части Алушты – в черте города, в 800 м от моря.

В числе преимуществ комплекса — сауна и купель.

В номере: телевизор, холодильник, телефон, набор мебели, туалет, душ, балкон.

Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»Оздоровительный комплекс «Жемчужина»

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*

4 ночи

Располагается в курортном местечке Гаспра, в одном из живописнейших уголков Южного берега Крыма, между архитектурным памятником "Ласточкино гнездо" и Воронцовским дворцом в Алупке.

В номере: две односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, туалет, умывальник, балкон с видом на южную(море) или северную(горы) сторону.

Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*Пансионат «Ай-Тодор-Юг» 2*

Бизнес-отель «Атлантика» 3*

4 ночи

Современный бизнес отель, расположенный в тихом районе города, в Камышовой бухте, всего в 10 минутах ходьбы от моря c высоким уровнем комфорта и безупречным сервисом.

В номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, кондиционер, мини-бар, фен, телевизор, спутниковое ТВ, доступ к интернету, телефон, рабочий стол, шкаф, балкон, туалет, умывальник, ванна, гигиенический набор.

Бизнес-отель «Атлантика» 3*Бизнес-отель «Атлантика» 3*Бизнес-отель «Атлантика» 3*Бизнес-отель «Атлантика» 3*Бизнес-отель «Атлантика» 3*Бизнес-отель «Атлантика» 3*

Гостиничный комплекс «Крым»

4 ночи

Расположен в культурном центре города Севастополь на площади Восставших.

Из окон комплекса открывается красочная панорама всего города Севастополя: с северной стороны – красоты раскопок древнего города Херсонес и синяя гладь Черного моря, а с южной стороны – горы и весь город, как на ладони.

В номере: две односпальные кровати или одна двухспальная, телевизор, холодильник, душ, санузел, электрочайник, набор посуды, балкон.

Гостиничный комплекс «Крым»Гостиничный комплекс «Крым»Гостиничный комплекс «Крым»Гостиничный комплекс «Крым»Гостиничный комплекс «Крым»Гостиничный комплекс «Крым»

Гостиница «Фордевинд»

4 ночи

Распологается в центре Балаклавы в непосредственной близости от набережной Назукина и музея подводных лодок.

Удобная транспортная развязка позволит легко добраться в любую точку Балаклавы и Севастополя.

В номере: две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ТВ, холодильник, кондиционер, электрочайник, набор посуды, туалет, умывальник, душевая кабинка, мини-парфюмерия.

Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»Гостиница «Фордевинд»

Пансионат «Севастополь»

4 ночи

Располагается в южной части города-героя Севастополя, в нескольких минутах ходьбы от песочного пляжа бухты "Омега".

Пансионат имеет уникальное месторасположение и одну из немногих на территории города Севастополя свою зону отдыха.

В номере: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел и душ в номере, большой балкон.

Пансионат «Севастополь»Пансионат «Севастополь»Пансионат «Севастополь»Пансионат «Севастополь»Пансионат «Севастополь»Пансионат «Севастополь»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами, питание (на базе завтраков, 1 обед)
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты (экскурсии и дегустации в «Инкерман», «Массандра», «Солнечная долина», Никитском саду, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Ялте, Феодосии)
  • Дегустации и посещение винзаводов
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Симферополя и обратно
  • Питание (4 обеда и ужины)
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря – от 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы – 500 руб. взрослый билет
  • Экскурсия по Шампанерии «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка»:экскурсия – от 500 руб. дегустация – от 550 руб.
  • Экскурсия – от 500 руб.
  • Дегустация – от 550 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 12 лет на основном месте предоставляется скидка – 10%, на дополнительном – 30%.

Для пенсионеров 60+ предоставляется скидка – 5%.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы сможете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

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до 8 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
1 отзыв
Насыщенный день: лучшие места Севастополя
Мы посетим наиболее живописные места Севастополя
пл. Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
от 8 900 за всё до 5 чел.
Южный берег Крыма - Алупка, Ливадия, Ялта
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Нет отзывов
Южный берег Крыма - Алупка, Ливадия, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
2 200 за 1 человека
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