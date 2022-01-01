Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата

Этот тур для настоящих любителей приключений! Виа-Феррата (Via Ferrata) переводится с итальянского языка как «дорога из

В группе
до 8 чел.
Этот тур для настоящих любителей приключений! Виа-Феррата (Via Ferrata) переводится с итальянского языка как "дорога из железа".

Это горный маршрут, оборудованный металлическими конструкциями (скобы, тросы, штыри, лестницы), которые помогают пройти его с меньшими затратами энергии, чем, например, при классическом скалолазании.

Мы предлагаем таким образом вам совершить восхождение на вершину Ильяс-Кая!
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата
Восхождение на Ильяс-Кая по Виа-Феррата

Что вы можете увидеть 🤩

  • Виды на Бухту Ласпи
  • Виды На Куш-Кая
  • Гребень Деликли-Бурун
  • Храм Солнца
  • Вершина Ильяс-Кая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
У нас есть 3 категории маршрута для разного уровня подготовки
Простой маршрут (З-Е-А-Ж-Б, длина 1280 метров)
Подходит детям с 6 лет. Легкий вариант маршрута для желающих прогуляться по красивому и простому участку Виа-Ферраты с использованием скального снаряжения. И даже если у вас есть небольшой страх высоты, этот маршрут поможет в его преодолении. Пройдём по всей зелёной ветке Виа-ферраты на Ильяс-Кая и насладимся красотами открывшихся видов. Вы научитесь обращаться со скальным снаряжением и получите новый интересный опыт.
По ходу движения, сделаем привал в гроте, зайдём на смотровую площадку с видом на бухту Ласпи и Куш-Каю. А после окажемся на гребне Деликли-Бурун, по праву считающимся самым видовым отрезком Виа-Ферраты.
Средний уровень сложности (маршрут Г-Д-Е-А-Ж-Б-В, длина 2300 метров)
Подходит детям от 12 лет. Это оптимальный вариант маршрута, если вы хотите пройти полностью Виа-Феррату на Ильяс-Кая, но без экстрима.
Вы в полной мере ощутите, что такое Виа-Феррата, почувствуете себя альпинистами и покорите вершину Ильяс-Кая. Вас ждёт прохождение самого длинного маршрута с видами на Ласпинскую Бухту, гору Куш-Кая, хребет Каланых-Кая и мистический Храм Солнца. Вы научитесь обращаться со снаряжением, освоите технику прохождения Виа-Ферраты и получите новый опыт восхождения.
В этом туре мы сделаем остановку на обед в живописном гроте, пройдем гребень Деликли-Бурун и поднимемся на вершину Ильяс-Кая.
Повышенный уровень сложности (Маршрут Г-Д-Ж-Б-В, длина 1800 метров)
На данную ветку дети не допускаются. Самый объемный и экстремальный вариант маршрута Виа-Феррата с финишем на вершине Ильяс-Кая и посещением всех живописных и впечатляющих мест.
Для прохождения этого маршрута необходимо отсутствие страха высоты и хорошая физическая подготовка (здесь почти нет ступенек, большая нагрузка на руки и корпус). Мы пройдем по всем красным и чёрным участкам трассы, остановимся на обед в живописном гроте, поднимемся на хребет Деликли-Бурун и взойдём на вершину Ильяс-Кая, и всё это с максимальной дозой адреналина. Рекомендуем любителям экстрима и искателям острых ощущений.

Безопасность

Даже если у вас нет опыта восхождения по скальным участкам, но есть огромное желание покорять вершины, тогда отбросьте все сомнения и айда с нами! Наши инструктора обучат вас всему необходимому, на протяжении маршрута будут помогать и подсказывать и, конечно же, проследят, чтобы ваше путешествие прошло безопасно.

Важно знать:

  • Обязательно: удобная спортивная одежда и комфортная обувь с не скользкой подошвой (желательно кроссовки).
  • С собой рекомендуем взять ветровку (на вершине бывает ветрено), 1-1.5 литра воды на человека и перекус на обед.
  • Необходимое снаряжение входит в стоимость.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный комплект необходимого снаряжения
  • Детальный инструктаж и обучение работе со скальным снаряжением
  • Контроль безопасности на протяжении всего маршрута
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фотографии
Что не входит
  • Питание на маршруте
  • Трансфер до точки старта маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: Севастополь, Балаклавский район, остановка Ласпи
Завершение: Балаклавский район, остановка Ласпи
Когда и сколько длится
Когда: 29 июня в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обязательно: удобная спортивная одежда и комфортная обувь с не скользкой подошвой (желательно кроссовки). С собой рекомендуем взять ветровку (на вершине бывает ветрено).
  • Также с собой необходимо взять 1-1.5 литра воды на человека и перекус на обед.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

29 июня в 10:00

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