Что вы можете увидеть 🤩

У нас есть 3 категории маршрута для разного уровня подготовки

Простой маршрут (З-Е-А-Ж-Б, длина 1280 метров)

Подходит детям с 6 лет. Легкий вариант маршрута для желающих прогуляться по красивому и простому участку Виа-Ферраты с использованием скального снаряжения. И даже если у вас есть небольшой страх высоты, этот маршрут поможет в его преодолении. Пройдём по всей зелёной ветке Виа-ферраты на Ильяс-Кая и насладимся красотами открывшихся видов. Вы научитесь обращаться со скальным снаряжением и получите новый интересный опыт.

По ходу движения, сделаем привал в гроте, зайдём на смотровую площадку с видом на бухту Ласпи и Куш-Каю. А после окажемся на гребне Деликли-Бурун, по праву считающимся самым видовым отрезком Виа-Ферраты.

Средний уровень сложности (маршрут Г-Д-Е-А-Ж-Б-В, длина 2300 метров)

Подходит детям от 12 лет. Это оптимальный вариант маршрута, если вы хотите пройти полностью Виа-Феррату на Ильяс-Кая, но без экстрима.

Вы в полной мере ощутите, что такое Виа-Феррата, почувствуете себя альпинистами и покорите вершину Ильяс-Кая. Вас ждёт прохождение самого длинного маршрута с видами на Ласпинскую Бухту, гору Куш-Кая, хребет Каланых-Кая и мистический Храм Солнца. Вы научитесь обращаться со снаряжением, освоите технику прохождения Виа-Ферраты и получите новый опыт восхождения.

В этом туре мы сделаем остановку на обед в живописном гроте, пройдем гребень Деликли-Бурун и поднимемся на вершину Ильяс-Кая.

Повышенный уровень сложности (Маршрут Г-Д-Ж-Б-В, длина 1800 метров)

На данную ветку дети не допускаются. Самый объемный и экстремальный вариант маршрута Виа-Феррата с финишем на вершине Ильяс-Кая и посещением всех живописных и впечатляющих мест.

Для прохождения этого маршрута необходимо отсутствие страха высоты и хорошая физическая подготовка (здесь почти нет ступенек, большая нагрузка на руки и корпус). Мы пройдем по всем красным и чёрным участкам трассы, остановимся на обед в живописном гроте, поднимемся на хребет Деликли-Бурун и взойдём на вершину Ильяс-Кая, и всё это с максимальной дозой адреналина. Рекомендуем любителям экстрима и искателям острых ощущений.

Безопасность

Даже если у вас нет опыта восхождения по скальным участкам, но есть огромное желание покорять вершины, тогда отбросьте все сомнения и айда с нами! Наши инструктора обучат вас всему необходимому, на протяжении маршрута будут помогать и подсказывать и, конечно же, проследят, чтобы ваше путешествие прошло безопасно.

Важно знать: