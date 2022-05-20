Восток - дело тонкое

Экскурсия с посещением Ханского дворца, города-крепости Чуфут-Кале, Успенского пещерного монастыря, Бисерного храма

Экскурсия с посещением Ханского дворца, города-крепости Чуфут-Кале, Успенского пещерного монастыря, Бисерного храма, пещерного города Качи-Кальон, которые поведают путешественникам многовековую историю Бахчисарая и всего полуострова.
Восток - дело тонкое
Восток - дело тонкое
Восток - дело тонкое
Восток - дело тонкое
Восток - дело тонкое
Восток - дело тонкое

Что вас ожидает 🤩

  • Бисерный храм Анастасии Узорешительницы
  • Пещерный город Качи-Кальон
  • Ханский дворец
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Пещерный город Чуфут-Кале

Бисерный храм

Знакомство с Бахчисараем начнем с его окрестностей. Посетим Бисерный храм, где вся церковная утварь украшена маленькими бусинками. В бликах свечей они переливаются всеми красками. В такой благодати любая душа находит умиротворение, обретает крупинку счастья.

Пещерный город Качи-Кальон

Отсюда рукой подать до Качи-Кальона. Когда-то в этом пещерном городе переплетались судьбы воинов, виноделов, монахов. Мы пройдем вдоль огромных гротов и вырубленных в скале комнат, где много веков назад бурлила жизнь.

Свято-Успенский мужской монастырь

После отправимся на окраину Бахчисарая. В Старом Городе перед нами откроются врата Успенского монастыря. Окунемся в мир, полный спокойствия и молитвы, прогуляемся по лестницам и переходам местной пещерной обители.

Пещерный город Чуфут-Кале

Впереди древние стены Чуфут-Кале! Эта крепость помнит и византийцев, и власть крымского ханства. Сохранившиеся до наших дней сооружения — свидетели тех далеких эпох. Мавзолей Джанике, дочери хана Тохтамыша —особенная изюминка путешествия.

Ханский дворец

Затем экскурсия продолжится в Ханском дворце. Готовы к ослепительному восточному изяществу? Сказочная архитектура, витиеватые орнаменты, фонтаны в роскошных садах — настоящий рай, где нашлось место многочисленным историческим выставкам.

Важная информация

  • В поездке пригодится удобная одежда и обувь.
  • При посещении монастырей приветствуется скромное, достойное поведение и внешний вид.
  • Входные билеты в пещерный город Качи-Кальон, Чуфут-Кале, Ханский дворец в стоимость экскурсии не входят.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги.
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Пещерный город Качи-Кальон, стоимость входа — 100, 50 и 50 рублей (взрослые, пенсионеры, дети соответственно).
  • Чуфут-Кале, стоимость входа — 300, 250 и 200 рублей (взрослые, пенсионеры, дети соответственно).
  • Ханский дворец, стоимость входа — 300, 200 и 50 рублей (взрослые, пенсионеры, дети соответственно)
Место начала и завершения?
площадь Ушакова, Севастополь
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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