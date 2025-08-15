Мои заказы

Морская прогулка по бухтам Севастополя

Подводные лодки и боевые корабли Черноморского флота на экскурсии в Севастополе
В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя.
4.3
12 отзывов
Ближайшие даты:
23
авг24
авг25
авг26
авг27
авг28
авг29
авг
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

Описание тура

Об экскурсии В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя. Двигаясь по Большой Севастопольской бухте, вы пройдете рядом с памятником Затопленным кораблям, увидите Михайловскую и Константиновскую батареи, Приморский бульвар, мыс Хрустальный, обелиск «Штык и парус», Графскую пристань. Далее, при входе в Севастопольскую бухту, экскурсовод расскажет вам обо всех кораблях вспомогательного флота, о подводных лодках ЧФ РФ. Вы увидите Морской госпиталь, балки Ушакова и Аполлонову. ПРИМЕЧАНИЕ!!! Подводные лодки и боевые корабли Черноморского Флота РФ могут находиться на служебных заданиях и не стоять физически в бухтах! Важно знать:
  • Длительность экскурсии 30 минут.
  • Кораблик отправляется каждые 20-30 минут, но могут быть незначительные изменения в расписании в зависимости от набора группы.
  • Гид сообщит вам место встречи после бронирования экскурсии.

• Подводные лодки и боевые корабли Черноморского Флота РФ могут находиться на служебных заданиях и не стоять физически в бухтах! Важная информация:

Ежедневно в любой день недели с 10:30 до 16:00 Вы можете присоединиться к морской прогулке по бухтам Севастополя. Катера отходят часто (каждые 20-30 минут) по набору группы.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большая Севастопольская бухта
  • Памятник Затопленным кораблям
  • Михайловская и Константиновская батареи
  • Приморский бульвар
  • Мыс Хрустальный
  • Обелиск «Штык и парус»
  • Графская пристань
  • Морской госпиталь
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение,
  • Билет на кораблик
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любой день недели с 10:30 до 16:00 Вы можете присоединиться к морской прогулке по бухтам Севастополя. Катера отходят часто (каждые 20-30 минут) по набору группы.
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Место встречи и название будет сообщено гидом позже. Контактный телефон: +7 (978) 726-47-92 Галина
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
2
1
Ю
Юлия
15 авг 2025
Прогулка на катере понравилась, забронировали, оплатили частично на сайте, с нами созвонились, скинули место посадки на катер. На месте оплатили оставшуюся сумму. Водитель катера рассказывает интересно.
4 сен 2022
М
Максим
9 окт 2021
Неплохая интересная экскурсия. Любопытно было увидеть все эти места с воды. Гид, он же капитан судна, довольно интересно все рассказывал. Узнал много нового из его рассказа. Судно было небольшое, что
читать дальше

тоже плюс (людей мало; не было общего шума и галдежа и прочее). Один минус был - в конце стало очень холодно. Сначала я был в футболке, потом пришлось одеть ветровку, потом - поменять ее на легкую кофту. А потом вообще на кофту надел еще ветровку. И то было холодновато. После экскурсии пришлось отогреваться чаем в ближайшем кафе.
На суше такого холодного, пронизывающего ветра - нет.
Хотя светило солнце, и оно хорошо так пригревало

