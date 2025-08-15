В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя.
Время начала: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30
В ходе нашей морской прогулки вас ждет увлекательный рассказ об истории и основании Севастополя, знакомство с историей русского флота и морским фасадом города, осмотр основных памятников и достопримечательностей Севастополя. Двигаясь по Большой Севастопольской бухте, вы пройдете рядом с памятником Затопленным кораблям, увидите Михайловскую и Константиновскую батареи, Приморский бульвар, мыс Хрустальный, обелиск «Штык и парус», Графскую пристань. Далее, при входе в Севастопольскую бухту, экскурсовод расскажет вам обо всех кораблях вспомогательного флота, о подводных лодках ЧФ РФ. Вы увидите Морской госпиталь, балки Ушакова и Аполлонову. ПРИМЕЧАНИЕ!!! Подводные лодки и боевые корабли Черноморского Флота РФ могут находиться на служебных заданиях и не стоять физически в бухтах!
- Длительность экскурсии 30 минут.
- Кораблик отправляется каждые 20-30 минут, но могут быть незначительные изменения в расписании в зависимости от набора группы.
- Гид сообщит вам место встречи после бронирования экскурсии.
Подводные лодки и боевые корабли Черноморского Флота РФ могут находиться на служебных заданиях и не стоять физически в бухтах!
- Корабль отправляется каждый час, но могут быть незначительные изменения в расписании в зависимости от набора группы;
- Гид сообщит вам место встречи после бронирования экскурсии;
- Подводные лодки и боевые корабли Черноморского Флота РФ могут находиться на служебных заданиях и не стоять физически в бухтах.
Ежедневно в любой день недели с 10:30 до 16:00 Вы можете присоединиться к морской прогулке по бухтам Севастополя. Катера отходят часто (каждые 20-30 минут) по набору группы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Севастопольская бухта
- Памятник Затопленным кораблям
- Михайловская и Константиновская батареи
- Приморский бульвар
- Мыс Хрустальный
- Обелиск «Штык и парус»
- Графская пристань
- Морской госпиталь
- Экскурсионное сопровождение,
- Билет на кораблик
- Личные расходы
Начало: Гостиница Севастополь, Проспект Нахимова 8 или Площадь Нахимова (обязательно уточняйте!)
Завершение: Площадь Нахимова
Когда: Ежедневно в любой день недели с 10:30 до 16:00 Вы можете присоединиться к морской прогулке по бухтам Севастополя. Катера отходят часто (каждые 20-30 минут) по набору группы.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Место встречи и название будет сообщено гидом позже. Контактный телефон: +7 (978) 726-47-92 Галина
4.3
Ю
Юлия
15 авг 2025
Прогулка на катере понравилась, забронировали, оплатили частично на сайте, с нами созвонились, скинули место посадки на катер. На месте оплатили оставшуюся сумму. Водитель катера рассказывает интересно.
Неплохая интересная экскурсия. Любопытно было увидеть все эти места с воды. Гид, он же капитан судна, довольно интересно все рассказывал. Узнал много нового из его рассказа. Судно было небольшое, что
Неплохая интересная экскурсия. Любопытно было увидеть все эти места с воды. Гид, он же капитан судна, довольно интересно все рассказывал. Узнал много нового из его рассказа. Судно было небольшое, что
Неплохая интересная экскурсия. Любопытно было увидеть все эти места с воды. Гид, он же капитан судна, довольно интересно все рассказывал. Узнал много нового из его рассказа. Судно было небольшое, что
