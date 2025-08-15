Когда: Ежедневно в любой день недели с 10:30 до 16:00 Вы можете присоединиться к морской прогулке по бухтам Севастополя. Катера отходят часто (каждые 20-30 минут) по набору группы.

Экскурсия длится около 1 дня 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала