Байкал. Горячие источники Хакусы

Приглашаем отдохнуть на горячих источниках севера Байкала - Хакусы

4.7
3 отзыва
Приглашаем отдохнуть на горячих источниках севера Байкала – Хакусы.

Состав этих источников приравнивается к лечебным: теплые и горячие ванны расширяют капилляры кожи и тем самым улучшают нагрузку на сердце. Кремнистый состав воды благоприятно воздействует на нервные окончания и сосуды.
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Байкал. Горячие источники Хакусы
Ближайшие даты:
21
фев
6
мар
21
мар
4
апр

Что вас ожидает 🤩

Исцеление души и тела
Исцеление души и тела
Эффект от мягкой целебной воды чувствуется после 4-5 дней купания
Звездное небо Байкала
Звездное небо Байкала
У нас будет возможность безлимитно и круглосуточно посещать источники
Не только Хакусы. .
Не только Хакусы. .
Прогуляемся вдоль мысов Байкала и посетим грот желаний и любви

Программа тура по дням

1 день

Встреча в г. Северобайкальск

Встречаемся в городе Северобайкальск (мы помогаем в приобретении ЖД билетов).

Сходим в бурятское кафе, чтобы покушать национальное блюдо – позы.

После отправимся на заказном транспорте по зимнику через Байкал.

Размещение в коттедже и идём купаться!

Вечером ужин, настольные игры.

Встреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. СеверобайкальскВстреча в г. Северобайкальск
2 день

Осмотр территории базы

Знакомимся с территорией базы.

Прогуляемся по необычным тропам вдоль горячей реки, изучим старинные советские корпуса со своей историей.

В свободное время идём купаться.

Для эффективного восстановления и улучшения здоровья говорят, что необходимо 4-5 дней купаться сетами (по 4 раза по часу) и пить воду, которая вытекает из родника.

Поэтому пользуемся максимально этим моментом, дышим этим воздухом Байкала.

Осмотр территории базыОсмотр территории базыОсмотр территории базыОсмотр территории базыОсмотр территории базы
3 день

Экскурсия на поющие пески

Сегодня мы прогуляемся вдоль нескольких мысов по льду Байкала.

Если погода позволит, то увидим этот знаменитый прозрачный лёд Байкала.

Прогулка займет 20 км в обе стороны и не составляет сложности, так как передвижение по ровной поверхности.

Сами поющие пески, к сожалению, уже не поют: пожары, климат сделали своё дело.

Но место от этого не потеряло свою красоту.

На обратном пути посетим грот желаний и любви.

Экскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пескиЭкскурсия на поющие пески
4 день

Купание в источниках

День посвящаем максимальному количеству часов для купания, отдыха.

Загораем на Солнце среди снега.

Купание в источникахКупание в источникахКупание в источникахКупание в источниках
5 день

Возвращение в Северобайкальск

Ранним утром встаем, собираем вещи – готовим к сдачи коттедж (до 12:00).

Если собрались, то можно ранним утром или в обед еще раз пойти, покупаться.

Транспорт нас заберет в 13:30 и отвезет на ЖД вокзал Северобайкальска.

Здесь у вас будет возможность погулять по историческому центру, купить сувениров и покушать в дорогу.

Как думаете, какой главный сувенир, который привозят с севера Байкала? Конечно, байкальский омуль!:)

Варианты проживания

База отдыха Хакусы

4 ночи

Тур предусматривает проживание в коттедже на 12 человек. Размещение в 2-4х местных комнатах. Коттеджи Енисей, Ангара или аналогичные. Удобства на улице. В доме вода подогревается теном.

База отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха ХакусыБаза отдыха Хакусы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер через Байкал по льду (зимник)
  • Проживание в коттедже на 12 человек
  • Питание на базе отдыха
  • Работа сопровождающего гида
  • Безлимитное купание в горячих источниках Хакусы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Северобайкальск и обратно
  • Питание в кафе г. Северобайкальск
  • Питание в кафе около источников
  • Страховка от НС (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Северобайкальск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Купальник
  • Теплые вещи
  • Сланцы
  • Гигиенические средства
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание в туре?

Питание готовит гид-сопровождающий. Участники помогают.

Как организован отдых на источниках?

Мыться будем возле раздевалки Хакус в заводи с проточной водой. Там все моются зимой т. к. летний душ замерзает.

Переодеваться будем в теплой раздевалке.

Есть противопоказания для купания, поэтому заранее изучите информацию, если необходимо проконсультируйтесь с врачом.

В источниках противопоказано находиться со болезнями: острые инфекционные, венерические, кожные, хронические в стадии обострения, онкологические, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, печени в стадии декомпенсации. А также эпилепсия и туберкулез.

Можно ли с детьми?

Да. Детей много приезжает. Это лечебная вода.

Какая температура воды?

Здесь несколько бассейнов с температурой воды от 30 до 47 градусов. Также вода постоянно меняется от погодных условий.

Какая сотовая связь?

Есть прием только мегафон и йота.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
28 июня 2022
Вежливость и большое внимание со стороны менеджеров с момента заказа тура.
Заброска от Красноярска 600 км и 10 часов на микроавтобусе утомительная, обратная дорога на комфортабельном автобусе пролетела незаметно.
Спасибо.
А
21 июня 2022
Всем рекомендую. Как организаторы, так и гиды на высоте. В городе 30С. В горах при высокой влажности и ночью холодно. Берите серьёзные спальники и больше термо белья. Есть в прокате спальники, надо предупредить. Можно и днем на вершине попасть в сильный ветер туман и холод. Одного часа будет достаточно, чтобы прихворать.
Ю
16 авг 2021
Координатор Евгения, наверно не была в этом туре, поэтому не в полном объёме смогла ответить на вопросы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Северобайкальска

🧳Многодневные туры5-дневные турыЭкскурсионные турыТермальные источники🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Северобайкальске

Горячий северный Байкал
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
Нет отзывов
Горячий северный Байкал
Прикоснуться к древности у мыса Лударь и омолодиться в термальных источниках
в центре Северобайкальска
20 июля
21 июля
22 июля
23 июля
29 000 за всё до 4 чел.
Завораживающий Северный Байкал
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Завораживающий Северный Байкал
Мыс Лударь, Слюдянские озера, горячие источники и Этнографический музей за 1 день
в районе Центрального рынка
Сегодня
Завтра
19 июля
20 июля
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Северобайкальске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Северобайкальске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ