3 день

Экскурсия на поющие пески

Сегодня мы прогуляемся вдоль нескольких мысов по льду Байкала.

Если погода позволит, то увидим этот знаменитый прозрачный лёд Байкала.

Прогулка займет 20 км в обе стороны и не составляет сложности, так как передвижение по ровной поверхности.

Сами поющие пески, к сожалению, уже не поют: пожары, климат сделали своё дело.

Но место от этого не потеряло свою красоту.

На обратном пути посетим грот желаний и любви.