Встречаемся в городе Северобайкальск (мы помогаем в приобретении ЖД билетов).
Сходим в бурятское кафе, чтобы покушать национальное блюдо – позы.
После отправимся на заказном транспорте по зимнику через Байкал.
Размещение в коттедже и идём купаться!
Вечером ужин, настольные игры.
Знакомимся с территорией базы.
Прогуляемся по необычным тропам вдоль горячей реки, изучим старинные советские корпуса со своей историей.
В свободное время идём купаться.
Для эффективного восстановления и улучшения здоровья говорят, что необходимо 4-5 дней купаться сетами (по 4 раза по часу) и пить воду, которая вытекает из родника.
Поэтому пользуемся максимально этим моментом, дышим этим воздухом Байкала.
Сегодня мы прогуляемся вдоль нескольких мысов по льду Байкала.
Если погода позволит, то увидим этот знаменитый прозрачный лёд Байкала.
Прогулка займет 20 км в обе стороны и не составляет сложности, так как передвижение по ровной поверхности.
Сами поющие пески, к сожалению, уже не поют: пожары, климат сделали своё дело.
Но место от этого не потеряло свою красоту.
На обратном пути посетим грот желаний и любви.
День посвящаем максимальному количеству часов для купания, отдыха.
Загораем на Солнце среди снега.
Ранним утром встаем, собираем вещи – готовим к сдачи коттедж (до 12:00).
Если собрались, то можно ранним утром или в обед еще раз пойти, покупаться.
Транспорт нас заберет в 13:30 и отвезет на ЖД вокзал Северобайкальска.
Здесь у вас будет возможность погулять по историческому центру, купить сувениров и покушать в дорогу.
Как думаете, какой главный сувенир, который привозят с севера Байкала? Конечно, байкальский омуль!:)
Тур предусматривает проживание в коттедже на 12 человек. Размещение в 2-4х местных комнатах. Коттеджи Енисей, Ангара или аналогичные. Удобства на улице. В доме вода подогревается теном.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Питание готовит гид-сопровождающий. Участники помогают.
Мыться будем возле раздевалки Хакус в заводи с проточной водой. Там все моются зимой т. к. летний душ замерзает.
Переодеваться будем в теплой раздевалке.
Есть противопоказания для купания, поэтому заранее изучите информацию, если необходимо проконсультируйтесь с врачом.
В источниках противопоказано находиться со болезнями: острые инфекционные, венерические, кожные, хронические в стадии обострения, онкологические, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, почек, печени в стадии декомпенсации. А также эпилепсия и туберкулез.
Да. Детей много приезжает. Это лечебная вода.
Здесь несколько бассейнов с температурой воды от 30 до 47 градусов. Также вода постоянно меняется от погодных условий.
Есть прием только мегафон и йота.