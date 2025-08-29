За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
42 300 ₽ за человека
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск
24 авг в 10:00
27 авг в 10:00
67 000 ₽ за человека
Активное путешествие на север Байкала: прогулка на катере, рыбалка и природа
Прокатиться с ветерком по озеру, пройтись до мыса Лударь и побывать на острове Ярки
Начало: Северобайкальск, 13:00
135 000 ₽ за человека
