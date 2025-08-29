За перезагрузкой к северному берегу Байкала: тур с выездом из Северобайкальска и Нижнеангарска
Насладиться просторами и тишиной на мысе, пикником и уединением у озёр и отдохнуть от суеты города
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
42 300 ₽ за человека
Отдых на северном побережье Байкала со стартом в Северобайкальске и Нижнеангарске
Расслабиться в термальных источниках, погрузиться в культуру на мастер-классе и перезагрузиться
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, время встречи по...
24 авг в 10:00
27 авг в 10:00
67 000 ₽ за человека
Чарующий Северный Байкал: прогулки и погружение в культуру
Познакомиться с традициями эвенков, искупаться в термах и отдохнуть в окружении сибирской природы
Начало: Северобайкальск или Нижнеангарск, с 8:00 до 18:00
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
73 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Северобайкальску в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики в Северобайкальске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Северобайкальске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Северобайкальске в августе 2025
Сейчас в Северобайкальске в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 42 300 до 73 000.
Забронируйте тур в Северобайкальске на 2025 год на 9 мая, цены от 42300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь