В поселке Шатурского района будем разбираться в тайнах местного кромлеха — комплекса мегалитов, которые часто (и незаслуженно) называют подмосковным Стоунхенджем. Удивительные мегалиты Восточной Европы бронзового века были перекрыты некрополем 14-15 века. И это создаёт особенное восприятие истории развития общества и его верований.
Недалеко от урочища Шатур вы откроете место поклонения и свершения обрядов «озёрного народа», населявшего территорию в дохристианские времена. Как ни странно, и сегодня сохранились адепты языческих верований, а современные шаманы временами вершат свои обряды на змеином камне. Вы поразитесь, как богата история сакрального артефакта, который искали, находили и вновь теряли. До камня придётся пройтись пешком по лесной дорожке от ближайшей деревни.
Недалеко от села Беливо вы посетите место спасения от гонений во время церковной реформы 16 века, когда и возник термин «старообрядцы». Я расскажу, почему территорию от реки Гуслицы до границ Мещеры со стороны Кудыкинской волости считают исконно старообрядческой. И покажу руины крупнейших на то время скитов с местом захоронения основателя комплекса, отца Леонтия.
🍪 ☕ После прогулки устроим небольшое чае/кофе-питие с печеньем в беседке, чтобы отдохнуть и насладиться пением лесных птиц.
Кроме того, я отвезу вас в село Петровское, чтобы показать самобытную церковь Казанской иконы Божьей матери. Она прекрасно отражает суть традиционных построек «глубинки», где нет места богатству и роскоши. Деревянная церковь пережила эпоху репрессий и сохранилась почти в первозданном виде.
Если захотите, в завершение я отвезу вас в магазин фарфорового завода в Дулёво, где вы сможете подобрать что-то на память о поездке.