Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов

Авторское путешествие к мегалитам Кривандина, Змеиному камню, Белевским скитам и аутентичной церкви

Мещерская низменность простирается на сотни километров и известна богатейшей природой.

Но гораздо меньше знают о следах истории и археологии: от прихода русов, язычества и Золотой Орды до формирования современного церковного уклада и российского государства! Поездку посвятим самой загадочной части этого списка: памятникам древних верований.
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов
Мещера от язычества до наших дней: в поисках бесценных артефактов

Что вас ожидает

Мегалиты Кривандина

В поселке Шатурского района будем разбираться в тайнах местного кромлеха — комплекса мегалитов, которые часто (и незаслуженно) называют подмосковным Стоунхенджем. Удивительные мегалиты Восточной Европы бронзового века были перекрыты некрополем 14-15 века. И это создаёт особенное восприятие истории развития общества и его верований.

Змеиный камень

Недалеко от урочища Шатур вы откроете место поклонения и свершения обрядов «озёрного народа», населявшего территорию в дохристианские времена. Как ни странно, и сегодня сохранились адепты языческих верований, а современные шаманы временами вершат свои обряды на змеином камне. Вы поразитесь, как богата история сакрального артефакта, который искали, находили и вновь теряли. До камня придётся пройтись пешком по лесной дорожке от ближайшей деревни.

Беливские скиты

Недалеко от села Беливо вы посетите место спасения от гонений во время церковной реформы 16 века, когда и возник термин «старообрядцы». Я расскажу, почему территорию от реки Гуслицы до границ Мещеры со стороны Кудыкинской волости считают исконно старообрядческой. И покажу руины крупнейших на то время скитов с местом захоронения основателя комплекса, отца Леонтия.

🍪 ☕ После прогулки устроим небольшое чае/кофе-питие с печеньем в беседке, чтобы отдохнуть и насладиться пением лесных птиц.

Аутентичная церковь 19 века

Кроме того, я отвезу вас в село Петровское, чтобы показать самобытную церковь Казанской иконы Божьей матери. Она прекрасно отражает суть традиционных построек «глубинки», где нет места богатству и роскоши. Деревянная церковь пережила эпоху репрессий и сохранилась почти в первозданном виде.

Если захотите, в завершение я отвезу вас в магазин фарфорового завода в Дулёво, где вы сможете подобрать что-то на память о поездке.

Организационные детали

  • До места начала экскурсии (станция Шатура) необходимо добраться самостоятельно. Из Москвы электрички идут с Казанского вокзала, время в пути — 2, 5 часа.
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Форд Транзит

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на станции Шатура
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Геннадий
Геннадий
Дорогие друзья, Мещера — моё многолетнее хобби, которому я посвятил почти 10 лет. Я живу в Мещере (деревня Кудыкино) и, профессионально (по долгу службы) занимаясь вопросами развития науки и образования России, увлёкся изучением истории края, открыв для себя несметные богатства: природные, исторические, этнокультурные. Край лесов и болот интересен кратно больше, чем то, что описывал Паустовский. Это и следы древних стоянок человека, и события времён Ига с героической битвой Евпатия Коловрата (да-да, это также здесь. ), и интереснейшие события времён реформы церкви, да и история советской индустриализации оставила множество шрамов на этой земле (Шатурская ГРЭС, кстати, является первой в плане ГОЭЛРО). Всем этим богатством я не могу не поделиться. Мало того, давайте вместе исследовать Мещеру, Мещеру разностороннюю, красивую и интересную!
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