2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Малый Сарлык»: уникальные мегалиты горной Шории в Шерегеше
Погрузитесь в историю и природу Шерегеша, посетив мегалиты «Малый Сарлык». Незабываемые виды и легкий маршрут ждут вас
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
2 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вершины Шории: обзорная экскурсия на гору Зеленая в Шерегеше
Откройте для себя великолепие горы Зеленая, украшение Шерегеша, в рамках нашей захватывающей экскурсии
Начало: Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл., 652992
Расписание: 09:00 (вторник, пятница, воскресенье)
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
1 560₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
6 875₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
2 500₽ за человека
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