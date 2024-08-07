8 часов
Групповая
до 15 чел.
«Загадки Шории»: обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Погрузитесь в удивительный мир Горной Шории с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты этого места
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
4 875₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Мохнатый друг»: треккинг с гидом и собакой по красотам Шерегеша
Приглашаем на незабываемое приключение по горам Шерегеша в компании верного четвероногого друга и опытного гида
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 17:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Завтра в 17:00
8 авг в 17:00
3 125₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
«Заповедная река»: однодневный сплав по реке Мрас-Су с пляжным отдыхом
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шории, сплавляясь по величественной реке Мрас-Су
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 09:00 (по средам и субботам)
7 авг в 09:00
10 авг в 09:00
6 875₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Конные прогулки «Панорамы столицы Шории» в Шерегеше
Вас ждет захватывающее приключение на лошадях по живописным тропам Шерегеша с опытными инструкторами и милыми жеребятами
Начало: Г. Зеленая, Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
7 авг в 15:00
3 750₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
«Малый Сарлык»: уникальные мегалиты горной Шории в Шерегеше
Погрузитесь в историю и природу Шерегеша, посетив мегалиты «Малый Сарлык». Незабываемые виды и легкий маршрут ждут вас
Начало: Пгт Шерегеш, ул. Северная 26
Расписание: 12:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям)
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
2 500₽ за человека
15 часов
Групповая
до 15 чел.
«Рассвет в горах»: романтическое приключение с ночёвкой в Шерегеше
Откройте для себя чарующую красоту гор Шерегеша в компании близких. Вас ждёт вечер у костра, ночь под звёздами и восхождение на рассвете
Начало: Усть-Кабырза, Кемеровская обл., 652974
Расписание: 18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
Сегодня в 18:00
7 авг в 18:00
3 200₽ за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Азасская пещера в Шерегеше: По следам Йети - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир таежных пейзажей и горных панорам, следуя по следам загадочного Йети. Уникальный маршрут с обедом у реки
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (по вторникам)
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
15 000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Ореховый промысел: однодневное приключение в мире кедровых шишек
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Горной Шории, где вы познакомитесь с уникальными традициями и культурой местных жителей
Начало: Г. Зеленая, Шерегеш
Расписание: 09:00 (вторник и суббота)
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6 200₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия на вездеходах «Спасские дворцы»: путешествие по Горной Шории
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним мегалитам и загадочным местам Горной Шории на мощных вездеходах
Начало: Пгт. Шерегеш. Ваш отель
Расписание: 08:00 (по четвергам и воскресеньям)
8 авг в 08:00
11 авг в 08:00
6 875₽ за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Треккинг к Каменным верблюдам в Шерегеше с посещением горы Курган
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по священным вершинам Шерегеша, где природа и история сочетаются в гармонии
Начало: Альпен Клаб, Шерегеш, Кемеровская обл., 652971
Расписание: 09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
2 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шерегешу в категории «Популярные экскурсии»
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