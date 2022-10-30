1 день

Встреча, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище

Встреча группы в аэропорту г. Махачкала. Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие начнется со знакомства с Сулакским каньоном — визитной карточкой Дагестана.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в Махачкале.

В нашем этно-доме вас угостят настоящим Кавказским шашлыком и наш шеф-повар проведет мастер-класс по его приготовлению.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Насладившись красотой и величием каньона, мы спускаемся к Чиркейскому водохранилищу.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями.

Посещение форелевого хозяйства «Главрыба».

Свободное время для ужина.

Вы сможете отведать настоящую форель и прокатиться на колесе обозрения, любуясь красивыми видами Дагестана (по общему согласию группы).

Размещение в гостинице (компания оставляет за собой право предоставить гостиницу в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Дербент).