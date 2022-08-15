Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми

Путешествие в прекрасный Дагестан

5
3 отзыва
Путешествие в прекрасный Дагестан.

История, природная красота и невероятные достопримечательности делают этот край весьма привлекательным для туристов и путешественников.

Вы полюбите горы и свежий воздух, который в груди не помещается, проникнитесь древней историей и сегодняшними буднями современной республики. Возможна оплата путешествия без трансфера Пермь — Махачкала — Пермь.
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Чарующий Дагестан. Автопутешествие из Перми
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Мультикультурный город Дербент
Мультикультурный город Дербент
Побываем в мечети, в православном храме, армянской церкви, превращенной в музей «Ковра и Кувшина», и в синагоге, где собираются горские евреи
Великолепный Салтинский водопад
Великолепный Салтинский водопад
Посетим Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад
Архитектурный музей под открытым небом
Архитектурный музей под открытым небом
Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города
Таинственный Гамсутль
Таинственный Гамсутль
Это загадочное и мистическое место никого не оставит равнодушным, поэтому готовьтесь — вы запомните его надолго!
С ветерком по каньону
С ветерком по каньону
Отправимся в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону на катере

Программа тура по дням

1 день

Дорога Пермь - Махачкала на микроавтобусе

06.00 — раннее отправление из Перми.

Дорога из Перми на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер с телевизором и откидывающимися сиденьями.

Желающие могут самостоятельно добраться до Махачкалы.

Мы сделаем скидку за трансфер.

2 день

Дорога Пермь - Махачкала на микроавтобусе

Дорога из Перми на комфортабельном микроавтобусе Мерседес Спринтер с телевизором и откидывающимися сиденьями.

3 день

Приезд в Махачкалу

Прилет/приезд в Махачкалу — столицу Дагестана (рекомендуемое время прибытия - не позже 18:00).

Знакомство с участниками и инструкторами.

Прогулка по историческим улицам.

В честь начала путешествия устроим праздничный ужин в кафе! (в стоимость не входит).

Ночевка в хостеле House (500р с человека — в стоимость не входит).

4 день

Захватывающая дорога из столицы Дагестана в аул Хунзах

Итак, наше путешествие начинается!

Ранний подъем и погрузка рюкзаков в 07.00.

В 07.30 отправление в Хунзахский район.

Почти сразу после выезда из города мы отправимся на экскурсию по настоящей пустыне!

Это легендарный бархан Сарыкум.

Ученые до сих пор ломают голову, как здесь оказалось столько песка!

На завтрак заедем в форелевое хозяйство, чтобы полакомиться знаменитой на весь Дагестан рыбкой.

А сразу после еды отправимся в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону на катере.

Приехав в Хунзах, отправимся фотографировать и наслаждаться пейзажами водопада Тобот.

Хунзах считается столицей Аварского ханства.

Это селение расположено на высокогорном плато (высота около 2000 метров над уровнем моря).

История, природная красота и невероятные достопримечательности делают этот край весьма привлекательным для туристов и путешественников.

Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, который в груди не помещается; проникнуться древней историей и сегодняшними буднями современной республики; окунуться с головой в мир водопадов.

После прогулки заселимся в хостел, а вовремя ужина познакомимся поближе, обсудим впечатления первого дня, подробности поездки и назначим дежурных.

Захватывающая дорога из столицы Дагестана в аул ХунзахЗахватывающая дорога из столицы Дагестана в аул ХунзахЗахватывающая дорога из столицы Дагестана в аул ХунзахЗахватывающая дорога из столицы Дагестана в аул Хунзах
5 день

Карадахская теснина, Хунзахский музей и горное село Гуниб

После сытного завтрака нас будет ждать очередной пейзаж в поселке Матлас.

Здесь мы прогуляемся по каменной чаше и попьем чаю с видом на горные водопады!

Вернувшись в Хунзах, заедем в исторический музей на увлекательную экскурсию, где узнаем много нового о Дагестане.

В Хунзахе много небольших кафе, где можно насладиться настоящими чудушками и другими национальными вкусностями, что мы с удовольствием и сделаем!

А после отправимся в Карадахскую теснину.

Это очень узкий и глубокий каньон с необычными скальными породами, именно здесь сделано множество культовых фотографий Кавказа!

Карадахскую теснину в Дагестане аварцы называют Бецъкварили, что в переводе означает Темное или Слепое ущелье.

Общая длина Карадахской теснины составляет приблизительно 400 метров, а максимальная высота доходит до 170 метров при ширине не больше 4-х метров.

Это уникальный памятник природы Дагестана, который часто называют "Воротами чудес".

Преодолев горный перевал, попадем в Гуниб — старинный и колоритный поселок, наполненный удивительными людьми и чарующей атмосферой гор.

Ночевать будем в уютном Huest House.

Карадахская теснина, Хунзахский музей и горное село ГунибКарадахская теснина, Хунзахский музей и горное село ГунибКарадахская теснина, Хунзахский музей и горное село ГунибКарадахская теснина, Хунзахский музей и горное село Гуниб
6 день

Гуниб - Гоор

Позавтракав, пойдем гулять и наслаждаться ошеломляющими пейзажами.

Гунибская крепость была построена царскими войсками на горе, возвышающейся над Гунибом вскоре после того, как в этой природной цитадели в 1859 году сдался имам Шамиль.

Спустя 12 лет император Александр II 11 сентября 1871 года посетил Гуниб, и, проезжая из Гунибской крепости в Верхний Гуниб, увидел верхние ворота крепости.

Узнав, что у них нет названия, государь приказал именовать их Ворота Шамилевские, а нижние — Ворота князя Барятинскаго.

После прогулки у Гунибской крепости заедем в кафе на обед и продолжим путешествие, отправившись в поселок Гоор.

Старый Гоор располагается на вершине горы, на краю отвесной пропасти, когда-то он был неприступным оборонительным комплексом из семи башен и жилых домов.

Гоорские башни имеют интересную особенность: некоторые наклонялись под небольшим углом, сужаясь кверху.

Это позволяло эффективнее обороняться: при осаде села с крыши сбрасывали камни, которые отскакивали от стены на большое расстояние.

Время постройки — конец XVII века.

При этом на стенах разрушенных строений можно найти символы доисламского периода — христианские и даже языческие.

Например, спирали-свастики — древний символ из Закавказья и Малой Азии — или символ критского лабиринта «дедал», названный по имени персонажа древнегреческой мифологии, художника и инженера.

Примечательно, что уцелело невысокое строение, где расположены могилы двух шейхов — Рамазана и Ахмат-Вали.

Устраиваем национальный ужин, попробуем овечий сыр, свежую сметану, козье молоко и познакомимся с местными жителями!

Ночевка планируется в уютном доме.

Гуниб - ГоорГуниб - ГоорГуниб - ГоорГуниб - Гоор
7 день

Гоор - Путешествие в город-призрак Гамсутль - Гуниб

После сытного завтрака садимся в автобус и едем до излучины реки Цампичай, где пересядем на УАЗик и проедем полпути до города-призрака Гамсутль.

Это загадочное и мистическое место никого не оставит равнодушным, поэтому готовьтесь — вы запомните его надолго! Кстати, по пути мы зайдем на чистейший горный родник, захватите бутылочки для воды!

Гамсутль — село, где никто не живет.

Это мертвое поселение.

Последний житель скончался в 2015 году. И с тех пор лишь горный ветер является гостем в забытых стенах.

Это место уже давно обросло множеством легенд и преданий.

Многие называют его кавказским Мачу-Пикчу.

Село расположено очень высоко в горах, на самой вершите.

Снизу не увидеть его невооруженным глазом.

Высота расположения поселения почти достигает 1.5 км над уровнем моря.

Издалека оно напоминает колонию птиц, сельские дома — как гнезда ласточек.

Возникает закономерный вопрос – как же на такой высоте жили люди?

Обед-перекус на вершине горы с видом на Гамсутль и несложный спуск вниз на место лагеря.

Ставим палатки и наслаждаемся вечерними пейзажами.

Ужин.

Гоор - Путешествие в город-призрак Гамсутль - ГунибГоор - Путешествие в город-призрак Гамсутль - ГунибГоор - Путешествие в город-призрак Гамсутль - ГунибГоор - Путешествие в город-призрак Гамсутль - Гуниб
8 день

Гамсутль - Дербент

После завтрака отправляемся в Дербент!

По дороге заедем в жилое село Чох, где можно познакомиться с местными жителями и сделать красивые фото.

Чох — одно из самых старинных селений Дагестана и России, известное с XIV в., хотя люди здесь жили и раньше — с эпохи неолита.

Расположился он довольно компактно на крутом южном склоне плато Турчидаг гармонично "вписавшись" в горный ландшафт.

Этнический состав населения характеризуется преобладанием аварцев.

У селения особая судьба и великое прошлое, повествующее о Великом Шелковом пути, о попытках арабских и персидских завоевателей присвоить себе эти земли, о героях и мудрецах.

Среди уроженцев аула великое множество выдающихся людей — деятелей науки и культуры.

Здесь с гордостью говорят, что из аула Чох вышло 130 докторов наук, а уж кандидатов наук никто и не считал.

Чох является архитектурным музеем под открытым небом благодаря сохранившейся традиционной для жилищ горцев архитектуре.

Ее важными элементами являются арки, закругленные окна и длинные застекленные веранды.

Хаотичные узкие улочки, желтый цвет природного камня и этажность застройки придают вид Чоху средневекового восточного города.

Продолжая путь в сторону Дербента, посетим Салтинский водопад — единственный в Дагестане подземный водопад.

Находится он на окраине села Салта в Гунибском районе.

Водопад образует речка Салтинка, настолько небольшая, что на картах ее найти сложно.

Она стекает с гор, проходит Кудалинский каньон и, почти дойдя до села Салта, «проваливается» в каньон.

К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м.

Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.

Приехав в Дербент, разместимся в хостеле и посвятим оставшееся время неспешным прогулкам: побываем в цитадели Нарын-кала и пройдемся по кварталам старого города, посетим древнейшую мечеть России (постройка 733–734 гг.) и попробуем национальные блюда в традиционном кафе.

Дербент — мультикультурный город и в доказательство этого мы, помимо мечети, побываем в православном храме, армянской церкви, превращенной в музей «Ковра и Кувшина», и в синагоге, где собираются горские евреи.

Поужинаем в хостеле и обсудим полученные впечатления.

Гамсутль - ДербентГамсутль - ДербентГамсутль - ДербентГамсутль - Дербент
9 день

Дербент - Куруш

Позавтракав, отправимся на экскурсию по древней Дербентской крепости.

А затем посетим местный рынок для дегустации и покупки фермерских местных продуктов.

А после обеда нас ждет жемчужина путешествия — поездка в село Куруш!

Это самое высокогорное поселение Европы и самое южное в России!

Оно расположено на высоте 2560 метров над уровнем моря.

Из аула Куруш альпинисты совершают восхождения на вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуздаг (4150 м) и Ерыдаг (3925 м).

Интересно, что в начале пятидесятых годов прошлого века всех жителей Куруша пытались переселить на равнину в Кизлярский район Дагестана.

Но несколько семей отказались уезжать, а потом и остальные начали возвращаться в родные края.

Сейчас в селе около 800 жителей, есть школа-десятилетка, где обучается сотня школьников.

Здесь развито скотоводство и земледелие.

Но из-за того, что высота здесь более 2,5 тыс. метров над уровнем моря, вызревает только картошка, а деревьев нет вообще.

Вечером погуляем по селу и обязательно зайдем в гости к местным жителям!

10 день

Куруш. Дневка

Отдыхаем в ауле Кукруш.

11 день

Куруш - Старые Филя - Махачкала

Прогулка в Старые Филя.

Трек 6 км в один конец.

Ночевка в Махачкале (хостел).

Прощальный ужин.

Обменяемся впечатлениями, фотографиями, контактами и, возможно, запланируем дальнейшие поездки!

12 день

Махачкала - Пермь

Отправление в Пермь сразу после завтрака на нашем автобусе.

Если же вы заранее запланировали остаться в Махачкале на какое-то время, то желаем отлично провести время и до встречи в новых путешествиях!

Прибытие в Пермь 18 августа вечером.

13 день

Махачкала - Пермь

Дорога в Пермь.

Прибытие в Пермь 18 августа вечером.

14 день

Прибытие в Пермь

Дорога в Пермь.

Прибытие в Пермь 18 августа вечером.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палаточном лагере и гостевых домах.

Желающие могут самостоятельно добраться до Махачкалы.

Стоимость тура с самостоятельным прибытием в Махачкалу — 34 900р.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Тур предусматривает проживание в палаточном лагере с видом на Гамсутль

House

1 ночь

Хостел House расположен в Махачкале.

К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах хостела есть кондиционер и общая ванная комната.

HouseHouseHouseHouseHouseHouse

Guest House

1 ночь

Гостевой дом предлагает гостям:

  • Размещение в самом центре;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • Общий лаундж/гостиная с телевизором;
  • Номера для некурящих;
  • Магазины на территории.
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Гостевой дом

3 ночи

Проживание в гостевых домах Гуниба и Дербента.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Пермь — Махачкала — Пермь
  • Проживание в гостевых домах (2-5 местные номера) по программе (5 ночей) и в 4-х местной палатке (4 ночи)
  • Питание: завтраки и ужины на протяжении всего путешествия в гостевых домах или в лагере (готовим вместе, инструктор руководит)
  • Экскурсия на катере по реке Сулак, в Сулакском каньоне
  • Аренда общего снаряжения (палатки, котлы, костровое оборудование)
  • Сопровождение гидом и экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиабилеты Пермь — Махачкала — Пермь в случае, если не хотите ехать на автобусе
  • Входные билеты в музеи и природные достопримечательности (около 1000 рублей за всю поездку)
  • Спальники, пенки, рюкзаки
  • Праздничный ужин в кафе в Махачкале
  • Ночь в хостеле House (500 рублей с человека)
  • Обеды в кафе (около 3000 рублей за всю поездку)
Место начала и завершения?
Россия, Пермь, Тополевый переулок, 10
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Рюкзак или сумка 50-70 литров для вещей;
  • Небольшой рюкзак для радиальных выходов с накидкой от дождя;
  • Фонарь налобный (с запасным комплектом батареек);
  • Хоба (сидушка);
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • Палки треккинговые (желательно);
  • Термос 0,5 - 1 литр;
  • Ёмкость для воды;
  • Солнцезащитные очки;
  • Солнцезащитный крем (фактор 50+);
  • Расчёска;
  • Туалетные принадлежности;
  • Гигиенические средства для девочек;
  • Спальник и пенка свои, если не хотите спать в наших (палатки предоставим 4-х местные).

Одежда

  • Ботинки треккинговые или кроссовки;
  • Куртка лёгкая влагозащитная (лучше мембранная);
  • Дождевик;
  • Штаны ходовые (лёгкие, однослойные);
  • Флисовая кофта;
  • Футболки 2-3 шт.;
  • Сменное нижнее бельё;
  • Платье (для девочек);
  • Бафф (бандана) или кепка;
  • Носки треккинговые 2-3 пары;
  • Перчатки флисовые или из винблока;
  • Перчатки х/б для работы с горелкой и костром;
  • Полотенце, сланцы, купальник.

Другое

  • Паспорт;
  • Полис ОМС;
  • Билеты или маршрутные квитанции;
  • Наличные деньги;
  • Гермомешок для документов;
  • Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, капли от насморка, таблетки от боли в горле и кашля, средства от хронических заболеваний.
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
15 авг 2022
Благодарю Большую страну за предложение по такому уникальному маршруту
Е
14 авг 2022
Все супер
Н
14 авг 2022
Отличный туроператор, это 3 тур, который я купила у них. И думаю, что не последний, претензий нет, только хорошие впечатления и воспоминания.

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