4 день

Захватывающая дорога из столицы Дагестана в аул Хунзах

Итак, наше путешествие начинается!

Ранний подъем и погрузка рюкзаков в 07.00.

В 07.30 отправление в Хунзахский район.

Почти сразу после выезда из города мы отправимся на экскурсию по настоящей пустыне!

Это легендарный бархан Сарыкум.

Ученые до сих пор ломают голову, как здесь оказалось столько песка!

На завтрак заедем в форелевое хозяйство, чтобы полакомиться знаменитой на весь Дагестан рыбкой.

А сразу после еды отправимся в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону на катере.

Приехав в Хунзах, отправимся фотографировать и наслаждаться пейзажами водопада Тобот.

Хунзах считается столицей Аварского ханства.

Это селение расположено на высокогорном плато (высота около 2000 метров над уровнем моря).

История, природная красота и невероятные достопримечательности делают этот край весьма привлекательным для туристов и путешественников.

Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, который в груди не помещается; проникнуться древней историей и сегодняшними буднями современной республики; окунуться с головой в мир водопадов.

После прогулки заселимся в хостел, а вовремя ужина познакомимся поближе, обсудим впечатления первого дня, подробности поездки и назначим дежурных.