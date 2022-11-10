1 день

Сулакский каньон

Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 01:00-02:00 часа ночи.

08:00 – 09:00 приезд на Чиркейскую ГЭС.

Завтрак (который взяли с собой из дома).

Спуск в Сулакский каньон (при благоприятной погоде).

При максимальной глубине в 1920 м. и длине 53 км, является самым большим, протяженным и глубоким ущельем России и занимает четвертое место по своим размерам в мире.

Особенно поражает туристов бирюзовый цвет воды, протекающей по каньону.

У вас будет возможность прокатиться на катере по реке Сулак (доп. плата).

12:00 – 13:00 Обед (доп. плата).

После обеда поднимаемся на смотровые площадки расположенные над Сулакским каньоном для того, чтобы полюбоваться бесподобными видами, открывающимися с высоты птичьего полета.

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента.

Отдых – можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Дербента.