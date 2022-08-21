Дагестан на 5 дней

Авторский тур в Дагестан на 5 дней

5
3 отзыва
Авторский тур в Дагестан на 5 дней.

Приглашаем в Дагестан, где вы сможете окунуться в атмосферу гостеприимства и уюта, познакомиться с Кавказской культурой, увидеть большое количество достопримечательностей со своей первобытной колоритностью.
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Дагестан на 5 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии
Карадахская теснина
Карадахская теснина
Уникальный памятник природы Дагестана
Аул-призрак Гамсутль
Аул-призрак Гамсутль
Уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Визитная карточка Дербента, возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!
Незабываемое путешествие
Незабываемое путешествие
Лучшие места для посещения, уютная маленькая группа, Вам остается только наслаждаться!

Программа тура по дням

1 день

Прилет. Экскурсия на Бархан

11:30 Встреча с проводником группы в аэропорту Махачкалы.

Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.

12:00 Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.

Это второй по величине песчаный бархан в мире. Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.

20:00 После заката нас ждет заселение в гостиницу.

При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.

Ужин в кафе.

Прилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на БарханПрилет. Экскурсия на Бархан
2 день

Сулакский каньон. Прогулка на катере

07:00 Ранний подъем, чтобы спокойно собрать все свои вещи.

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 После завтрака отправляемся к Сулакскому каньону – самому глубокому каньону в Европе (1920м - это на 63 метра глубже Большого каньона в США).

Со смотровой площадки в п. Дубки мы сделаем уникальные кадры каньона целиком.

11:00 Далее нас ждёт прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшее на Северном Кавказе. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии.

13:00 Переезд в пос. Янтарное, к форелевому хозяйству.

Здесь нас ждёт обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак.

15:00 Едем дальше по каньону, горному Дагестану.

Возвращаемся в отель.

Идем в хамам, купаемся в бассейне.

Сулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катереСулакский каньон. Прогулка на катере
3 день

Край башен и водопадов

7:00 Ранний подъем.

8:00 Завтрак.

9:00 Отправляемся в Карадахскую теснину.

“Ворота чудес","Сланцевое ущелье", Бецъкварили – все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.

11:00 Выезд в аул Гоор – край знаменитых кавказских башен.

Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.

Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском "языке тролля" – 5-метровый скальный выступ над пропастью.

13:00 Обед прямо на смотровой площадке с шикарными видами.

Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда.

15:00 После плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот.

Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.

18:00 Заселяемся в гостевой дом. Отдых.

20:00 Ужин. Домашняя, национальная кухня.

Край башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадовКрай башен и водопадов
4 день

Дагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль

7:00 Ранний подъем.

Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:

  • Сначала мы посетим аул-призрак Гамсутль.
  • Затем отправимся на смотровые площадки Гунибской крепости и аул Чох.
  • Еще спустимся к подземному Салтинскому водопаду и переедем в г. Дербент.

8:00 Завтрак.

Собираем вещи. Возвращаться сюда уже не будем.

9:00 Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.

Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.

Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на УАЗе.

11:00 Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.

12:00 Переезд в Гуниб.

Здесь у нас будет обед. Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.

Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).

Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!

Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).

17:00 Салтинский водопад. Прогуляемся по Салтинской теснине.

Если повезет, то увидим уникальный гротовый водопад.

21:00 Заселение в гостиницу в Дербенте. Ужин в кафе по дороге.

Дагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу ГамсутльДагестанский Мачу-Пикчу Гамсутль
5 день

г. Дербент, вылет

6:00 Самое классное время, чтобы пойти, встретить рассвет на Каспийском море.

Это лучшее время, чтобы сделать яркие фотографии без толп туристов на фоне уникального гибрида корабля и самолета – экраноплан Лунь.

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Экскурсия по древней крепости Нарын-Кала – визитная карточка Дербента.

Это цитадель входит в перечень ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник.

Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!

Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров!

13:00 Обед.

14:00 Отправимся в Дербентский коньячный завод, узнаем историю завода, тонкости производства, побываем в хранилищах и, конечно, нас ждет дегустация коньяка.

16:00 Отправляемся в аэропорт г. Махачкалы (вы можете остаться в Дербенте, проживать дальше).

г. Дербент, вылетг. Дербент, вылетг. Дербент, вылетг. Дербент, вылет

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • в отеле 4*, г. Махачкала (2 ночи);
  • в отеле 3*, пос. Дербент (1 ночь);
  • в гостевом доме (1 ночь).
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель 4

2 ночи

Отель 3

1 ночь

Гостевой дом

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4*, Махачкала (2 ночи)
  • Проживание в отеле 3*, Дербент (1 ночь)
  • Проживание в гостевом доме (1 ночь)
  • Завтрак и обед по программе
  • Сопровождение гидами от начала программы и до конца
  • Организация всех перевозок
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Подъем на уазике в аул Гамсутль
  • Хамам, бассейн в 1,2 дни тура
  • Все пропуски и разрешения
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсия на Дербентский виноводчный завод (2000р/чел)
  • Сувениры, подарки
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда
Ветрозащитные куртка или ветровка1 штукаЖелательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
Плащ-дождевик 1-2 штукиЛучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
Треккинговые штаны1 штукаЛегкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
Флисовая кофта / толстовка1 штукаДополнительное утепление под куртку-ветровку.
Комплект термобелья1 штукафутболка с длинным рукавом и штаны
Футболка и Шорты3 футболки, 1 шортыФутболок можно взять примерно 3 шт. Одну, рекомендуем, взять с длинным рукавом, либо это будет легкая рубашка.
Головной убор2 штукиПанама, кепка или бандана.
Купальник, полотенце1-2 штукиЕсть возможность искупаться и позагорать
Носки3 штукивысокие, плотно облегающие ногу
Набор обычной городской одежды
Обувь
Треккинговые кроссовки1 штукаЕсли их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
Сандалии на липучках1 штукаУдобны для дороги и для туристических маршрутов
Средства личной гигиены
Солнцезащитный крем1-2 штукиС максимальным фактором защиты!
Умывальные принадлежности Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
Личная аптечка Аптечка от «любимых» болезней, специфические препараты, которые вы применяете и то, что тяжело взять на всех: противопростудные (терафлю и т. д.),
мозольные пластыри, пару блистеров активированного угля или Энтеросгель, эластичный бинт, драмина (от укачивания), зеленку или йод в маркере.
Включены ли билеты в стоимость тура?

Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно не включены в стоимость.

Какое питание входит в тур?

В тур входят завтраки и обеды. Для ужинов выделено время в программе, оплачиваются отдельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 авг 2022
Отличный тур! Дагестан прекрасен. Остались только приятные эмоции и впечатления. Программа очень насыщенная, посетили все самые популярные места Дагестана. Отдельное спасибо нашему гиду Раджабу за интересное и запоминающееся путешествие.
А
2 авг 2022
Прекрасный тур для путешествия.
От этого тура остались самые приятные впечатления, он надолго запомнится. Мы узнали много нового и интересного благодаря нашему гиду Раджабу.
И
30 июля 2022
Ездил с другом 25 июля, все очень понравилось, отдельная благодарность нашему гиду Раджабу, душевный, все хорошо организовал, расскажет о Дагестане что угодно, всегда знает как поднять настроение, лучший гид!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Илья!
Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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