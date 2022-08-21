11:30 Встреча с проводником группы в аэропорту Махачкалы.
Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.
12:00 Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.
Это второй по величине песчаный бархан в мире. Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.
Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.
20:00 После заката нас ждет заселение в гостиницу.
При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.
Ужин в кафе.
07:00 Ранний подъем, чтобы спокойно собрать все свои вещи.
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 После завтрака отправляемся к Сулакскому каньону – самому глубокому каньону в Европе (1920м - это на 63 метра глубже Большого каньона в США).
Со смотровой площадки в п. Дубки мы сделаем уникальные кадры каньона целиком.
11:00 Далее нас ждёт прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшее на Северном Кавказе. Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры. Местные пейзажи напоминают фьорды Норвегии.
13:00 Переезд в пос. Янтарное, к форелевому хозяйству.
Здесь нас ждёт обед в ресторанном комплексе на берегу реки Сулак.
15:00 Едем дальше по каньону, горному Дагестану.
Возвращаемся в отель.
Идем в хамам, купаемся в бассейне.
7:00 Ранний подъем.
8:00 Завтрак.
9:00 Отправляемся в Карадахскую теснину.
“Ворота чудес","Сланцевое ущелье", Бецъкварили – все это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы Дагестана.
11:00 Выезд в аул Гоор – край знаменитых кавказских башен.
Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенных на краю отвесной пропасти.
Именно здесь мы сделаем яркие фотографии на дагестанском "языке тролля" – 5-метровый скальный выступ над пропастью.
13:00 Обед прямо на смотровой площадке с шикарными видами.
Здесь вас ждут самые вкусные чуду в Дагестане и другие блюда.
15:00 После плотного обеда отправляемся в сторону водопада Тобот.
Посетим Каменную чашу, водопады Матласа, где сможем испытать себя на прочность, прыгнув с веревкой в пропасть или прокатиться на зиплайне.
18:00 Заселяемся в гостевой дом. Отдых.
20:00 Ужин. Домашняя, национальная кухня.
7:00 Ранний подъем.
Сегодня нам предстоит увидеть много интересного:
8:00 Завтрак.
Собираем вещи. Возвращаться сюда уже не будем.
9:00 Переезд в аул Гамсутль – одно из древнейших поселений в Дагестане. Располагается на высоте 1500м.
Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом в Перу – Мачу-Пикчу.
Чтобы избежать изнурительного подъема, мы обычно договариваемся, чтобы нашу группу завезли на УАЗе.
11:00 Посетим горный аул Чох. Здесь расположено множество земледельческих террас горцев, которые возделывали многие поколения дагестанцев.
12:00 Переезд в Гуниб.
Здесь у нас будет обед. Гуниб – один из самых живописных районов Дагестана. Здесь 300 солнечных дней в году.
Высшей точкой Гунибского плато является гора Маяк (2352м).
Вид закатных гор собирают умопомрачительное количество лайков в социальных сетях!
Мы также посетим горный Кегер и поляну Айвазовского (откуда художник с натуры рисовал горный Гуниб).
17:00 Салтинский водопад. Прогуляемся по Салтинской теснине.
Если повезет, то увидим уникальный гротовый водопад.
21:00 Заселение в гостиницу в Дербенте. Ужин в кафе по дороге.
6:00 Самое классное время, чтобы пойти, встретить рассвет на Каспийском море.
Это лучшее время, чтобы сделать яркие фотографии без толп туристов на фоне уникального гибрида корабля и самолета – экраноплан Лунь.
8:00 Завтрак в отеле.
9:00 Экскурсия по древней крепости Нарын-Кала – визитная карточка Дербента.
Это цитадель входит в перечень ЮНЕСКО, как значимый исторический и культурный памятник.
Возраст древней крепости насчитывает более 5000 лет!
Толщина сохранившихся стен крепости в некоторых местах достигает 3,5 метров!
13:00 Обед.
14:00 Отправимся в Дербентский коньячный завод, узнаем историю завода, тонкости производства, побываем в хранилищах и, конечно, нас ждет дегустация коньяка.
16:00 Отправляемся в аэропорт г. Махачкалы (вы можете остаться в Дербенте, проживать дальше).
Тур предполагает проживание:
|Одежда
|Ветрозащитные куртка или ветровка
|1 штука
|Желательна мембранная ткань, отталкивающая воду и позволяет дышать коже.
|Плащ-дождевик
|1-2 штуки
|Лучше брать ПОНЧО (закрывает вас и рюкзак сразу), либо хороший дождевик
|Треккинговые штаны
|1 штука
|Легкие ветро влагозащитные штаны, лучше из синтетики.
|Флисовая кофта / толстовка
|1 штука
|Дополнительное утепление под куртку-ветровку.
|Комплект термобелья
|1 штука
|футболка с длинным рукавом и штаны
|Футболка и Шорты
|3 футболки, 1 шорты
|Футболок можно взять примерно 3 шт. Одну, рекомендуем, взять с длинным рукавом, либо это будет легкая рубашка.
|Головной убор
|2 штуки
|Панама, кепка или бандана.
|Купальник, полотенце
|1-2 штуки
|Есть возможность искупаться и позагорать
|Носки
|3 штуки
|высокие, плотно облегающие ногу
|Набор обычной городской одежды
|Обувь
|Треккинговые кроссовки
|1 штука
|Если их нет и не хочется покупать, то можно взять кроссовки на толстой подошве с протектором.
|Сандалии на липучках
|1 штука
|Удобны для дороги и для туристических маршрутов
|Средства личной гигиены
|Солнцезащитный крем
|1-2 штуки
|С максимальным фактором защиты!
|Умывальные принадлежности
|Зубная щетка, зубная паста, ср-во для умывания, мыло
|Личная аптечка
|Аптечка от «любимых» болезней, специфические препараты, которые вы применяете и то, что тяжело взять на всех: противопростудные (терафлю и т. д.),
мозольные пластыри, пару блистеров активированного угля или Энтеросгель, эластичный бинт, драмина (от укачивания), зеленку или йод в маркере.
Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно не включены в стоимость.
В тур входят завтраки и обеды. Для ужинов выделено время в программе, оплачиваются отдельно.