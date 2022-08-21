1 день

Прилет. Экскурсия на Бархан

11:30 Встреча с проводником группы в аэропорту Махачкалы.

Переезжаем в кафе, чтобы пообедать.

12:00 Отправляемся насладиться закатом на бархан Сары-Кум.

Это второй по величине песчаный бархан в мире. Этот кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор насчитывает несколько сотен тысяч лет.

Большинство туристов, посетивших это место, говорят, что испытывали невероятные ощущения – вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом месте.

20:00 После заката нас ждет заселение в гостиницу.

При желании можно прогуляться по вечерней Махачкале.

Ужин в кафе.