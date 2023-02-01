1 день

Заезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Заселение в отель в 13:30.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав один из ресторанов, гдев 14.40состоится обед в национальном стиле. (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Далее Обзорная экскурсия по г. Махачкала.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в Отель примерно в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане г. Махачкала, посещение Джума Мечети.