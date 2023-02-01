Дагестан стал ближе

Акция! На заезд с 16.04. по 20.04. 2023 г. действует скидка в размере 8%

5
3 отзыва
Программа по дням
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Акция! На заезд с 16.04. по 20.04.2023 г. действует скидка в размере 8%.Предлагаем Вашему вниманию насыщенный тур по Дагестану, в котором Вы посетите самые любимы места туристов, такие как Джума-мечеть, крепость Нарын-Кала, «Каспийский монстр» Лунь, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, водопад Тобот.

Вас ждет посещение этноцентра, где Вам расскажут о традициях и ремеслах многонационального Дагестана, обеды национальной кухней, два из которых будут проходить в этнодоме с музейным пространством и прекрасными видами.

Третий день будет полон незабываемых впечатлений: Вы прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу, со смотровой площадки более 900 метров восхититесь красотами Сулакского каньона, смельчаки смогут прокатиться на аттракционе Зиплайн, а также посетите новую локацию – пещеру Нокьо и пройдете по подвесному мосту в 60 метрах над водой.
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Дагестан стал ближе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водная прогулка
Водная прогулка
Покатаемся на катерах по голубым водам Чиркейского водохранилища
Обед в этнодоме
Обед в этнодоме
Полакомимся национальными блюдами, посмотрим музейное пространство и при желании покатаемся на лошадях
Форелевое хозяйство
Форелевое хозяйство
Посетим ресторан с блюдами из фирменной форели, а также нас ждут разнообразные развлечения на любой вкус!

Программа тура по дням

1 день

Заезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Заселение в отель в 13:30.

После заселения, совместно с нашим гидом, Вы отправитесь в центр городав один из ресторанов, гдев 14.40состоится обед в национальном стиле. (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

Далее Обзорная экскурсия по г. Махачкала.

Остановка возле памятника русской учительницы с видом на озеро АК Гель.

Посещение этноцентра, современного культурного пространства, где можно получить исчерпывающую информацию о традициях и ремеслах многонационального Дагестана.

Далее осмотр Джума мечети, расположенной в самом центре столицы Дагестана.

Джума-мечетьне только образец великолепной архитектуры, украшающий город, но и место, куда люди приходят побыть наедине со своим Богом.

Пешая экскурсия по городу (1,5-2 часа).

Мы пройдемся по центральному проспекту нашей столицы спустимся к исторической части города.

По пути маршрута увидим: Русский театр, национальную библиотеку, памятники Расулу Гамзатову и Сулейману Стальскому, Аварский театр, спуск к морю, далее к Дому с Атлантами, где расположен краеведческий музей, знакомство с историей Дагестана, прогулка по первой улице города.

Возвращение в Отель примерно в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в ресторане г. Махачкала, посещение Джума Мечети.

Заезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. МахачкалаЗаезд, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Экскурсия в г. Дербент

В 08:00 после завтрака, Вы отправитесь с нашим гидом в г. Дербент.

Экскурсия в самый южный город России Дербент с обедом в Этно-Доме.

Первая наша остановка у «Каспийского монстра» – Лунь.

Экраноплан, получивший на Западе название «Каспийский монстр», был произведен на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Далее Экскурсия по крепости Нарын-Кала, которая является частью огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта.

Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера; посмотрим окресности одной из старейших мечетей РоссииДжума мечети (8 век).

Это старейшая мечеть не только на территории современной России, но и всего СНГ.

Далее отправление в г. Махачкала в Отель, ориентировочное время прибытия 20:30.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, обед в Этно – Доме, услуги гида в Нарын – Кале, входные билеты на территорию крепости Нарын – Кала.

Экскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. ДербентЭкскурсия в г. Дербент
3 день

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум

В 08:00 после завтрака, выезд в Казбековский район, где находится один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе – Сулакский каньон.

По пути на каньон есть место, которое невозможно проехать мимо – Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС — самой мощной гидроэлектростанции на Северном Кавказе.

Здесь состоится катание на водных катерах.

Далее мы продолжаем наше путешествие прибытием к главной смотровой площадке Сулакского каньона, которая расположена на высоте более 900 метров.

В Казбековском районе Дагестана для туристов отрыли комплекс «Нокъо», который объединяет три пещеры.

Соединяются пещеры подвесным мостом, который оборудован в 60 метрах над водой.

Здесь смельчаки могут испытать себя на аттракционе Зиплайн, который расположен поперек каньона.

Катание на аттракционе платное (500 р. /чел. по желанию).

Далее мы отправимся в комплекс «ГлавРыба».

«Главрыба» – это возможность выйти за пределы шумного, суетливого города и окунуться в атмосферу семейного праздника, имеющего место в живописном уголке Дагестана, у самого подножия Сулакского каньона!

Здесь на форелевом хозяйстве и состоится обед плавно переходящий в полдник.

После трапезы мы отправимся в г. Махачкала к отелю.

По дороге осуществим заезд на Бархан Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России.

Прибытие в отель в 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, обед в ресторане «Главрыба», входные билеты на объекты посещений по программе тура, экологические сборы заповедников, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу.

Экскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары КумЭкскурсия на Сулакский Каньон, катание на катерах, посещение аттракциона Зиплайн и Висячий мост, Бархан Сары Кум
4 день

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом

В 07.00 после завтрака Вы отправитесь в Хунзах — село в Дагестане, находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато — высота 2000 метров над уровнем моря и в 140 километрах от Махачкалы.

Первой нашей остановкой станет Гимринская башня, молчаливая свидетельница гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада.

Далее Ирганайское водохранилище — второй по величине водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства Ирганайской ГЭС.

На берегу водохранилища мы организуем второй завтрак с чаепитием.

Подкрепившись, отправимся дальше в наше путешествие к самому большому водопаду в Хунзахском районе.

Водопад Тобот.

Матлас.

На сравнительно небольшой территории района есть самые разнообразные и неповторимые уголки природы.

Глубочайшие каньоны, изумительные по красоте высокогорные озера и водопады, сложные по строению горные массивы.

На Матласе несколько водопадов.

Каменная чаша – тайное место, скрытое от посторонних глаз.

Теснина представляет собой несколько сводчатых скалистых залов, переходящих один в другой, соединенных пещерами и узкими проходами.

Хунзахский район еще и родина всемирно известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и героя Кавказской войны Хаджимурата.

Мочохское озеро – горное озеро в республике Дагестан, недалеко от аула Мочох.

Оно находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря.

Вечером вы вернетесь в отель, ориентировочное время прибытия 20:00.

Ужин (опция).

В стоимость экскурсии включено: Гид-экскурсовод, входные билеты в места посещения по программе тура, второй завтрак (чаепитие), обед в Этно-Доме.

Экскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедомЭкскурсия «Гимринская башня - Ирганайское водохранилище - водопад Тобот - Матлас - Мочохское озеро» с обедом
5 день

Отъезд

В 12.00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города и т. д.

Трансфер в Аэропорт/ЖД оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Жак» 4* и/или в других отелях Республики Дагестан (по запросу), одно/двух/трех местное размещение с завтраками (при заявке на бронирование в случае отсутствия мест в отеле, компания может предложить другие отели г. Махачкала с равнозначными условиями проживания).

Акция! На заезд с 16.04. по 20.04.2023 г. действует скидка в размере 8%.

Стоимость зависит от размещения:

Размещение КатегорияTwin*Double*SinglTripleDBL+CH**
Отель "Жак" 4*Стандарт40 78940 78953 789115 367115 367

*Цена указана за человека при двухместном размещении.

**Размещение детей до 6 лет бесплатно.

Варианты проживания

Отель «Жак» 4

4 ночи

Отель «Жак» расположен в Махачкале, в 3 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей гипоаллергенные номера, ресторан, бар и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Предлагаются услуги консьержа. На территории обустроена терраса. Желающие могут забронировать семейные номера. В отеле есть хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

По утрам в комплексе сервируется континентальный завтрак.

В числе прочих удобств 4-звездочного отеля «Жак» — сауна.

Расстояние до стадиона «Анжи-Арена» составляет 14 км, а до Махачкалы — 2,1 км. Отель «Жак» находится в 23 км от международного аэропорта Махачкала (Уйташ).

Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4Отель «Жак» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение г. Махачкала Отель "Жак" 4* одно/двух/трех местное размещение
  • Экскурсии по программе тура с высококвалифицированными гидами
  • Питание: завтраки в отеле + обеды по программе тура
  • Входные билеты на объекты посещений по программе тура и экскурсий, экологические сборы на маршрутах
  • Катание на катере в Чиркейском водохранилище
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Трансфер (индивидуальный) из аэропорта и ж/д вокзала до гостиницы заказывается отдельно
  • Экскурсии, входные билеты на объекты не включенные в программу тура
  • Ужины
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
1 фев 2023
Новогодняя поездка в Осетию безумно понравилась! Природа невероятная, еда вкусная, атмосфера доброжелательная! Я благодарю организаторов за очень интересную и насыщенную программу, все было продумано до мелочей. Почувствовала себя не просто туристом, а гостем в дружной семье, куда хочется вернуться снова!
А
7 янв 2023
Все было отлично. Встретили хорошо, гостеприимно.
Обстановка как к родственникам в гости приехали😀
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!

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