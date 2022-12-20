3 день

Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина, Хунзах

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!

По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.

Мы увидим самый длинный тоннель в России.

По дороге экскурсия «Ворота Чудес».

Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.

От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.

Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.

Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.

Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.

После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.

Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч).

Увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию.

Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.

В связи с погодными условиями в целях безопасности посещение Карадахской теснины может быть заменено на плато Матлас.