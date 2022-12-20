Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
Вас встретит Гид с табличкой с названием тура.
Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, наш обед пройдет в национальном ресторане г. Каспийска, где вы отведаете блюда национальной кухни.
Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкала.
Вы услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.
Далее мы попадем в золотой вихрь Дагестана — на бархан Сарыкум.
Будем встречать закаты и в окружении гор будем наслаждаться мини-пустыней: бегать, мечтать и делать потрясающие кадры.
Вечером разместимся в комфортабельном отеле 3* в центре Махачкалы.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном — жемчужиной Дагестана.
Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкусный обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.
Посетим пещеру "Нохьо" новая изюминка нашего Тура! (за доп. плату).
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном.
В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров.
Далее наш путь лежит в село Забутли.
Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону.
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Возвращение в отель г. Махачкала.
Свободное время.
В связи с погодными условиями в целях безопасности катание на катере по Чиркейскому водохранилище может быть изменено.
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах!
По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.
Мы увидим самый длинный тоннель в России.
По дороге экскурсия «Ворота Чудес».
Именно так иногда называют Карадахскую Теснину.
От увиденной красоты буквально захватывает дух, ведь ширина самого узкого места в теснине составляет всего 2 метра, а максимальная высота местами достигает 170 метров.
Отвесные скалы теснины гладко отполированы водами реки, на самой вершине они в некоторых местах плотно сомкнуты, а в других — закрыты огромными валунами.
Далее мы отправимся в Хунзах — столицу Аварского нуцальства, родину воинов и поэтов.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане и знаменито не только своими бескрайними панорамами, но и Цолотлинским каньоном, на дно которого срываются вниз реки Тобот и Итля-тляр.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
После прогулки по живописным местам нас с вами ждет обед, где мы познакомимся с аварской традиционной кухней.
Вы посетите мастерскую по приготовлению местной нутеллы (урбеч).
Увидите своими глазами весь процесс ее изготовления и проведете дегустацию.
Ночь в горах в гостевом доме со всеми удобствами в номере.
В связи с погодными условиями в целях безопасности посещение Карадахской теснины может быть заменено на плато Матлас.
Завтрак в гостинице.
Наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Далее мы переедем в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты.
Далее нас ждет вкусный обед с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.
Вечером нас ждет посиделки у костра и чай из самовара.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сегодня мы отправимся в Шамильский район республики и познакомимся с двумя легендарными селами: Гоор и Кахиб.
Старый Гоор, возведенный на неприступной скале, интересен, прежде всего, своей величественной и суровой архитектурой.
Здесь сохранились редкие для Дагестана оборонительные башни.
У нас будет возможность подняться на одну из таких башен, погулять среди руин заброшенного села и посетить дагестанский вариант знаменитого «языка тролля».
После головокружительных пейзажей и плотного обеда мы отправимся полюбоваться Старым Кахибом.
Каменные развалины села так органично вписаны в ландшафт, что издалека совершенно незаметны, но стоит подойти поближе, как нашему взору откроются сторожевые башни и полуразрушенные дома, на стенах которых можно встретить языческие петроглифы и древние культовые символы.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице на берегу Каспийского моря 3 *.
Свободный вечер.
Завтрак в гостинице.
Сегодня отправимся на юг Дагестана и посетим жемчужину Дагестана — уникальный Самурский лес.
Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.
На обеднас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина и масса позитивных эмоций.
Вечером возвращаемся в отель.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию по г. Дербент.
Посетим парк Патриот на берегу Каспийского моря, где у самой кромки воды возвышается огромных размеров «каспийский монстр» — экраноплан "Лунь" одновременно похожий и на самолёт, и на корабль.
Затем Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города — магалам, посещение старейшей Джума мечети.
За доп. плату: экскурсия на винодельню г Дербента.
Возможность посетить винодельню — уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.
После обеда в национальном кафе дадим Вам свободное время для посещения рынка в Дербенте.
Свободный вечер.
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Едем в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Посетим Этно-комплекс, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в аэропорт.
Время вылета после 18.00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Гостиница Санкт-Петербург — база отдыха — София 3*
|Стандартный двухместный номер
|Основное место
|60 000
|Дополнительное место
|56 000
|Стандартный одноместный номер
|Основное место
|77 500
К услугам гостей большой выбор комфортабельных номеров, из окон которых открывается великолепный вид на город Махачкалу, гору Тарки-Тау, а также на побережье Каспийского моря.
От гостиницы до побережья всего пять минут ходьбы. В целях обеспечения безопасности гостей в общественных местах здания установлены камеры видеонаблюдения.
Реновация номера категории стандарт. В красивом и компактном номере есть все для комфортного проживания. Современный дизайн и располагающий к отдыху интерьер — сюда приятно возвращаться после прогулок.
Проживание на базе в горах Гергебельского района.
Отель «SAFIYA» расположен на первой береговой линии Каспийского моря в г. Дербенте в 1.8 км от центра и в 500 м от муниципального пляжа. К услугам представлены уютные номера с прямым видом на море и балконом. Также имеются номера с окнами на тихий двор, в 100 м от транспортных магистралей.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей.
Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям от 6 до 12 лет предоставляется скидка 10%