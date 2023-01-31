Мы встретим вас на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Махачкала.
Первым удивительным объектом в путешествии станет бархан Сары-Кум, остров пустыни в «стране гор и языков».
Сары-Кум прославился на весь мир тем, что здесь снимался советский «боевик» «Белое солнце пустыни», который даже летал в космос.
Здесь свой микроклимат, свой животный и растительный мир, а золотой песок самой большой дюны Европы, окрашенный яркими закатными лучами, – это феерия красок и эмоций.
Вечером – ужин в гостинице и отдых перед яркими приключениями на Северном Кавказе.
Протяженность: 30 км.
Время проведения: 2-3 часа.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.
Можно начать утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным.
Сначала – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть.
А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.
Древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны.
На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от гор до моря.
Историю города и крепости вы узнаете в поездке по Дагестану, а пока оставайтесь в радостном предвкушении.
Протяженность: 280 км.
Время проведения: 7-8 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Сегодня вас, как дорогих гостей, принимает чудесный горный край, где живет народ табасаран.
Одно из здешних чудес – Кужникский мост.
Самым лучшим дизайнером всегда была природа, и она создала этот мост, эту арку, перекинувшуюся между двумя склонами ущелья.
Место это священно для местных жителей, быть может, потому оно и сохранилось так хорошо?
По пути вы заглянете в крепость Семи братьев и одной сестры, узнаете ее историю и ее легенды, насладитесь панорамами с высокого отрога.
И еще увидите очень эффектный Ханагский водопад на реке Хучни.
Гармония природы и творений человека, – вот главный феномен этого дня!
Протяженность: 160 км.
Время проведения: 5-6 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Пора посетить дагестанские тропики.
Самурский лес, в котором тепло и влажно, растут деревья, перевитые лианами, ароматные травы и цветы.
А еще живут громадные, но не страшные жуки.
Самое высокогорное и южное в России селение Куруш расположилось на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг высотой 4142 м.
У каждого дома стоят пирамиды из овечьих кизяков.
Оказывается, это топливо.
Выше 2000-2400 метров деревья не растут, так что жителям высокогорных сел издревле пришлось применять поистине народную смекалку.
На Шалбуздаг приходят многочисленные паломники, чтоб осуществить свои мечты и чаяния, и вы подниметесь на святую гору, чтоб увидеть роскошные панорамы горного Дагестана!
Протяженность: 200 км.
Время проведения: 7-8 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
В джип-туре по Дагестану вас ожидает дорога в древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.
Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.
Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным.
Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.
Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!
Протяженность: 290 км.
Время проведения: 7-8 часов.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Итак, вам открывается история Кавказской войны: крепость Гуниб, Царская поляна, Шамилевские и Барятинские ворота, беседка Шамиля.
Исторические памятники сменяются природными, – вы пройдетесь по дендрарию, увидите реликтовую березу Радде, а затем вас ждет поездка к самому большому по объему водосброса водопаду России в Чародинском районе Дагестана.
Его «имя» – Чирхалю или Чвахило – «Гремящая вода».
И правда, грохот падающей воды слышен с расстояния до 1,5 километров.
Закат вы встретите на самой лучшей обзорной площадке Гуниба – горе Маяк.
Этот день джип-тура на Северном Кавказе – праздник для ума, души и сердца!
Протяженность: 120 км.
Время проведения: 6-7 часов.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Путешествие по Дагестану было бы бегом на дистанцию без финиша, если бы вы не посетили страну башен – селения Кахиб и Гоор и не увидели бы Датунскую церковь.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз.
Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.
Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды.
В горах Дагестана стоит и древняя христианская церковь IX- X вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость.
Протяженность: 160 км.
Время проведения: 7-8 часов.
Проживание: гостиница 3* в Махачкале.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Сегодня перед отъездом у вас будет время на самостоятельную экскурсию по Махачкале, прекрасному городу на Каспийском море, воспетому Расулом Гамзатовым.
Однако времени не слишком много, поэтому надо успеть приобрести подарки себе и близким, а выбрать есть из чего.
Дагестанские изделия из сел Унцукуль, Кубачи, Гоцатль, Балхар и прочих с такими же сказочными названиями – на любой вкус и кошелек.
Мы уверены, что выбранный вами тур принес вам массу удовольствия, что вы надолго запомните чудесную страну гор и захотите вернуться сюда.
Протяженность: 150 км.
Время проведения: 3-4 часа.
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкала с 9:00 до 19:00.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
При большом числе туристов в ауле Гоцатль возможно размещение в аулах Заиб/Голотоль, на турбазе / в гостевом доме (номера с отдельными и блочными удобствами).
«Европа» – это полноценные отель для проживания на длительный и короткий период. В отеле представлены номера от стандартного класса до премиум-сегмента с прекрасным панорамным видом на город. Гостиница оборудована всем необходимым для комфортного отдыха и ощущения домашнего уюта.
Комплекс гостевых домов находится в селе Гоцатль Большой. Обустроены террасы, фруктовые сады. Гости могут воспользоваться бесплатным WI-FI, номера оснащены кроватями, шкафами для одежды и блочными удобствами. Имеется возможность пользования кухонной бытовой техникой - чайником, холодильником, плитой.
Гостиница Метрополь - это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Место и время сбора группы
г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, с 9:00 до 19:00.
Место и время завершения тура
г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуемое время вылета с 16:00.
Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности! Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии. Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.