Дорогой Царей. Джип-тур

Вас ожидают настоящие приключения через пески и море

5
3 отзыва
Вас ожидают настоящие приключения через пески и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы. В этом туре Вы сможете ощутить себя Великим правителем. Предлагаем вам прочувствовать эти времена в незабываемом путешествии по дороге Царей.
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Дорогой Царей. Джип-тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Бархан Сары-Кум
Бархан Сары-Кум
Посетим остров пустыни в «стране гор и языков», где снимался знаменитый советский фильм «Белое солнце пустыни»
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим головокружительные пропасти Сулакского каньона и искупаемся в огромном живописном Чиркейском водохранилище
Джиппинг
Джиппинг
Отправимся в горы на подготовленных внедорожниках
Вечная красота Северного Кавказа
Вечная красота Северного Кавказа
Посетим высокогорные селения, познакомимся с традициями, бытом и уникальными ремеслами местных жителей
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем самую вкусную местную кулинарию

Программа тура по дням

1 день

Махачкала. Бархан Сары-Кум

Мы встретим вас на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Махачкала.

Первым удивительным объектом в путешествии станет бархан Сары-Кум, остров пустыни в «стране гор и языков».

Сары-Кум прославился на весь мир тем, что здесь снимался советский «боевик» «Белое солнце пустыни», который даже летал в космос.

Здесь свой микроклимат, свой животный и растительный мир, а золотой песок самой большой дюны Европы, окрашенный яркими закатными лучами, – это феерия красок и эмоций.

Вечером – ужин в гостинице и отдых перед яркими приключениями на Северном Кавказе.

Протяженность: 30 км.

Время проведения: 2-3 часа.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.

Махачкала. Бархан Сары-КумМахачкала. Бархан Сары-КумМахачкала. Бархан Сары-КумМахачкала. Бархан Сары-Кум
2 день

Сулакский каньон. Дербент. Нарын-Кала

Можно начать утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным.

Сначала – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть.

А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.

Древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны.

На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от гор до моря.

Историю города и крепости вы узнаете в поездке по Дагестану, а пока оставайтесь в радостном предвкушении.

Протяженность: 280 км.

Время проведения: 7-8 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Сулакский каньон. Дербент. Нарын-КалаСулакский каньон. Дербент. Нарын-КалаСулакский каньон. Дербент. Нарын-КалаСулакский каньон. Дербент. Нарын-Кала
3 день

Кужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопад

Сегодня вас, как дорогих гостей, принимает чудесный горный край, где живет народ табасаран.

Одно из здешних чудес – Кужникский мост.

Самым лучшим дизайнером всегда была природа, и она создала этот мост, эту арку, перекинувшуюся между двумя склонами ущелья.

Место это священно для местных жителей, быть может, потому оно и сохранилось так хорошо?

По пути вы заглянете в крепость Семи братьев и одной сестры, узнаете ее историю и ее легенды, насладитесь панорамами с высокого отрога.

И еще увидите очень эффектный Ханагский водопад на реке Хучни.

Гармония природы и творений человека, – вот главный феномен этого дня!

Протяженность: 160 км.

Время проведения: 5-6 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Кужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопадКужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопадКужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопадКужникский мост. Ягдыгская крепость. Ханагский водопад
4 день

Самурский лес. Село Куруш. Гора Шалбуздаг

Пора посетить дагестанские тропики.

Самурский лес, в котором тепло и влажно, растут деревья, перевитые лианами, ароматные травы и цветы.

А еще живут громадные, но не страшные жуки.

Самое высокогорное и южное в России селение Куруш расположилось на склонах священной для мусульман горы Шалбуздаг высотой 4142 м.

У каждого дома стоят пирамиды из овечьих кизяков.

Оказывается, это топливо.

Выше 2000-2400 метров деревья не растут, так что жителям высокогорных сел издревле пришлось применять поистине народную смекалку.

На Шалбуздаг приходят многочисленные паломники, чтоб осуществить свои мечты и чаяния, и вы подниметесь на святую гору, чтоб увидеть роскошные панорамы горного Дагестана!

Протяженность: 200 км.

Время проведения: 7-8 часов.

Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Самурский лес. Село Куруш. Гора ШалбуздагСамурский лес. Село Куруш. Гора ШалбуздагСамурский лес. Село Куруш. Гора ШалбуздагСамурский лес. Село Куруш. Гора Шалбуздаг
5 день

Гуниб

В джип-туре по Дагестану вас ожидает дорога в древний аул Гуниб, место последней битвы царской армии с героическими горцами имама Шамиля в Кавказской войне.

Гунибское плато – это микро-заповедник, а сам аул стоит на горной плоскости, «блюде» с приподнятыми краями.

Даже в наше время, когда к крепости Гуниб ведет асфальтовая дорога, подъем нелегок, а XIX в. этот оплот был по-настоящему неприступным.

Вы увидите высокогорные селения, познакомитесь с традициями, бытом и уникальными для каждого района ремеслами местных жителей.

Гуниб – это страница вековой истории и одна из жемчужин в кладовой вечной красоты Северного Кавказа!

Протяженность: 290 км.

Время проведения: 7-8 часов.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

ГунибГунибГунибГуниб
6 день

Крепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора Маяк

Итак, вам открывается история Кавказской войны: крепость Гуниб, Царская поляна, Шамилевские и Барятинские ворота, беседка Шамиля.

Исторические памятники сменяются природными, – вы пройдетесь по дендрарию, увидите реликтовую березу Радде, а затем вас ждет поездка к самому большому по объему водосброса водопаду России в Чародинском районе Дагестана.

Его «имя» – Чирхалю или Чвахило – «Гремящая вода».

И правда, грохот падающей воды слышен с расстояния до 1,5 километров.

Закат вы встретите на самой лучшей обзорной площадке Гуниба – горе Маяк.

Этот день джип-тура на Северном Кавказе – праздник для ума, души и сердца!

Протяженность: 120 км.

Время проведения: 6-7 часов.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Крепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора МаякКрепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора МаякКрепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора МаякКрепость Гуниб. Чародинский водопад. Гора Маяк
7 день

Кахиб. Гоор и Датунская церковь

Путешествие по Дагестану было бы бегом на дистанцию без финиша, если бы вы не посетили страну башен – селения Кахиб и Гоор и не увидели бы Датунскую церковь.

Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз.

Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.

Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды.

В горах Дагестана стоит и древняя христианская церковь IX- X вв., которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость.

Протяженность: 160 км.

Время проведения: 7-8 часов.

Проживание: гостиница 3* в Махачкале.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Кахиб. Гоор и Датунская церковьКахиб. Гоор и Датунская церковьКахиб. Гоор и Датунская церковьКахиб. Гоор и Датунская церковь
8 день

Махачкала. Отъезд

Сегодня перед отъездом у вас будет время на самостоятельную экскурсию по Махачкале, прекрасному городу на Каспийском море, воспетому Расулом Гамзатовым.

Однако времени не слишком много, поэтому надо успеть приобрести подарки себе и близким, а выбрать есть из чего.

Дагестанские изделия из сел Унцукуль, Кубачи, Гоцатль, Балхар и прочих с такими же сказочными названиями – на любой вкус и кошелек.

Мы уверены, что выбранный вами тур принес вам массу удовольствия, что вы надолго запомните чудесную страну гор и захотите вернуться сюда.

Протяженность: 150 км.

Время проведения: 3-4 часа.

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Махачкала с 9:00 до 19:00.

Махачкала. ОтъездМахачкала. ОтъездМахачкала. ОтъездМахачкала. Отъезд

Проживание

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

При большом числе туристов в ауле Гоцатль возможно размещение в аулах Заиб/Голотоль, на турбазе / в гостевом доме (номера с отдельными и блочными удобствами).

Варианты проживания

«Европа» (Дербент)

3 ночи

«Европа» – это полноценные отель для проживания на длительный и короткий период. В отеле представлены номера от стандартного класса до премиум-сегмента с прекрасным панорамным видом на город. Гостиница оборудована всем необходимым для комфортного отдыха и ощущения домашнего уюта.

«Европа» (Дербент)«Европа» (Дербент)«Европа» (Дербент)«Европа» (Дербент)«Европа» (Дербент)

Серебряная шкатулка

2 ночи

Комплекс гостевых домов находится в селе Гоцатль Большой. Обустроены террасы, фруктовые сады. Гости могут воспользоваться бесплатным WI-FI, номера оснащены кроватями, шкафами для одежды и блочными удобствами. Имеется возможность пользования кухонной бытовой техникой - чайником, холодильником, плитой.

Серебряная шкатулкаСеребряная шкатулкаСеребряная шкатулкаСеребряная шкатулкаСеребряная шкатулка

«Метрополь» (Махачкала)

2 ночи

Гостиница Метрополь - это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском.

«Метрополь» (Махачкала)«Метрополь» (Махачкала)«Метрополь» (Махачкала)«Метрополь» (Махачкала)«Метрополь» (Махачкала)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах в 2х/3х местных комнатах с удобствами на блок
  • Трансфер: аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы — отель — аэропорт или ж/д вокзал Махачкалы
  • Питание: завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек)
  • Услуги гида-водителя
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологический сбор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение – 9 100 руб
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальники.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Какие документы взять с собой?

Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы

г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, с 9:00 до 19:00.

Место и время завершения тура

г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуемое время вылета с 16:00.

На чем мы будем передвигаться?

Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности! Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии. Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 янв 2023
Принимающая сторона хорошо работает с клиентами, индивидуальный подход.
Гид - тренер Азнаур, весёлый и интересный, отдыхать - одно удовольствие.
А
10 янв 2023
Были на двух экскурсиях в Дагестане. 4.01.23 - в Дербент, с гидом Курбаном, а 05.01.23 в Чеченскую Республику (посетили Шали, Грозный и Аргун) с Луизой. Ребята молодые, всё проходит в Нескучном формате. Экскурсии интересные, много информации, нет недостатка в красивых локациях. Экскурсии групповые, человек по 20, но транспорт вполне комфортный, водители -профессионалы и за это им отдельная благодарность. В целом- все понравилось. К Большой Стране, как к организатору тоже вопросов нет.
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!

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