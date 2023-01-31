1 день

Махачкала. Бархан Сары-Кум

Мы встретим вас на ж/д вокзале с 9:00 до 19:00 в г. Махачкала.

Первым удивительным объектом в путешествии станет бархан Сары-Кум, остров пустыни в «стране гор и языков».

Сары-Кум прославился на весь мир тем, что здесь снимался советский «боевик» «Белое солнце пустыни», который даже летал в космос.

Здесь свой микроклимат, свой животный и растительный мир, а золотой песок самой большой дюны Европы, окрашенный яркими закатными лучами, – это феерия красок и эмоций.

Вечером – ужин в гостинице и отдых перед яркими приключениями на Северном Кавказе.

Протяженность: 30 км.

Время проведения: 2-3 часа.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.