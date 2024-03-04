Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream

Групповой тур в Шерегеше
Наш тур — это не просто лучшая каталка, но и мощнейший нетворкинг: обсуждаем бизнес, инвестиции, трансформации, новые возможности.

Отдыхать и расслабляться тоже не забываем — каждый вечер нас ждут походы в баню, совместные ужины и настольные игры. Также заглянем на дискотеку в топовый ночной клуб. Сама программа подходит для любого уровня катания. Мы организуем обучение с НУЛЯ и до 25 спусков (47 км) для pro-райдеров.

Присоединившись к нам, вы окажетесь в сообществе единомышленников, людей которые живут, чтобы осуществлять свои мечты!
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Фрирайд в Шерегеше. SKI 2 your dream
Ближайшие даты:
4
мар

Что вас ожидает:

Школа фрирайда
Школа фрирайда
Каждый участник тура пройдёт 3-дневную школу фрирайда
Взрываем пухляк
Взрываем пухляк
В зависимости от уровня катания отправимся покорять склоны на ратраке или снегоходах
Горнолыжный Шерегеш
Горнолыжный Шерегеш
В рамках тура будет доступно катание по трассам горнолыжного курорта Шерегеш
Знакомства и общение
Знакомства и общение
Проведём время среди единомышленников и таких же неистовых райдеров
Апре-ски
Апре-ски
Почиллим у камина, погреемся в бане, сыграем в настольные игры
Дискотека в ночном клубе
Дискотека в ночном клубе
В ночь на 8 марта отправимся танцевать в саме тусовочне место Шерегеша

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и трансфер до курорта Шерегеш

Рейс из Москвы прибывает рано утром, мы встречаем вас в аэропорту, грузим снаряжение и выезжаем в Шерегеш. Через 3 часа мы на месте.

Вы можете располагаться в нашем коттедже и отдыхать после дороги или сразу отправиться на гору. Мы покажем вам интересные трассы, познакомим с курортом.

Вечером за общим ужином знакомство и анонс программы мероприятий. Общение, игры и подготовка снаряжения.

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и трансфер до курорта ШерегешПрибытие в аэропорт Новокузнецка и трансфер до курорта ШерегешПрибытие в аэропорт Новокузнецка и трансфер до курорта Шерегеш
2 день

Обучение в школе фрирайда

После общего завтрака мы отправляемся на гору, знакомимся с инструкторами и делимся на 2-3 группы в зависимости от уровня катания.

Обучение до обеда, далее обед в кафе на горе и остаток дня — свободное катание.

Вечером собираемся в доме, греемся в бане и ужинаем. Делимся впечатлениями и играем в мафию, имаджинариум и элиас.

Обучение в школе фрирайдаОбучение в школе фрирайдаОбучение в школе фрирайда
3 день

Обучение в школе фрирайда и свободное катание

Продолжаем обучение на склоне.

После обеда свободное катание на трассах курорта

Вечером проводим время вместе.

После ужина с инструкторами школы разбираем ошибки по видео.

Обучение в школе фрирайда и свободное катаниеОбучение в школе фрирайда и свободное катание
4 день

Обучение в школе фрирайда и свободное катание

Завершающий день обучения в школе фрирайда. Применяем полученные техники на лесных тропинках под присмотром инструкторов.

Изучаем техники прохождения леса и других внетрассовых препятствий.

После обеда закрепляем полученные навыки на новых спусках.

Вечером собираемся дома, паримся в баньке, прыгаем в сугроб. Ужинаем и весело проводим время.

Обучение в школе фрирайда и свободное катаниеОбучение в школе фрирайда и свободное катание
5 день

Свободный день. Фрирайд или снегоходная прогулка, ночной клуб

В этот день вы сами выбираете как провести время:

  • поехать на гору;
  • отправиться на фрирайд;
  • осмотреть местные достопримечательности;
  • прокатиться на снегоходе на «Верблюды» и «Крест»;
  • или остаться чиллить дома и восстанавливать силы.

Вечером идём веселиться в ночной клуб БУНКЕР. Это самое тусовочное место в Шерегеше. Особенно на праздник 8 марта)

Свободный день. Фрирайд или снегоходная прогулка, ночной клубСвободный день. Фрирайд или снегоходная прогулка, ночной клубСвободный день. Фрирайд или снегоходная прогулка, ночной клуб
6 день

Фрирайд

К этому дню вы точно будете понимать свои способности на трассе. Согласно своему уровню вы отправитесь кататься в лес недалеко от трасс курорта (начинающий уровень), с гидами на ратраке (любительский уровень) или на снегоходах (продвинутый уровень).

Обычно новички только пробуют катание по свежему снегу и успевают сделать 5-7 спусков в течение дня. Любители сделают около 8-10 спусков под присмотром опытных гидов. Продвинутые райдеры успеют скатиться до 25 раз, преодолев до 50-ти км спуска.

Вечером, как обычно, встречаемся в доме, паримся в баньке, ужинаем, делимся впечатлениями.

ФрирайдФрирайдФрирайдФрирайд
7 день

Снова фрирайд

Во второй день вам захочется повторить то, что было вчера, чтобы получить ещё больше уже знакомых впечатлений.

Наслаждаемся пухляком весь день.

Вечером банька, ужин, игры, интересное общение.

Снова фрирайд
8 день

Заключительный день фрирайда

Катануть ещё быстрее, техничнее и кайфовее! За этим мы и приехали сюда!

Наслаждаемся ещё одним днём фрирайда.

Вечером ужинаем и готовимся к отъезду.

Получаем памятные подарки от организаторов и памятный видеоролик.

Около 23:00 приедет транспорт, чтобы отвезти нас в аэропорт Новокузнецка. Ранним утром самолёт вылетает в Москву.

Заключительный день фрирайда

Проживание

Проживание в комфортабельном коттедже. Это большое двухэтажное бунгало со спальнями на втором этаже и огромным залом с камином на первом этаже.

Общее большое пространство важно, так как мы делаем акцент на новых знакомствах и весёлом общении.

Вам будут доступны 2 спальни по 2 человека, комната для девушек на 4 человека, комната для парней на 4 человека, а также двухспальные диваны в общем зале.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Двухэтажное бунгало Приют Райдера

7 ночей
  • 2-местные и 4-местные номера;
  • большая общая кухня для дружных завтраков;
  • 3 душевые, сауна, сушилка для одежды и экипировки.
Двухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют РайдераДвухэтажное бунгало Приют Райдера

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в люксовом коттедже
  • Школа фрирайда — 3 дня
  • Завтраки
  • Трансфер Новокузнецк — Шерегеш — Новокузнецк
  • Трансфер до подъёмников и обратно (такси)
  • Баня (8 дней)
  • Видеосъемка и итоговый видеоролик
  • Теоретическая лекция о безопасности на фрирайде
  • Вечерние мероприятия
  • Сопровождение во время тура, решение всех вопросов
  • Подарки от организаторов
Что не входит
  • Билеты в Новокузнецк и обратно
  • Обеды, ужины (можно готовить на кухне или ходить в кафе)
  • Ски-пассы
  • Ратраки и снегоходы
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Почему Шерегеш?

Это самое снежное место из всех горнолыжных курортов в России. Здесь снег идёт 4-5 дней в неделю. Все дома в снегу по 2-ой этаж. Ёлки завалены по самую макушку. Столько снега вы не видели никогда!

Шерегеш = лютый пухляк))

А если со мной ребёнок?

В стоимость программы включено проживание и питание одного ребёнка до 14 лет.

А если у меня нет снаряжения?

С нами вы получите доступ к арендному снаряжению со скидкой — 15%

Сколько стоят билеты из Москвы в Новокузнецк и обратно?

Стоимость перелёта туда-обратно с багажом авиакомпанией S7 обходится в среднем в 20000 руб.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка обязательна, и в стоимость тура не входит. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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