1 день

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и трансфер до курорта Шерегеш

Рейс из Москвы прибывает рано утром, мы встречаем вас в аэропорту, грузим снаряжение и выезжаем в Шерегеш. Через 3 часа мы на месте.

Вы можете располагаться в нашем коттедже и отдыхать после дороги или сразу отправиться на гору. Мы покажем вам интересные трассы, познакомим с курортом.

Вечером за общим ужином знакомство и анонс программы мероприятий. Общение, игры и подготовка снаряжения.