Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг

Всеохватывающее увлекательное путешествие по Северному Кавказу

4.7
3 отзыва
Всеохватывающее увлекательное путешествие по Северному Кавказу! В одном туре вы совершите: авто- и пешие экскурсии в древний аул Гуниб с Гунибской крепостью и объектами, связанными с именем имама Шамиля, в аул Чох, в заповедник бархана Сарыкум, на Сулакский каньон, треккинг на Кегерское плато и к Салтинскому водопаду, в аул-призрак Гамсутль и в Карадахскую теснину.
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Горный Дагестан - тропой Императора. Треккинг
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Аул-призрак
Аул-призрак
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты – это Гамсутль!
Природа Кавказа
Природа Кавказа
Надышимся горным воздухом Дагестана и почувствуем всю мощь Кавказских гор
Салтинский водопад
Салтинский водопад
Посетим мистическое подземное чудо высотой 20 м
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем вкуснейшие и необычные блюда южной республики
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетим неподвижный песчаный исполин вне пустыни, в котором приютилось огромное количество редких растений и птиц

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Столица Дагестана приглашает вас начать активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе!

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.

Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, изысками архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.

Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище

В активный пеший тур в Дагестане включены экскурсии.

Первая – заповедник бархана Сарыкум, которому несколько сотен тысячелетий.

Неподвижность песчаного исполина вне пустыни, в котором приютились огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих — эта загадка не разгадана даже учеными!

Еще одно чудо — грандиозный, почти бездонный Сулакский каньон, до глубины которого (1920 м) не дотягивает даже его собрат — Большой каньон!

Недалеко от каньона есть комплекс Нохъо, который объединяет сразу три пещеры, протяженность которых несколько сотен метров.

Самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС образует огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы!

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум. Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище
3 день

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк

Путешествие в Дагестане превращается в странствие по истории.

Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.

Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1859 г.

Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон!

Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.

После исторической экскурсии — треккинг в нерукотворный ботанический сад или сосновый бор, на высочайшую точку Гуниба.

Обзорная площадка горы Маяк – лучшая в Гунибе!

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Пройденное расстояние: 20 км. Набор высоты: 1000 м.

Аул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора МаякАул Гуниб. Гунибская крепость. Гора Маяк
4 день

Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль

Сегодня в активном пешем туре в Дагестане вам предстоит экскурсия в Чох, один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.

Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех!

Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска!

Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но впереди – просто завораживающее зрелище!

«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Пройденное расстояние: 10 км. Набор высоты: 725 м.

Аул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак Гамсутль
5 день

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад

Великий пейзажист Айвазовский знал, с какого места открываются самые удивительные, самые привлекательные панорамы окрестностей Гуниба!

Именно Кегерское плато, место несказанных красот, было избрано художником для его живописи.

В треккинг туре на Кавказе – специальный день для уникальных широкомасштабных фотосессий!

Затем – пеший поход и спуск в Салтинскую теснину.

В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался водопад!.

Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!

Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе!

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Пройденное расстояние: 10 км. Набор высоты: 725 м.

Кегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопадКегерское плато. Салтинская теснина. Подземный Салтинский водопад
6 день

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина

Сегодня вы забудете, что вы – в активном пешем туре на Кавказе и станете путешественниками во времени, вернувшись в осень 1871 г. императора Александра II, очарованного «грандиозными картинами» Гуниба.

Специально для конной царской процессии в скале прорубили тоннель, — не только еще один выход из Гуниба, но и поблажка суеверию, согласно которому проходить дважды одним путем царским персонам не полагалось!

По крутому спуску в Карадахскую теснину по тропе императора вы пройдете с помощью треккиновых палок, и это приключение останется с вами на всю жизнь!

Жутковатая таинственная красота «Ворот в неизведанное» шириной до 4 м, высотой 170 м, стоит всех ваших усилий!

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Пройденное расстояние: 5 км. Набор высоты: 200 м.

Аул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснинаАул Гуниб. «Тропа Императора». Рукотворный тоннель. Карадахская теснина
7 день

Гора Зуберха, с Аймаки / Каньон Цолотль и подъем на гору Акаро

Сегодня по программе горный массив Зуберха, расположившийся в Гергебильском районе.

С одной стороны склон горы Зуберха напоминает альпийские луга, а с другой стороны - сосновые и липовые леса.

У подножия Зуберхи раскинулось селение Аймаки.

В хорошую погоду со смотровой площадки открываются поразительные виды, можно увидеть Каспийское море, и десятки сел горного Дагестана.

В этот день мы снова посетим Хунзах, а именно каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато.

В живописный каньон спадают два водопада, которые образуются реками Тобот и Итлятляр.

Сильные потоки воды отражают всю могущественность природы.

Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.

Пройденное расстояние: 5 км. Набор высоты: 200 м.

Гора Зуберха, с Аймаки / Каньон Цолотль и подъем на гору АкароГора Зуберха, с Аймаки / Каньон Цолотль и подъем на гору АкароГора Зуберха, с Аймаки / Каньон Цолотль и подъем на гору АкароГора Зуберха, с Аймаки / Каньон Цолотль и подъем на гору Акаро
8 день

Махачкала. Отъезд домой

По пути в Махачкалу вы еще раз полюбуетесь «грандиозностью картин», живописью форм и красок дагестанских горных массивов и ущелий.

В активном комбинированном пешем туре на Кавказе вы не только совершили авто и пешие экскурсии, но стали героями-путешественниками по неизведанному древнему горному Дагестану!

Питание: завтрак в гостевом доме.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы в 10:00, ориентировочное время прибытия 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах в 2х/3х местных комнатах с удобствами.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Доплата за одноместное размещение – 10 400 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Гостиница в г. Махачкала

1 ночь

Гостиница в г. Махачкала.

Гостевой дом в ауле Гоцатль

6 ночей

Размещение в гостевом доме в ауле Гоцатль.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, ужины, сухой паек на маршрутах
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах в 2х/3х местных комнатах с удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: в Махачкале, Махачкала — Гоцатль и обратный
  • Услуги гида-проводника
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 10 400 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят);
  • рюкзак 25-30 литров для походов;
  • треккинговые палки (у кого нет, можно взять в гостинице на прокат лыжные);
  • дождевик, лучше не одноразовый;
  • ветровку;
  • спортивные не обтягивающие штаны;
  • футболку синтетическую для бега/занятий спортом для походов;
  • спортивные брюки синтетические, можно тайтсы или леггинсы (одежда для походов не должна быть Х/Б, она должна быстро сохнуть и быть удобной);
  • солнцезащитные очки и крем (солнце в горах очень активно);
  • головной убор от солнца: кепку / панаму / бандану;
  • личную аптечку;
  • одежду по сезону.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли связь?

Самая лучшая связь это Мегафон и МТС. Теле 2 лучше не рассматривать вообще, так как не ловит ни в Махачкале, ни в Гунибе. Wi-Fi в горах нет нигде (в гостиницах тоже). 4G в Гунибе маловероятен.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.

Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
10 окт 2022
Большое спасибо за организацию тура
"Тропой Императора". Всё чётко организовано, начиная со встречи в аэропорту и заселение в гостиницу в Махачкале. На след день нас повезли в горный аул Гоцатль в сопровождении гида Нурмагомеда, который был с нами в сопровождении весь тур. Большое спасибо Нурмагомеду за его доброе и внимательно отношение к нам. В Гоцатле мы поселились в гостевом доме "Серебряная шкатулка". Встретили нас там тепло и по домашнему. Хозяйка Ирайганат настолько добрый и душевный человек, что с первого дня мы чувствовали себя как дома. Готовили нам каждый день разнообразно и вкусно. Каждый новый день это новый маршрут в горы в сопровождении нашего замечательного гида Нурмагомеда.
В общем, мы в полном восторге от красот этих мест, от гостеприимства, от погоды, с которой нам повезло
Всем, кто собирается по этому маршруту учтите, что обувь должна быть соответствующая, трекинговая. Рекомендую всем, кто любит активный отдых!
Н
11 сен 2022
Очень понравился тур. Перезагрузка на 100%.
Из общего: обалденные виды, красивейший край, вкуснейшая еда, добрые люди, чистейшая вода в горных озёрах.
В группе были люди разного возраста и с разной физической подготовкой, но все справились, все дошли. Пожелания к организаторам тура: здесь нужно 2 гида, или чтоб водитель тоже шёл с группой и знал маршрут. Один идёт вперёд с теми, кто идёт быстро и без отдыха, и второй с теми, кому нужно побольше остановок, так всем будет комфортнее.
Наша группа вся в восторге, мы очень подружились, не хотелось расставаться. Спасибо за этот замечательный отпуск!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
А
6 сен 2022
В целом тур понравился, но впечатление от него осталось немного смазанное: два моих попутчика по группе купили тур, не зная, что он пеший, в итоге два дня пешая программа оказалась несколько усечённой из-за того, что одна из попутчиков, девушка, была не очень подготовленной. Понимаю, что это вина не организатора, просто это сказалось на общем впечатлении от тура. Программа хорошая, действительно для любителей походить пешком, в частности в горы. Благодаря проживанию в гостевом доме в ауле удалось отдохнуть от городской суеты, перезарядиться и перезагрузиться. Порадовало радушие хозяев гостевого дома и вкусная домашняя национальная еда каждый день!

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