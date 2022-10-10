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Махачкала

Столица Дагестана приглашает вас начать активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе!

В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.

Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.

Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, изысками архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.

Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.