Столица Дагестана приглашает вас начать активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе!
В записях историка Гевонда предок Махачкалы, аул Тарки, упоминался еще в VIII в. В память о Персидском походе императора Петра Великого в 1844 г. была начата постройка укрепления Петровского.
Город Порт-Петровск, образованный позже, уже в советский период был переименован в честь Махача Дахадаева, большевистского лидера.
Вечером у вас есть время для самостоятельного знакомства с городом, в старину называвшемся Жемчужным, с его улицами, проспектами, памятниками, изысками архитектуры, пляжной зоной и Каспийским морем.
Национальная кухня на удивление разнообразна и щедра, и должное ей можно отдать в первый вечер путешествия в Дагестане!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.
В активный пеший тур в Дагестане включены экскурсии.
Первая – заповедник бархана Сарыкум, которому несколько сотен тысячелетий.
Неподвижность песчаного исполина вне пустыни, в котором приютились огромное количество редких растений, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих — эта загадка не разгадана даже учеными!
Еще одно чудо — грандиозный, почти бездонный Сулакский каньон, до глубины которого (1920 м) не дотягивает даже его собрат — Большой каньон!
Недалеко от каньона есть комплекс Нохъо, который объединяет сразу три пещеры, протяженность которых несколько сотен метров.
Самая высокая в России арочная плотина Чиркейской ГЭС образует огромный рукотворный водоем, о красотах которого можно писать поэмы!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Путешествие в Дагестане превращается в странствие по истории.
Гунибская крепость и памятники – свидетели и участники Кавказской войны.
Последнее пристанище предводителя свободолюбивых горцев имама Шамиля, крепость была взята войсками русского императора Александра II в августе 1859 г.
Нет камня, нет пяди земли, которая бы не была полита кровью доблестных воинов — солдат двух противоборствующих сторон!
Признавая невероятное самопожертвование и героизм противника, сам Александр назвал ворота крепости Шамилевскими.
После исторической экскурсии — треккинг в нерукотворный ботанический сад или сосновый бор, на высочайшую точку Гуниба.
Обзорная площадка горы Маяк – лучшая в Гунибе!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Пройденное расстояние: 20 км. Набор высоты: 1000 м.
Сегодня в активном пешем туре в Дагестане вам предстоит экскурсия в Чох, один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.
Дата постройки первой крепости — 1300 г., а в период Кавказской войны Чох, как охранный и военный оплот горцев, оказался круче всех!
Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска!
Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но впереди – просто завораживающее зрелище!
«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Пройденное расстояние: 10 км. Набор высоты: 725 м.
Великий пейзажист Айвазовский знал, с какого места открываются самые удивительные, самые привлекательные панорамы окрестностей Гуниба!
Именно Кегерское плато, место несказанных красот, было избрано художником для его живописи.
В треккинг туре на Кавказе – специальный день для уникальных широкомасштабных фотосессий!
Затем – пеший поход и спуск в Салтинскую теснину.
В каньоне шириной 40 м, высотой и протяженностью 500 м спрятался водопад!.
Это мистическое подземное чудо высотой 20 м продемонстрирует вам свои каскады, только если вы спуститесь в грот!
Переливы красок и цветов, игра света — настоящая фантасмагория, ваше неповторимое яркое приключение на Северном Кавказе!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Пройденное расстояние: 10 км. Набор высоты: 725 м.
Сегодня вы забудете, что вы – в активном пешем туре на Кавказе и станете путешественниками во времени, вернувшись в осень 1871 г. императора Александра II, очарованного «грандиозными картинами» Гуниба.
Специально для конной царской процессии в скале прорубили тоннель, — не только еще один выход из Гуниба, но и поблажка суеверию, согласно которому проходить дважды одним путем царским персонам не полагалось!
По крутому спуску в Карадахскую теснину по тропе императора вы пройдете с помощью треккиновых палок, и это приключение останется с вами на всю жизнь!
Жутковатая таинственная красота «Ворот в неизведанное» шириной до 4 м, высотой 170 м, стоит всех ваших усилий!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Пройденное расстояние: 5 км. Набор высоты: 200 м.
Сегодня по программе горный массив Зуберха, расположившийся в Гергебильском районе.
С одной стороны склон горы Зуберха напоминает альпийские луга, а с другой стороны - сосновые и липовые леса.
У подножия Зуберхи раскинулось селение Аймаки.
В хорошую погоду со смотровой площадки открываются поразительные виды, можно увидеть Каспийское море, и десятки сел горного Дагестана.
В этот день мы снова посетим Хунзах, а именно каньон Цолотль, буквально раскалывающий Хунзахское плато.
В живописный каньон спадают два водопада, которые образуются реками Тобот и Итлятляр.
Сильные потоки воды отражают всю могущественность природы.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, удобства на блок.
Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.
Пройденное расстояние: 5 км. Набор высоты: 200 м.
По пути в Махачкалу вы еще раз полюбуетесь «грандиозностью картин», живописью форм и красок дагестанских горных массивов и ущелий.
В активном комбинированном пешем туре на Кавказе вы не только совершили авто и пешие экскурсии, но стали героями-путешественниками по неизведанному древнему горному Дагестану!
Питание: завтрак в гостевом доме.
Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы в 10:00, ориентировочное время прибытия 14:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах в 2х/3х местных комнатах с удобствами.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Доплата за одноместное размещение – 10 400 руб. за весь период тура.
Гостиница в г. Махачкала.
Размещение в гостевом доме в ауле Гоцатль.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Самая лучшая связь это Мегафон и МТС. Теле 2 лучше не рассматривать вообще, так как не ловит ни в Махачкале, ни в Гунибе. Wi-Fi в горах нет нигде (в гостиницах тоже). 4G в Гунибе маловероятен.
Место и время сбора группы: Групповой трансфер осуществляется из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы к месту размещения с 9:00 до 19:00.
Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.