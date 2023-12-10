Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок

Групповой тур в Шерегеше
Посетим сразу два горнолыжных курорта — знаменитый Шерегеш и быстро набирающий популярность Манжерок. Прокатимся на лыжах, сноубордах, а при желании — и на снегоходах.

Ощутим настоящую сибирскую зиму, насладимся красотой величественных гор и согревающими беседами с единомышленниками!
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Горнолыжная Сибирь: Шерегеш и Манжерок
Ближайшие даты:
10
дек
20
янв
5
фев
15
мар
10
апр

Что вас ожидает:

Посетим два горнолыжных курорта
Посетим два горнолыжных курорта
Вас ждет множество канаток и трасс — от учебных до черных, а также трассы для фристайла и фрирайда
Море снега и драйва
Море снега и драйва
Зарядимся красотой горных пейзажей и атмосферой общего веселья — здесь вы непременно сможете найти новый друзей:)
Активности по желанию
Активности по желанию
Вы сможете устроить себе релакс в спа-центре, прокатиться на коньках или снегоходах по озеру Манжерок

Программа тура по дням

1 день

Шерегеш

Мы встречаемся с вами в Новокузнецке и сразу же отправляемся в Шерегеш — один из главных горнолыжных курортов России и точно главный в Сибири.

За год здесь бывает более 2 миллионов туристов, и это больше, чем в Красной Поляне.

Первый день — ознакомительный, заселяемся в отель и проводим первое знакомство с курортом.

ШерегешШерегешШерегешШерегеш
2 день

Канатки и трассы

Начинаем кататься. Здесь множество канаток и трасс, и каждый год строятся новые. Трассы — от учебных до черных и для фрирайда. Есть трасса для бинга.

Подъемники бугельные, кресельные, гондольные и траволатор. На любой вкус.

Всего 4 горы для катания — Зеленая, Мустаг, Курган и Утуя. Сейчас осваивается пятая.

Высота не самая высокая, но снега более чем достаточно, это Сибирь!

Весь день катаемся.

Канатки и трассыКанатки и трассыКанатки и трассыКанатки и трассы
3 день

Горные лыжи и сноуборд

Продолжаем катание. Есть здесь и аренда снаряжения, и профессиональные инструкторы горных лыж и сноуборда, вечернее катание и трассы для фристайла и фрирайда.

Есть единый ски-пасс сразу на все канатные дороги. Желающие могут проехаться на ратраках или снегоходах.

А главное — невероятная атмосфера. Именно здесь собираются настоящие поклонники горных лыж и сноуборда, и вы всегда найдете единомышленников.

Горные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноубордГорные лыжи и сноуборд
4 день

Манжерок

Сегодня перебираемся из Шерегеша в Манжерок. Долгой дорогой пересекаем сразу два знаменитых горных хребта: Алтай и Саяны.

За один день мы увидим их оба и сравним между собой, в чем сходство, а в чем отличие.

Приезжаем в Манжерок, нас ждет первое знакомство с курортом. Он не так знаменит, как Шерегеш, но уже обрел популярность.

МанжерокМанжерокМанжерокМанжерок
5 день

Комплекс на горе Малая Синюха

Раскинулся комплекс на горе Малая Синюха высотой 1210 м. Сейчас здесь 4 канатные дороги, в т. ч. гондольная. Но уже строятся сразу 5 новых. Быстро увеличивается и количество трасс.

Особенностью курорта является наличие различных водных процедур: есть и спа-комплекс, и термальные воды, бассейн и баня.

Одним словом, Манжерок — один из самых быстро развивающихся горнолыжных курортов России.

Комплекс на горе Малая СинюхаКомплекс на горе Малая СинюхаКомплекс на горе Малая СинюхаКомплекс на горе Малая СинюхаКомплекс на горе Малая Синюха
6 день

Гора Синюха и река Катунь

Особенность курорта Манжерок — очень живописное место.

Гора Синюха находится прямо над рекой Катунь, и вы мчитесь прямо к реке.

Здесь же — озеро Манжерок, и можно спуститься к нему.

Зимой по озеру можно прокатиться на снегоходах или коньках, что придает курорту особый шарм.

Гора Синюха и река КатуньГора Синюха и река КатуньГора Синюха и река КатуньГора Синюха и река Катунь
7 день

Горно-Алтайск

Сегодня отъезд. Возвращаемся через Горно-Алтайск.

Перед отъездом осматриваем сам город. В нем знаковое место — панорамный парк «Гора Туугая» со смотровыми площадками, зонами отдыха и развлечениями.

Отправление в аэропорт.

Горно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-АлтайскГорно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице или отеле с удобствами в номере. Поселок Шерегеш — 3 ночи, поселок Манжерок — 3 ночи.

Точная информация о размещении станет известна ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница в п. Шерегеш

3 ночи

Гостиница в п. Манжерок

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Доставка к подъемникам
  • Переезды по маршруту
  • Питание (завтрак, ужин)
Что не входит
  • Дорога до Новокузнецка, отъезд из Горно-Алтайска
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Аренда горнолыжного снаряжения
  • Услуги профессионального инструктора
  • Поездка на ратраке или снегоходе
  • Водные процедуры (баня, бассейн и др.)
  • Активности вне программы
Место начала и завершения?
Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь при себе горнолыжное снаряжение (или предоставляется на месте в аренду). Для бани иметь купальные принадлежности.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

Многодневные туры7-дневные турыГорнолыжные турыВыездные

Похожие туры из Шерегеша

Улётный фрирайд в Шерегеше
Авторский тур
8 дней
Улётный фрирайд в Шерегеше
Экскурсионный тур «Улётный фрирайд в Шерегеше» на 8 дней
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
30 дек
2 янв
28 янв
4 фев
67 900 за человека
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Авторский тур
6 дней
Сказочный Шерегеш и Телецкое озеро
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
18 дек
100 000 за человека
Новый год в Шерегеше
Новогодний тур 🎄
7 дней
Новый год в Шерегеше
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
3 янв
75 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ