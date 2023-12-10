1 день

Шерегеш

Мы встречаемся с вами в Новокузнецке и сразу же отправляемся в Шерегеш — один из главных горнолыжных курортов России и точно главный в Сибири.

За год здесь бывает более 2 миллионов туристов, и это больше, чем в Красной Поляне.

Первый день — ознакомительный, заселяемся в отель и проводим первое знакомство с курортом.