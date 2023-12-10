Ощутим настоящую сибирскую зиму, насладимся красотой величественных гор и согревающими беседами с единомышленниками!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Шерегеш
Мы встречаемся с вами в Новокузнецке и сразу же отправляемся в Шерегеш — один из главных горнолыжных курортов России и точно главный в Сибири.
За год здесь бывает более 2 миллионов туристов, и это больше, чем в Красной Поляне.
Первый день — ознакомительный, заселяемся в отель и проводим первое знакомство с курортом.
Канатки и трассы
Начинаем кататься. Здесь множество канаток и трасс, и каждый год строятся новые. Трассы — от учебных до черных и для фрирайда. Есть трасса для бинга.
Подъемники бугельные, кресельные, гондольные и траволатор. На любой вкус.
Всего 4 горы для катания — Зеленая, Мустаг, Курган и Утуя. Сейчас осваивается пятая.
Высота не самая высокая, но снега более чем достаточно, это Сибирь!
Весь день катаемся.
Горные лыжи и сноуборд
Продолжаем катание. Есть здесь и аренда снаряжения, и профессиональные инструкторы горных лыж и сноуборда, вечернее катание и трассы для фристайла и фрирайда.
Есть единый ски-пасс сразу на все канатные дороги. Желающие могут проехаться на ратраках или снегоходах.
А главное — невероятная атмосфера. Именно здесь собираются настоящие поклонники горных лыж и сноуборда, и вы всегда найдете единомышленников.
Манжерок
Сегодня перебираемся из Шерегеша в Манжерок. Долгой дорогой пересекаем сразу два знаменитых горных хребта: Алтай и Саяны.
За один день мы увидим их оба и сравним между собой, в чем сходство, а в чем отличие.
Приезжаем в Манжерок, нас ждет первое знакомство с курортом. Он не так знаменит, как Шерегеш, но уже обрел популярность.
Комплекс на горе Малая Синюха
Раскинулся комплекс на горе Малая Синюха высотой 1210 м. Сейчас здесь 4 канатные дороги, в т. ч. гондольная. Но уже строятся сразу 5 новых. Быстро увеличивается и количество трасс.
Особенностью курорта является наличие различных водных процедур: есть и спа-комплекс, и термальные воды, бассейн и баня.
Одним словом, Манжерок — один из самых быстро развивающихся горнолыжных курортов России.
Гора Синюха и река Катунь
Особенность курорта Манжерок — очень живописное место.
Гора Синюха находится прямо над рекой Катунь, и вы мчитесь прямо к реке.
Здесь же — озеро Манжерок, и можно спуститься к нему.
Зимой по озеру можно прокатиться на снегоходах или коньках, что придает курорту особый шарм.
Горно-Алтайск
Сегодня отъезд. Возвращаемся через Горно-Алтайск.
Перед отъездом осматриваем сам город. В нем знаковое место — панорамный парк «Гора Туугая» со смотровыми площадками, зонами отдыха и развлечениями.
Отправление в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице или отеле с удобствами в номере. Поселок Шерегеш — 3 ночи, поселок Манжерок — 3 ночи.
Точная информация о размещении станет известна ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница в п. Шерегеш
Гостиница в п. Манжерок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Трансфер из / в аэропорт
- Доставка к подъемникам
- Переезды по маршруту
- Питание (завтрак, ужин)
- Что не входит
- Дорога до Новокузнецка, отъезд из Горно-Алтайска
- Питание вне программы
- Ски-пасс
- Аренда горнолыжного снаряжения
- Услуги профессионального инструктора
- Поездка на ратраке или снегоходе
- Водные процедуры (баня, бассейн и др.)
- Активности вне программы
- Место начала и завершения?
- Кемеровская область, Новокузнецк
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Иметь при себе горнолыжное снаряжение (или предоставляется на месте в аренду). Для бани иметь купальные принадлежности.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору