Горы и крепости Дагестана. Автотур

Дагестан - удивительный край, где тебя встретят завораживающая природа и доброжелательные люди

5
3 отзыва
Дагестан — удивительный край, где тебя встретят завораживающая природа и доброжелательные люди.

Знаете ли вы, что глубина Сулакского каньона в Дагестане больше, чем знаменитого Гранд каньона в США? Слышали о том, что аул Гамсутль называют дагестанским Мачу Пикчу? Что у подножья башен Старого Гоора расположен местный “язык тролля”? Дагестан — настоящая сокровищница чудес, и в этом туре мы полюбуемся многими из них.
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Горы и крепости Дагестана. Автотур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Полное "погружение" в Дагестан
Полное "погружение" в Дагестан
За восемь дней мы узнаем интересные факты истории, собственными глазами увидим незабываемые виды Кавказа и посетим все самые интересные места
Отдых для всей семьи
Отдых для всей семьи
В туре будет легко и интересно детям от шести лет и более взрослому поколению до семидесяти лет
Водная прогулка
Водная прогулка
Прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу

Программа тура по дням

1 день

Махачкала

Место и время встречи группы: в 14.00 в холле гостиницы в Махачкале.

Заезд, встреча группы, размещение в гостинице.

Для желающих — организованная прогулка по центру Махачкалы с посещением Джума-мечети — центральной мечети города — и/или экскурсией в Национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи.

Ночевка в гостинице в Махачкале.

Проживание: гостиница

Пешком: 3 км

МахачкалаМахачкалаМахачкалаМахачкала
2 день

Махачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Махачкала

После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон.

Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра.

Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.

Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетим смотровую площадку Сулакского каньона, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство.

Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы.

Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!

Ночевка в гостинице в Махачкале.

Проживание: гостиница

Автобус: 180 км

Пешком: 3 км

Питание: завтрак, обед

Махачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - МахачкалаМахачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - МахачкалаМахачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - МахачкалаМахачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Махачкала
3 день

Махачкала - Карадахская теснина - аул Гоор - Язык Тролля

В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине - месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.

После нас ждет национальный обед в кафе на берегу реки. Но это ещё не всё.

Сегодня мы поднимемся в древний аул Дагестана - Гоор. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Три башни стоят здесь и по сей день. А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.

Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножия гоорских башен — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.

Проживание: гостевой дом

Автобус: 230 км

Пешком: 6 км

Питание: завтрак, обед.

Махачкала - Карадахская теснина - аул Гоор - Язык ТролляМахачкала - Карадахская теснина - аул Гоор - Язык ТролляМахачкала - Карадахская теснина - аул Гоор - Язык ТролляМахачкала - Карадахская теснина - аул Гоор - Язык Тролля
4 день

Хунзах - Матлас - Хунзах

Сегодня мы приступим к осмотру Хунзахского района, богатого на достопримечательности.

Посетим Матлас — плато, откуда открывается шикарная панорама на извилистое ущелье, водопады, погуляем по лабиринтам Каменной чаши.

Заедем на обед к гостеприимным местным жителям.

Далее нас ждут чудесные виды Хунзахского плато, водопадов Тобот и Итлятляр.

Самые смелые смогут совершить прыжок с веревкой в каньоне с высоты 110 метров.

Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.

Проживание: гостевой дом

Автобус: 40 км

Пешком: 6 км

Питание: завтрак, обед.

Хунзах - Матлас - ХунзахХунзах - Матлас - ХунзахХунзах - Матлас - ХунзахХунзах - Матлас - Хунзах
5 день

Хунзах - Гамсутль - Дербент

Главное событие дня — аул-призрак Гамсутль.

Что нас ждёт здесь?

Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие.

Мы совершим небольшой треккинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.

Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.

Проживание: гостиница

Автобус: 260 км

Пешком: 10 км

Питание: завтрак, обед.

Хунзах - Гамсутль - ДербентХунзах - Гамсутль - ДербентХунзах - Гамсутль - ДербентХунзах - Гамсутль - Дербент
6 день

Дербент, винодельня

Дербент — самый старый город России. Его пересекают стены, построенные ещё древними персами.

Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.

После обеда нам представится возможность посетить винодельню — уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.

Завершим сегодняшний активный день встречей заката на Каспии у самого экраноплана "Лунь" — настоящего чуда техники, поражающее своими масштабами и мощью.

Ночевка в гостинице в Дербенте.

Проживание: гостиница

Автобус: 50 км

Пешком: 10 км

Питание: завтрак, обед.

Дербент, винодельняДербент, винодельняДербент, винодельняДербент, винодельня
7 день

Дербент - Самурский лес - Махачкала

Совсем недавно нас окружал горный массив, а сегодня мы проведем день в уникальном и единственном в России лиановом лесу.

Мы отправимся в дельту р. Самур, где лианы оплетают стволы привычных для нас лип, тополей, яблонь, а травы так высоки, что, кажется, стоят стеной, преграждая путь.

Более сотни видов лесных обитателей являются редкими и находятся под угрозой исчезновения, многие из них занесены в Красные книги Дагестана и России.

Ну а после обеда нас ждет пляжный отдых и купание в Каспийском море.

К вечеру мы вернемся в Махачкалу, заселимся в отель и устроим праздничный ужин.

Ночевка в гостинице в Махачкале.

Проживание: гостиница

Автобус: 200 км

Пешком: 7 км

Питание: завтрак, обед.

Дербент - Самурский лес - МахачкалаДербент - Самурский лес - МахачкалаДербент - Самурский лес - МахачкалаДербент - Самурский лес - Махачкала
8 день

Отъезд

День отъезда.

Желающие при наличии времени могут съездить на местный рынок, а также купить памятные сувениры.

Питание: завтрак.

Проживание

Все ночевки в гостиницах, гостевых домах и хостелах.

В городах (3 ночи в Махачкале, 2 ночи в Дербенте) размещение в 2-3-х местных номерах, душ и туалет в номере; в селе Хунзах (2 ночи) размещение в гостевом доме (2/3/6 мест) или отеле (2/3/4 мест).

Варианты проживания

Гостиница в Махачкале

3 ночи

Размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере.

Гостиница в Дербенте

2 ночи

Размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере.

Гостевой дом или хостел в с. Хунзах

2 ночи

Размещение в хостеле (номера 2/3/4/8 мест), либо в гостевом доме (2/3/6 мест).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по территории Дагестана на микроавтобусе
  • Проживание по программе (3 ночи в гостинице в Махачкале, 2 ночи в гостинице в Дербенте, 2 ночи в гостевом доме/отеле в Хунзахе)
  • Питание, кроме ужинов в г. Махачкала и г. Дербент: завтраки, обеды на протяжении всего тура, ужины в Хунзахе
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой (музей в г. Махачкале, бархан Сарыкум, крепость Нарын-Кала)
  • Заброска на внедорожной технике к Старому Гоору (часть пути)
  • Заброска на внедорожной технике к аулу-призраку Гамсутль (часть пути)
  • Экскурсионное обслуживание в Дербенте
  • Посещение винодельни (экскурсия с дегустацией)
  • Экскурсионное сопровождение в Самурском лесу
  • Сопровождение инструктором компании, а также местным гидом со второго по четвертый дни включительно
  • Фирменный баф
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Переезды на такси в первый и последний дни программы
  • Дополнительные экскурсии, не запланированные программой
  • Ужины в г. Махачкала и г. Дербент
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок

- Фонарик налобный - необязательно, можно обойтись фонариком в телефоне

Одежда и обувь:

- Кроссовки с хорошим протектором

- Ветровка, штаны
- Дождевик

- Бандана / бейсболка / кепка

- Девочкам: платок на голову, длинную юбку+рубашку либо длинное платье с рукавом - вы можете ходить в брюках и рубашке (комплект одежды,закрывающий руки и ноги должен быть обязательно), но платье или юбка добавят вам лояльности со стороны местного населения

- Кофта флисовая

- Носки 2-3 пары синтетические

- 1- 2 футболки

- Комплект термобелья

- Сандалии или сланцы

- Легкое полотенце+купальные принадлежности

Что взять еще:

- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь

- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)

- Крем солнцезащитный

- Очки солнцезащитные

- Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)

Документы:

- Медицинский полис

- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)

- Паспорт

Дополнительно:

- Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

Газовое оборудование и баллоны, групповая аптечка, средства связи и навигации

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
11 сен 2022
Отличный тур, посетили очень много красивейших мест Дагестана, узнала много интересного о народе Дагестана. Всё организовано на высшем уровне. Привезла домой море положительных эмоций.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
6 июня 2022
Спасибо за все!
А
6 июня 2022
Все было хорошо! Гид Юлдуз просто респект! Понравилось все. Горы это что то. Теснина… просто кайф, но Дербент с его старыми улочками впечатляет до мурашек, я даже гида толком не слушал, Азиз извини! В общем все супер, но время мало, так что думаю приехать ещё раз. Спасибо!

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🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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