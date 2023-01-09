1 день

Встреча, Сулакский каньон

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 11:00 мск) и выдвигаемся через Буйнакский перевал в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там мы начнём наполнять наш фотоальбом, посвященный Дагестану и Новогодним каникулам, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота около 1000 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана – Сулакского каньона.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха нам предстоит переезд в самый Древний город России – Дербент.

Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

Отдых.