Заезды по воскресеньям:
10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
11:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 11:30.
Махачкала — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное – бархан Сарыкум – Избербаш.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 260 км, продолжительность 9 часов.
Заезды по средам:
13:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00, программа дня: бархан Сарыкум — обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Избербаш — Гуниб — Гамсутль — Чох — Избербаш.
Программа: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
*очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.
Заезды по воскресеньям:
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.
Заезды по средам:
Избербаш — Сулакский каньон, Дубки — Янтарное — аэропорт Махачкалы.
Начало в 07:30.
Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость)
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 280 км, продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения и выбранных дат, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Период действия цены
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
|02.04.2023-17.06.2023
|50000
|34000
|72000
|69000
|18.06.2023-02.09.2023
|56000
|38000
|79500
|76500
|03.09.2023-30.11.2023
|50000
|34000
|72000
|69000
Отель Джумейра, г. Избербаш 3*
|02.07.2023-02.09.2023
|56000
|38000
|79500
|76500
AZIMUT 4*, Каспийск
|02.04.2023-29.04.2023
|56000
|42000
|78000
|71000
|30.04.2023-20.05.2023
|68800
|50500
|93000
|86000
|28.05.2023-03.06.2023
|68800
|50500
|93000
|86000
|04.06.2023-10.06.2023
|72000
|58500
|102000
|94800
|27.08.2023-02.09.2023
|72000
|58500
|102000
|94800
|03.09.2023-30.09.2023
|68800
|50500
|93000
|86000
|01.10.2023-30.11.2023
|56000
|42000
|78000
|71000
Derbent Premium Hotel & SPA 4*, Дебент
|Даты заезда:
|21.05, 24.05.2023
|68800
|50500
|93000
|86000
11.06, 14.06, 18.06, 25.06.2023
02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07.2023
06.08, 13.08, 20.08.2023
|72000
|58500
|102000
|94800
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.
С 28.08 возможно размещение в гостинице Владикавказ 4*.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в городе Каспийск, в 2,5 км от стадиона «Анжи Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. В числе удобств круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут заказать напитки в баре.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.
Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.
Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.
Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.
Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.