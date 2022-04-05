Спасибо нашему водителю Тарлану, который был нашим хранителем всю поездку 20 - 23.03.2022

Тур, который очень познавательный, начиная от красот и чудес природы, до гурманства и коров бродящих по дороге и высоко в горах

Пока он "полудикий", чем и хорош, когда будет раскручен, будет не так интересно

Тур от которого просто сносит голову и впечатляет

Дербент - Джума мечеть идет реконструкция и видны сохранившиеся краски 8 века, крепость Нарым Кала, где колодцы и водохранилища 6 - 7 веков, магалы, да и просто что городу 2000

Экраноплан Лунь (Каспийский монстр) громадное детище конструктора гения Ростислава Алексеева, создававышимся на острове Чечень

Сулакский каньон, куда надо добраться по ледяной дороге, а стоя на краю и смотря вниз на речушку у тебя от ветра сносит шапку с головы и вырывает фотоаппарат из рук,

Горный Аул Гамсутль затерянный и лишенный жителей, до которого надо преодолеть себя и взойти 2 километра, по ослиной тропе, то по снегу, то по растопленному солнцем ручейкам со льдом, то несколько метров чавкающей глины, но все это потом забывается великолепными видами

Избербаш - абсолютно неосвещенный горячий источник и такси по 60 - 80 рублей

Махачкала (подробно в маршрут не входит) со старым городом, пристроенными балконами на "ножках", столбами с десятками на них электрическими проводами, памятниками могилами Стальскому и Гамзату Цааде, с театрами на разных национальных языках. .

все это бьет по башке и сильно

Но если хотите больше и посмотреть Кубачи, Хунзах, Махачкалу берите тур не на 4 дня, а больше

Минусы

1. Нет Теле2, от слова совсем

2. Если надо привезти алкоголь и урбеч, надо багаж в самолет

3. В форелевом хозяйстве мишек освободите из клетки, и давайте хотя бы по два куска хлеба и по 2 чайника на 8 человек

4. Много описок в описании и встречают у Жака только, а не собирают по гостиницам

Туалеты прикольные }}}}}}}