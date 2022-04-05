Заезды по воскресеньям:
10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
12:00 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало - 12:15, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.)
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (140 км.).
Обед (Вкл. в стоимость)
Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 240 км.
Заезды по средам:
13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
Начало - 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Обед. (Вкл. в стоимость)
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Заезды по воскресеньям:
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Счастливого пути!
Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.
Заезды по средам:
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: Избербаш - Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день:220 км.)
Программа дня: переезд в Дербент– Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 220 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Даты заездов:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
|01.03, 05.03, 08.03, 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 29.03.2023
|48000
|34000
|69000
|66000
Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.