Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур

Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия

5
3 отзыва
Во время этого небольшого удивительного мартовского путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Огни Дагестана в марте. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта, молодой столице Дагестана
Завораживающий Дербент
Завораживающий Дербент
Увидим самые яркие и интересные места города
Сулкаский каньон
Сулкаский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить аварское чуду Ботищал
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Взойдем на крупнейший бархан Европы, уникальный памятник природы
Айл-призрак
Айл-призрак
Посетим аул Гамстуль, покинуты, но не забытый местными жителями

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Дербенту / Махачкале

Заезды по воскресеньям:

10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

12:00 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Начало - 12:15, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.)

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (140 км.).

Обед (Вкл. в стоимость)

Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 240 км.

Заезды по средам:

13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.

Начало - 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, экскурсия по Дербенту / МахачкалеПрибытие, экскурсия по Дербенту / МахачкалеПрибытие, экскурсия по Дербенту / МахачкалеПрибытие, экскурсия по Дербенту / Махачкале
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».

Обед. (Вкл. в стоимость)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30.

Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.

Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан СарыкумСулакский каньон, Дубки - Янтарное - бархан Сарыкум
4 день

Экскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда) , отъезд

Заезды по воскресеньям:

Завтрак 07:30.

Начало программы дня 08:00.

Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Счастливого пути!

Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.

Заезды по средам:

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: Избербаш - Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день:220 км.)

Программа дня: переезд в Дербент– Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 220 км.

Экскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда) , отъездЭкскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда) , отъездЭкскурсия по Махачкале или Дербенту (в зависимости от заезда) , отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУДаты заездов:Размещение
Twin/DoubleSingleTriple*2Ad+1Ch (10-16 лет)
Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*01.03, 05.03, 08.03, 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 29.03.202348000340006900066000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытию
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
5 апр 2022
Спасибо нашему водителю Тарлану, который был нашим хранителем всю поездку 20 - 23.03.2022
Тур, который очень познавательный, начиная от красот и чудес природы, до гурманства и коров бродящих по дороге и высоко в горах
Пока он "полудикий", чем и хорош, когда будет раскручен, будет не так интересно
Тур от которого просто сносит голову и впечатляет
Дербент - Джума мечеть идет реконструкция и видны сохранившиеся краски 8 века, крепость Нарым Кала, где колодцы и водохранилища 6 - 7 веков, магалы, да и просто что городу 2000
Экраноплан Лунь (Каспийский монстр) громадное детище конструктора гения Ростислава Алексеева, создававышимся на острове Чечень
Сулакский каньон, куда надо добраться по ледяной дороге, а стоя на краю и смотря вниз на речушку у тебя от ветра сносит шапку с головы и вырывает фотоаппарат из рук,
Горный Аул Гамсутль затерянный и лишенный жителей, до которого надо преодолеть себя и взойти 2 километра, по ослиной тропе, то по снегу, то по растопленному солнцем ручейкам со льдом, то несколько метров чавкающей глины, но все это потом забывается великолепными видами
Избербаш - абсолютно неосвещенный горячий источник и такси по 60 - 80 рублей
Махачкала (подробно в маршрут не входит) со старым городом, пристроенными балконами на "ножках", столбами с десятками на них электрическими проводами, памятниками могилами Стальскому и Гамзату Цааде, с театрами на разных национальных языках. .
все это бьет по башке и сильно
Но если хотите больше и посмотреть Кубачи, Хунзах, Махачкалу берите тур не на 4 дня, а больше
Минусы
1. Нет Теле2, от слова совсем
2. Если надо привезти алкоголь и урбеч, надо багаж в самолет
3. В форелевом хозяйстве мишек освободите из клетки, и давайте хотя бы по два куска хлеба и по 2 чайника на 8 человек
4. Много описок в описании и встречают у Жака только, а не собирают по гостиницам
Туалеты прикольные }}}}}}}
О
1 апр 2022
Кавказа-это любовь с первого взгляда. Комментировать и описывать горы словами бессмысленно. Тур "Огни Дагестана" превзошёл мои ожидания. Наши гиды Оксана и Анастасия открыли Дагестан для меня, разрушили все стереотипы. Водители-мастера своего дела). Кавказская кухня просто бесподобна. Сразу захотелось освоить несколько рецептов. Туризм активно развивается. Если хотите увидеть настоящий колорит- отправляйтесь в поездку сейчас))). Организаторам огромное спасибо,! Все доступно, понятно, все продумано.
С
25 мар 2022
Все прошло очень круто, единственное облагородить бы все (поставить урны, сделать дороги и тд)

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