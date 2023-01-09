Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур

Во время этого небольшого удивительного зимнего путешествия

4.7
3 отзыва
Во время этого небольшого удивительного зимнего путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости.

Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Огни зимнего Дагестана. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Завораживающий Дербент
Завораживающий Дербент
Увидим самые яркие и интересные места города
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить аварское чуду Ботищал
Сулкаский каньон
Сулкаский каньон
Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды
Махачкала
Махачкала
Прогуляемся по улочкам города-порта, молодой столице Дагестана
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Взойдем на крупнейший бархан Европы, уникальный памятник природы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Дербенту

Вариант программы для заездов: 11.12, 26.12.2022, 22.01, 05.02, 19.02, 26.02.2023:

10:30 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

12:00 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день: 240 км.)

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (140 км.).

Обед (вкл. в стоимость).

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Вариант программы для заездов: 01.01, 02.01, 04.01, 22.02.2023:

13:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

В 14:00 начало программы дня: обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по ДербентуПрибытие, экскурсия по Дербенту
2 день

Водопад Тобот, Гуниб, Хунзах

Вариант программы для заездов: 11.12, 26.12.2022, 22.01, 05.02, 19.02, 26.02.2023:

Завтрак 07:00. Начало программы дня в 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов)

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Вариант программы для заездов: 01.01, 02.01, 04.01, 22.02.2023:

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов)

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах.

Обед (вкл. в стоимость).

Верхний Гуниб – Гунибская крепость – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – «Ворота Шамиля».

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Водопад Тобот, Гуниб, ХунзахВодопад Тобот, Гуниб, ХунзахВодопад Тобот, Гуниб, ХунзахВодопад Тобот, Гуниб, Хунзах
3 день

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум

Вариант программы для заездов: 11.12, 26.12.2022, 22.01, 05.02, 19.02, 26.02.2023:

Завтрак 07:00.

Начало программы дня в 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Вариант программы для заездов: 01.01, 02.01, 04.01, 22.02.2023:

Завтрак 07:00.

Начало программы дня в 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

Бархан Сарыкум.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Сулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан СарыкумСулакский каньон, Бархан Сарыкум
4 день

Обзорная экскурсия по Махачкале / Дербенту, отъезд

.Вариант программы для заездов: 11.12, 26.12.2022, 22.01, 05.02, 19.02, 26.02.2023:

Завтрак 07:30.

08:00 Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

Посещение рынка.

Покупка сувениров в дорогу.

12:00 Трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.

Счастливого пути!

Вариант программы для заездов: 01.01, 02.01, 04.01, 22.02.2023:

Завтрак 07:00.

Начало программы дня в 07:30: Избербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день: 220 км.)

Программа дня: переезд в Дербент – обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале / Дербенту, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале / Дербенту, отъездОбзорная экскурсия по Махачкале / Дербенту, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

Размещение по маршрутуРазмещение
Twin/DoubleSingleTriple2Ad+1Ch (10-16 лет)
Океан, Избербаш48000 34000 6900066000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура по прибытии
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура
  • Размещение в отеле по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 3 обеда по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
9 янв 2023
Всё было выше всяких похвал 👏👏👏 Гид Диана один из лучших гидов по всем моим турам, водитель Играм самый лучший водитель за всю историю!!!! Вёл транспорт очень аккуратно, как-будто ехал по мягким рельсам.
М
9 янв 2023
Экскурсией очень довольны. Дагестан встретил теплой солнечной погодой, все 4 дня температура воздуха была 15 градусов тепла. Много чем получилось полюбоваться за эти дни: красивое синее бескрайнее море, древнейший город Дербент с его крепостью и узкими улочкам магалов, завораживающий с высоты птичьего полета Сулакский каньон, впечатляющая прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, жаркий бархан Сарыкум, «страшно» красивая дорога по серпантину до горного села Гуниб и многое многое другое. Единственно, что не впечатлило – это рассказы нашего гида, очень скудные по информативности. Списали на его молодость. Надеемся, что со временем слова будут литься из его уст рекой и музыкальные паузы в переездах от локации к локации он будет заменять интереснейшими рассказами.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Маргарита, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию о работе гида, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
9 янв 2023
При выборе тура для нас очень была важна программа, так как мы хотели полностью погрузиться в атмосферу, культуру и традиции Дагестана. Тур "Огни зимнего Дагестана" полностью оправдал и даже превзошел наши ожидания. Мы увидели столько красивых мест, попробовали много традиционных блюд и пообщались с людьми.

Тур организован очень хорошо, не было никакой спешки, у нас всегда было время, чтобы спокойно погулять и пофотографироваться. Завтраки и обеды были очень вкусными и сытными.

Отдельную благодарность, мы бы хотели выразить нашему гиду, Амине. Без нее наше путешествие не было бы таким прекрасным и полным незабываемых впечатлений. Если вы когда-то хотели найти самого лучшего в мире гида, то это как раз Амина. На протяжении всего тура и после его окончания Амина постоянно была с нами на связи, советовала нам хорошие места для ужина, показывала локации для красивых фото и очень интересно рассказывала про культуру, историю и традиции Дагестана. Благодаря искренности, доброте, заботе Амины, путешествие в Дагестан стало одним из лучших наших путешествий, мы смогли хорошо прочувтствовать гостеприимство и доброту дагестанского народа. К концу тура, мы уже даже как-то сроднились.

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