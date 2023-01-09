Во время этого небольшого удивительного зимнего путешествия по Дагестану мы увидим каньоны и водопады, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости. Маршрут не требует специальной физической подготовки и будет под силу даже детям и новичкам в туризме.

Восхитимся этим удивительным местом и цветом воды

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Программа дня: переезд в Дербент – обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Начало программы дня в 07:30: Избербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день: 220 км.)

08:00 Переезд в Махачкалу : (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Начало программы дня в 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Начало программы дня в 07:30: переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу – рыбное хозяйство «Янтарное».

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Начало программы дня 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов)

Размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Завтрак 07:00. Начало программы дня в 07:30 (километраж за день: 340 км., продолжительность 9 часов)

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

В 14:00 начало программы дня: обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.

14:00 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные чуду и хинкал!

Обзорная экскурсия по Дербенту – крепостная стена Даг-Бары – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть – экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.

Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (140 км.).

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день: 240 км.)

10:30 Сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

Размещение по маршруту Размещение Twin/Double Single Triple 2Ad+1Ch (10-16 лет) Океан, Избербаш 48000 34000 69000 66000

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch— номер на двух взрослых и ребенка 10-16 лет.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.