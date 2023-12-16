Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом

Групповой тур в Шерегеше
Наша миссия — перезагрузить, оторвать от рутины, вдохновить к новым целям и получить массу полезных инсайтов! Мы не только раскатаем пухляк и поставим тебя на борд или лыжи.

Ещё погоняем на снегоходах, полетаем на параплане, заглянем в пещеру Йети и увидим самые живописные места Горной Шории.

А также попаримся в баньке, отдохнем в SPA и по вечерам будем дружно тусить в караоке, барах или отдыхать за настолками!
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Перезагрузка-тур в Шерегеше с комфортом
Ближайшие даты:
16
дек
20
фев
22
фев
6
мар

Что вас ожидает:

Сибирский пухляк
Сибирский пухляк
Шерегеш — самый снежный курорт России. Раскатаем трассы и посетим классные места для фрирайда!
Команда единомышленников
Команда единомышленников
Вас ждёт атмосфера дружбы, лёгкости и взаимоуважения. Участники становятся единой командой и хорошими друзьями!
Поездки на снегоходах
Поездки на снегоходах
Покатаемся на снегоходах до самой высокой точки Шерегеша — Поклонного Креста, откуда открываются великолепные виды
Русская банька и SPA
Русская банька и SPA
Что может быть лучше, чем жаркая русская банька с вениками и чаем после каталки? В другой вечер посетим SPA-комплекс
Пещера Йети и не только
Пещера Йети и не только
Совершим путешествие с гидом по самым живописным местам и сделаем красивые фото
Профессиональное обучение
Профессиональное обучение
Организуем обучение от лучших инструкторов по лыжам и борду!

Программа тура по дням

1 день

Встреча, катание, приветственный ужин

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и командный сбор. Прилететь нужно до 7:00 утра.

К 12:00 приедем в Шерегеш. Размещаемся в отеле.

После обеда прогуляемся по территории курорта. С теми, кому необходимо взять в аренду лыжи или сноуборд, мы зайдем в прокат и поможем подобрать подходящее снаряжение.

Катнем пару трасс.

Вечером будет совместный приветственный ужин во фрирайд-баре и знакомство друг с другом.

Свободное время и отдых. По желанию можем пойти в бар или караоке.

Встреча, катание, приветственный ужинВстреча, катание, приветственный ужинВстреча, катание, приветственный ужин
2 день

Катаемся. Вечером баня, настольные игры

После завтрака дружно отправляемся на склон.

Начинающие осваивают лыжи или сноуборд с инструкторами, а с ребятами с опытом идем кататься на трассы. Можем пофрирайдить в лесу с подъемников.

Обедаем командой в ресторане на горе, фотографируемся и пьем глинтвейн. В течение дня снимаем желающих на камеру телефона во время спуска.

После ужина паримся в баньке, пьем травяной чай, а самые смелые могут окунуться в прорубь!

Свободное время. Поиграем в настолки.

Катаемся. Вечером баня, настольные игрыКатаемся. Вечером баня, настольные игрыКатаемся. Вечером баня, настольные игры
3 день

Катаемся. Поездка на снегоходах на Крест. Вечерняя тусовка

С утра кайфуем от вельвета и продолжаем катать трассы. Для желающих организуем фрирайд.

По желанию можно покататься на сноутюбингах.

Затем будет часовая поездка к Поклонному Кресту на снегоходах на высоту 1560 м. Вернуться можно пассажиром либо пофрирайдить и спуститься самостоятельно с тур-лидером.

Вечером идем ужинать в тематический ресторан, пробовать местную кухню.

А после идем веселиться и танцевать в бар с продолжением в ночном клубе!

Катаемся. Поездка на снегоходах на Крест. Вечерняя тусовкаКатаемся. Поездка на снегоходах на Крест. Вечерняя тусовкаКатаемся. Поездка на снегоходах на Крест. Вечерняя тусовка
4 день

Катаемся. Активный отдых на выбор, подъём на г. Зелёная. Вечер в SPA

После завтрака идем раскатывать склоны. По желанию организуем заброски на ратраках для опытных в зону фрирайда, а новички уже самостоятельно покоряют зеленые трассы!

Днем поднимемся на г. Зеленую, делаем групповые фото, загораем и чиллим под крутую музыку в секторе Е.

Желающие могут полетать на параплане!

После ужина едем купаться и париться в Термы (SPA-комплекс). Включено посещение различных бань (можжевеловая, сенная, финская сауна, русская баня, хаммамы, марокканская баня), соляная комната с гималайской солью, купель с родниковой водой, тропический душ и бассейн.

На территории есть фито-бар. Также можно взять в аренду халаты и полотенца и заказать массаж.

Катаемся. Активный отдых на выбор, подъём на г. Зелёная. Вечер в SPAКатаемся. Активный отдых на выбор, подъём на г. Зелёная. Вечер в SPAКатаемся. Активный отдых на выбор, подъём на г. Зелёная. Вечер в SPA
5 день

Поездка в Шорский Национальный Парк и пещеру Йети

С утра выезжаем на экскурсию в Шорский Национальный Парк: на месте пересаживаемся на снегоходы и в сани и начинаем эко путешествие по самым живописным местам!

Увидим заснеженные леса, реки, долины, а местный гид расскажет об этом удивительном месте.

Затем нас ждет походный обед с шикарными видами на снежные леса.

В завершении заедем в Азасскую пещеру, где по преданиям обитал Йети, и узнаем ее тайну!

Вечером возвращаемся обратно в Шерегеш. Ужинаем в баре и делимся впечатлениями о дне.

После ужина по желанию забронируем баньку или сходим потанцевать в клуб.

Желающие могут отдохнуть в отеле.

Поездка в Шорский Национальный Парк и пещеру ЙетиПоездка в Шорский Национальный Парк и пещеру ЙетиПоездка в Шорский Национальный Парк и пещеру Йети
6 день

Катаемся. Трассы или фрирайд

С утра уже на склоне и катаемся. Для желающих организуем фрирайд. Новички покоряют зеленые трассы.

Днем по желанию можем посетить классный местный зоопарк «Оленегеш» и посмотреть северных обитателей Сибири.

Вечером нас ждет прощальный ужин, где вспомним самые яркие моменты путешествия.

Едим, танцуем, пьем, отдыхаем.

Катаемся. Трассы или фрирайдКатаемся. Трассы или фрирайдКатаемся. Трассы или фрирайд
7 день

День отъезда

В 3:00 ночи выселяемся из отеля, едем в аэропорт Новокузнецка и уже думаем о том, когда вернемся в это прекрасное место вновь!

День отъездаДень отъездаДень отъезда

Проживание

В туре предусмотрено проживание в отеле «Зима-Лето».

Расположен в ~300 м от подъемника «Панорама». Вокруг нет шумных баров и клубов, поэтому спать там спокойно и тихо!

Размещение двухместное в номерах с двуспальной или двумя односпальными кроватями. В номерах есть все необходимое: санузел, фен, косметические принадлежности, полотенца, телевизор, WI-FI.

В отеле есть камера хранения снаряжения и сушилка для вещей.

Включены завтраки (шведский стол).

Отель может быть заменен на другой тип размещения той же категории комфорта.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Зима-Лето»

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Групповой трансфер от Новокузнецка до Шерегеша и обратно
  • Групповой трансфер до горы и обратно (только в определенное время)
  • Двухместное размещение (возможно одноместное за доп. плату при наличии номеров)
  • Комплексные завтраки
  • Поездка на снегоходах к Поклонному Уресту
  • Дневная экскурсия на снегоходах и санях в Шорский национальный парк и в пещеру Йети с гидом
  • Приветственный ужин в первый день во фрирайд-баре
  • Посещение спа (3 часа)
  • Отдых в бане (2 часа)
  • Сопровождение группы самым душевным и заботливым турлидером
  • Полноценная организация отдыха и развлечений!
Что не входит
  • Авиаперелёт до Новокузнецка
  • Ски-пассы (в каждом секторе свой ски-пасс с различными вариантами пополнения, мы подскажем и расскажем, как выгодно приобретать ски-пасс, учитывая ваш уровень катания и пожелания)
  • Обеды и ужины (кроме ужина в 1 день)
  • Личные расходы
  • Полет на параплане (4000 р.)
  • Страховка (прим. 800 р.)
  • Аренда снаряжения (для наших участников действует скидка в партнерском прокате)
  • Заброски на ратраках в зоны фрирайда / инструктора для начинающих (2500 р. /занятие)
Место начала и завершения?
Россия, Кемеровская область, Новокузнецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье (1 шт.). Мы катаем без всяких подкладок и слоев, в обычном тонком, не мёрзнем;
  • хорошая теплая флисовая кофта/худи (1 шт.);
  • горнолыжные носки (пара или две);
  • горнолыжный костюм — куртка с мембраной и штаны или комбинезон (достаточно 10000, в Геше сухой климат), не должны сковывать движения;
  • рекомендую приобрести защиту — шорты и наколенники;
  • горнолыжная маска;
  • шлем (обязательно!!);
  • бафф. Есть разные варианты, подойдет обычная, тонкая. Цель — чтобы не задувало на склоне;
  • горнолыжные перчатки. для сноуборда лучше с пальцами, так удобнее застегиваться;
  • некоторые под шлем берут шапку, но если он с подкладкой, то можно в одном шлеме кататься, холодно не будет;
  • еще рекомендую приобрести химические грелки для ног. Они клеятся на носки и сверху надеваете ботинок. ноги могут подмерзать.

Что можно взять в аренду:

  • снаряжение: лыжи и палки / сноуборд, горнолыжные ботинки (1000-1200 р. /день);
  • шлем (от 250 р. /день);
  • костюм (от 400 р. /день);
  • аксессуары: маска, перчатки (от 250 р. /день).
Каким рейсом лететь в Новокузнецк?

Рекомендованные рейсы из Москвы: Аэрофлот (SU 1458 - SU 1459), S7 (S7 2625 - S7 2628).

Рекомендованные рейсы из Санкт-Петербурга: Nordwind N4-321 - Аэрофлот SU 1459 / S7 2628.

Если вы летите из другого города, напишите мне, и я помогу выбрать оптимальный вариант перелета.

Когда и где встречаемся в первый день тура?

Мы встречаем вас в аэропорту г. Новокузнецка в зоне прилета:)

Я хочу поехать один/одна, мне будет комфортно в туре?

Конечно!:) Ведь у нас почти все приезжают по одному и находят новых друзей. Миссия нашей компании —объединять единомышленников в классных местах!

Как организован фрирайд в туре?

Для желающих пофрирайдить мы организуем заброски на ратраках в зоны фрирайда: на полдня (4500 р.) и на день (9000 р.).

Туда включено: 2 сопровождающих гида на группу, инструктаж, заброска если на полдня, то 3-4 спуска, если на полный день, то 8-10 спусков и противоловинная снаряга.

Также мы можем пофрирайдить с вами с подъемников, знаем места, сопроводим и заснимем ваши спуски)

Как организовано обучение, если я никогда не катался/мало опыта?

С вами будут заниматься профессиональные проверенные инструктора по борду и лыжам. Они поставят вас и технику, к концу недели будете гонять сами по зеленым трассам!

Также мы помогаем и консультируем по выбору экипировки, одежды. В Геше у нас есть партнерский прокат - на месте поможем подобрать снарягу с хорошей скидкой.

Я хочу только покататься, без доп. активностей и экскурсий. Это возможно?

Да! Мы понимаем ваше желание раскатывать склоны:)

Для этого у нас действует второй тариф «Мне только покататься и классную компанию». Стоимость тура без экскурсий, спа и бани составляет 54 000 руб.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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