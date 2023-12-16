1 день

Встреча, катание, приветственный ужин

Прибытие в аэропорт Новокузнецка и командный сбор. Прилететь нужно до 7:00 утра.

К 12:00 приедем в Шерегеш. Размещаемся в отеле.

После обеда прогуляемся по территории курорта. С теми, кому необходимо взять в аренду лыжи или сноуборд, мы зайдем в прокат и поможем подобрать подходящее снаряжение.

Катнем пару трасс.

Вечером будет совместный приветственный ужин во фрирайд-баре и знакомство друг с другом.

Свободное время и отдых. По желанию можем пойти в бар или караоке.