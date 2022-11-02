Встреча в аэропорту.
Рекомендованные рейсы:
из Москва-Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).
Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.
Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Ужин.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
Водопады Тобот и Итлятляр.
Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Завтрак.
Гоор – один из самых живописных аулов в стране синих гор.
Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
Выезд в аэропорт.
Рекомендуемые рейсы:
Махачкала-Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|44 900
|49 400
|40 410
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Рекомендованные рейсы:
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