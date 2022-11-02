1 день

Встреча группы. Сулакский Каньон

Встреча в аэропорту.

Рекомендованные рейсы:

из Москва-Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).

Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Свободное время.

Заселение в гостевой дом.