Селфи тур по Дагестану

Этот тур мы решили создать для «визуалов»

5
3 отзыва
Этот тур мы решили создать для «визуалов», тех, кто едет за красивыми фото в своём альбоме, готов делиться ими в соцсетях! Этот тур для весёлых и выносливых.

Вас ждут перевалы, много-много гор, танцы, конкурсы и песни! Будет Гамсутль и Кахиб с Гоор, Чох и Гуниб, Сулак и водопады, ведь нас ждёт Дагестан! За 4 дня нашего путешествия мы увидим самые «вкусные» локации Дагестана.

Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках, 14 из которых – официальные.

Нас ждут водопады, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидим одни из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Откроем незабываемые виды, которые точно не оставят вас равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский Каньон

Встреча в аэропорту.

Рекомендованные рейсы:

из Москва-Махачкала Победа 199 (08:45-12:15).

Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Свободное время.

Заселение в гостевой дом.

Встреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский Каньон
2 день

Село призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопад

Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Ужин.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Село призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопад
3 день

Водопады Тобот и Итлятляр

Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

Водопады Тобот и Итлятляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор

Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Ужин.

Водопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и Итлятляр
4 день

Гоор и Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор.

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля.

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

Выезд в аэропорт.

Рекомендуемые рейсы:

Махачкала-Москва Нордавия 208 (20:30-23:40).

Гоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
44 900 49 40040 410

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Зубутли

1 ночь

Гостевой дом в Гунибе

1 ночь

Гостевой дом в Хунзах

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Катание на катере
  • Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • из Москвы: Победа 199 (08:45-12:15).

Обратно:

  • в Москву: Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
м
2 ноя 2022
спасибо за тур Райсад! провела для меня одной. не бойтесь ехать, это чудесное место в любое время года! тур в 4 дня активный, октябрь ноябрь днем тепло на солнце, а вечером хочется перчатки и шапку. в Дагестане действительно много мест и за раз все не посмотреть. советую
А
16 сен 2022
Спасибо, все прошло замечательно, уже думаем над следующим выездом)
М
19 июня 2022
Все очень классно! Виды были прекрасны! Ах эти горы.
Первый раз была в гостевых домах. Сразу оговорюсь, что это не похоже на московские квартиры)) но на многое можно закрыть глаза из-за дружелюбия людей, хозяев дома.
Очень поменялось мнение о Дагестане. Обязательно поеду еще раз!

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