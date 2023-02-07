Рекомендуемое время прилета в международный аэропорт Махачкалы "Уйташ" – до 10 часов утра.
Небольшой переезд в пустыню Дагестана – бархан "Сарыкум"*, самая большая дюна Европы и вторая в Евразии по своим габаритам вскружит голову путешественникам и познакомит со своей дикой фауной*.
Следующая остановка – смотровая площадка на Сулакский каньон, гордость Дагестана, самый большой каньон в Евразии и второй во всем мире после Гранд каньона в Соединенных Штатах.
После этой локации Страна Гор войдет в ваше сердце навсегда.
Переезд в отель на краю верхней части каньона.
Вечером на ужин вас ждёт главная фишка Сулака – свежевыловленная форель в национальном ресторане с дегустацией знаменитого дербентского коньяка.
Также, желающие смогут покататься на скоростных катерах, рассекая ярко-голубую воду реки.
Ночь в отеле Каньон.
*Посещение бархана "Сарыкум" в день дождевых осадков – не представляется возможным из-за отсутствия дороги с покрытием для автотранспорта.
Тот кто хочет еще раз увидеть каньон, но уже в утренних лучах солнца, может самостоятельно прогуляться перед завтраком.
Завтрак в отеле и выезд в горную часть Дагестана.
Первая остановка – Чиркейское водохранилище с видом на самую большую ГЭС на Кавказе, которая покоряет разум своей промышленной мощью.
Далее по пейзажной, горной дороге Вам встретится самый длинный автодорожный тоннель в России, длиной аж в четыре километра.
Выезжая из него вы попадете в горный рай, по которому, проезжая, пейзажи будут меняться каждый преодолеваемый метр.
Совершите короткую остановку у башни самого знаменитого аварца – Имама Шамиля, а далее снова отправитесь кружить по горам, вдохновляясь чудотворной природой.
Сделаете остановку на берегу Ирганайского водохранилища, одного из самых красочных в Дагестане, где отведаете национальное блюдо "чуду" и насладитесь бодрящим кофе.
Далее, извиваясь вдоль реки Аварское Койсу, почти доехав до грузинской границы, прибудете в пункт назначения второго дня.
Это одни из самых красочных, заброшенных аварских сел – Гоор и Кахиб.
Вы поднимаетесь по серпантину на высоту почти в два километра и знакомитесь с местными жителями, невероятной природой, чистым горным воздухом.
Вы сделаете самые впечатляющие фотографии на фоне Большого Кавказского хребта со скалы, стоя на высоте.
Самые смелые духом путешественники смогут даже встать на край, свисающего над пропастью, утёса, который в простонародье именуется как "Язык Тролля".
Встретив закат, размещаетесь в гостевом доме горца в селе Кахиб, где будет возможность поужинать.
Ночь в гостевом доме в селе Кахиб.
Утром купаетесь в лучах восходящего солнца, завтрак и отправляетесь в древнюю столицу бывшего Аварского ханства – село Хунзах – родину Хаджи Мурада.
Всё также любуясь горными пейзажами по дороге, вы не заметите как очутитесь на первой локации – Цокотлинский каньон.
Это фактически громадная трещина в плоскогорье, на краю которой расположена древняя столица.
Здесь и водопады со смотровыми площадками и великолепные горные виды и древняя русская крепость, построенная при завоевании Кавказа Российской империей.
Встав на смотровой площадке водопада Тобот, ты понимаешь, что аварцы знали толк в выборе мест для постройки своих поселений.
Далее Вы едете на смотровую площадку к памятнику Л. Н. Толстому и Хаджи-Мураду, смотрите на водопад Ханский.
После, пробираетесь вглубь заповедной зоны"Каменная чаша" в селе Матлас обедаете и отправляетесь в село Балхар.
В этом селе вас ждёт мастер-класс по гончарному мастерству, так как балхарцы профи в этом деле, занимаясь им со времен первых поселений по сей день.
Обзорная прогулка по древнему поселению, возможность поужинать и размещение в гостевом доме.
Ночь в гостевом доме в селе Балхар.
Завтрак и снова горные пейзажи вдоль кавказских дорог.
На четвертый день, покидая Аваристан, Вас ждет не менее интересное знакомство с новым местом – центр ювелирного мастерства село Кубачи.
В нем проживает совсем другой народ Кавказа – даргинцы.
Вы почувствуете разницу в архитектурном стиле, в языках, в культуре и обычаях.
В селе Кубачи посетите древнюю смотровую башню, прогуляетесь по старой части села, посетите музей при знаменитом ювелирном комбинате во времена СССР.
Обед.
Длительный переезд в столицу Южного Дагестана – город Дербент, самый древний город в России.
В Дербенте вас ждёт обзорная экскурсия по персидской крепости Нарын-Кала – это гордость не только Дагестана, но и всей нашей страны.
Прогуляетесь по кварталам древнего города, именуемые как"магалы", посетите самую первую мечеть в России – Джума-мечеть и отправитесь в новый парк с поющими фонтанами.
У вас будет возможность поужинать в национальном ресторане.
Далее размещение в отеле на ночь.
Завтрак в отеле.
Отправление на пляж Каспийского моря, где обрёл покой грозный каспийский монстр-экраноплан "Лунь".
Осмотр летающе-плавающего корабля в режиме свободного времени займет около часа.
Затем, вытряхивая песок из сандалей, садитесь в автобус и продолжаете путешествие вдоль морского побережья.
С одной стороны сопровождает море, с другой Кавказ, а вдоль дороги на полях раскинулись виноградники, с плодами которых, возможно вы скоро встретитесь в магазинах ваших родных городов.
Обед в одном из прибрежных ресторанчиков в городе Каспийск.
И прямая финишная в аэропорт.
Рекомендуем брать рейсы из аэропорта "Уйташ" после 17:00.
Те, у кого слишком поздний вылет, есть возможность после обеда совершить морскую прогулку на катере до дагестанского "Форта Боярд", остальные, кто приобрёл не очень поздний вылет проследуют на регистрацию в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3* и гостевых домах.
Хостел «Каньон» расположен в поселке Хунзах. К услугам гостей бар, общий лаундж и принадлежности для барбекю.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут готовить еду на свой вкус на общей кухне.
В каждом номере хостела имеется собственная ванная комната, предоставляется постельное белье.
По утрам в хостеле «Каньон» подают полный английский/ирландский завтрак.
В хостеле «Каньон» можно воспользоваться гладильными услугами, а также услугами бизнес-центра с факсом и копировальным аппаратом.
Расстояние от хостела до международного аэропорта Уйташ составляет 82 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.
Да. При бронировании тура для 4 человек и более мы предлагаем скидку в размере 3%. Если у вас группа более 8 человек, свяжитесь с нами, и мы предложим индивидуальные условия для вашей группы.
Ваше путешествие пройдет в комфорте. Сопровождение профессиональным гидом на нашем микроавтобусе с кондиционером, на протяжении всего тура.
Средние температурные значения от +16 до +25°C. Но иногда в горах бывает холодно, а на равнине очень жарко.
Это зависит от дорожного покрытия. Каждый день нам встречается разное покрытие на маршруте, в основном мы едем по второстепенным дорогам и бездорожью. В дни, когда есть асфальтовые участки, мы можем проехать до 250 км в день, если весь день проводим в горах, то проезжаем до 150 км в день. Мы всегда делаем остановки на маршруте для отдыха.
Общая протяженность маршрута за весь период тура – 840 км.