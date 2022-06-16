Сулакский каньон. Дербент

Страна Гор - Дагестан. Джип-тур

Мы подготовили для вас очень необычную программу

5
3 отзыва
Мы подготовили для вас очень необычную программу.

Вас ожидают настоящие приключения через пески, и море, старинные крепости и невероятные высокогорные аулы.

Именно в этом туре Вы сможете ощутить себя великим исследователем! Предлагаем вам разгадать загадки истории в этом путешествии, которое покорит навсегда ваше сердце.
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Страна Гор - Дагестан. Джип-тур
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • множество уникальных природных и исторических мест – Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Кахиб, страна башен Гоор, аул Чох и аул-призрак Гамсутль, крепость Нарын-Кала;
  • непередаваемые ощущения – окунемся в первозданный мир гор, пещер, рек и водопадов, песчаных барханов и жемчужных озер;
  • восхищение и восторг – неописуемое великолепие уникальных природных творений;
  • активный отдых – мы будем чувствовать и проживать момент, а не наблюдать как жизнь протекает мимо.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон. Дербент

Мы встретим Вас на ж/д вокзале в 14:00 или в аэропорту в 15:00 в г. Махачкала.

Потом – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть.

А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.

А дальше вас ждет продолжение знакомства с Дагестаном и древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00.

Перепад высот: 790 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 290 км.

Сулакский каньон. ДербентСулакский каньон. ДербентСулакский каньон. ДербентСулакский каньон. Дербент
2 день

Кахиб. Гоор. Датунская церковь

Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!

Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.

Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды.

В горах Дагестана стоит и древняя христианская церковь IX- X вв. , которая благословит вас, чтоб путь домой был уже без приключений, ведь все кавказские приключения должны приносить только радость.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Кахиб. Гоор. Датунская церковьКахиб. Гоор. Датунская церковьКахиб. Гоор. Датунская церковьКахиб. Гоор. Датунская церковьКахиб. Гоор. Датунская церковь
3 день

Аул Чох. Аул-призрак Гамсутль

Сегодня вам предстоит экскурсия в Чох, один из стариннейших аулов на Северном Кавказе, судя по стоянке человека времен неолита.

Дата постройки первой крепости – 1300 г., а в период Кавказской войны Чох как охранный и военный оплот горцев оказался лучше всех.

Будучи эпицентром кровопролитных сражений, в 1849 г. этот «малыш» не допустил в свои пределы русские войска.

Разноцветные крыши аула прилепились друг к другу, создав причудливую пирамиду-многоэтажку, и эта необычайная архитектура удивительна, но впереди – просто завораживающее зрелище.

«Мачу Пикчу» Дагестана, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Аул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак ГамсутльАул Чох. Аул-призрак Гамсутль
4 день

Нарын-Кала. Отъезд

На холме расположилась персидская крепость Нарын-Кала с двумя мощнейшими крепостными стенами от гор до моря.

Историю города и крепости вы узнаете в сегодняшней поездке по Дагестану.

Мы уверены, что выбранный вами тур принес вам массу удовольствия, что вы надолго запомните чудесную страну гор и захотите вернуться сюда.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Махачкалы после экскурсии, ориентировочное время прибытия 16:00.

Перепад высот: 10 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 115 км.

Нарын-Кала. ОтъездНарын-Кала. ОтъездНарын-Кала. ОтъездНарын-Кала. Отъезд

Варианты проживания

Гостиница 3* в г. Махачкала / Дербент

3 ночи

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 7 100 руб.

Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание, указанное в программе (завтраки + ужины + питание на маршрутах (сухой паек))
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологический сбор
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Одноместное размещение – 7 100 руб.
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобную одежду и наряды для фотосессий;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальники.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки

Какие документы взять с собой?

Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.

Место и время завершения тура: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
16 июня 2022
Хочу выразить благодарность гиду-водителю Магомеду за профессионализм,интересную путевую информацию,за его доброжелательность и ответственность. за время поездки он передал нам свою любовь к Дагестану. Захотелось вернуться сюда еще раз.
М
31 янв 2023
Принимающая сторона хорошо работает с клиентами, индивидуальный подход.
Гид - тренер Азнаур, весёлый и интересный, отдыхать - одно удовольствие.
А
10 янв 2023
Были на двух экскурсиях в Дагестане. 4.01.23 - в Дербент, с гидом Курбаном, а 05.01.23 в Чеченскую Республику (посетили Шали, Грозный и Аргун) с Луизой. Ребята молодые, всё проходит в Нескучном формате. Экскурсии интересные, много информации, нет недостатка в красивых локациях. Экскурсии групповые, человек по 20, но транспорт вполне комфортный, водители -профессионалы и за это им отдельная благодарность. В целом- все понравилось. К Большой Стране, как к организатору тоже вопросов нет.

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