1 день

Сулакский каньон. Дербент

Мы встретим Вас на ж/д вокзале в 14:00 или в аэропорту в 15:00 в г. Махачкала.

Потом – один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.

Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть, – этих мгновений вам не забыть.

А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище, зарядиться бодростью на весь день.

А дальше вас ждет продолжение знакомства с Дагестаном и древнейший город мира Дербент откроет вам свои тайны.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала/ г. Дербент.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Махачкалы с 9:00 до 12:00.

Перепад высот: 790 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 290 км.