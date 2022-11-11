1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в Дербент

15:00 Встреча в аэропорту Махачкалы.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град». Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Переезд в Дербент.

Размещение в отеле.

Свободное время.