Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан

В этом туре вы познакомитесь с историей и природой Дагестана

5
3 отзыва
В этом туре вы познакомитесь с историей и природой Дагестана.

Во время пятидневного тура по республике вы прогуляетесь по улицам Дербента, познакомитесь с Махачкалой, посетите бархан Сарыкум, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону. Это настоящее путешествие с полным погружением в уникальный мир Дагестана.

А еще вас ждет вкуснейшая местная кухня, свежие фрукты, местные вина и знаменитое кавказское гостеприимство.
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Страна гор. Экскурсионный тур в Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Полная перезагрузка
Полная перезагрузка
Избавимся от надоевших установок, бросим себе вызов и расправим крылья
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Насладимся ярким солнцем, тёплым море и полезным воздухом
Удивительный памятник природы
Удивительный памятник природы
Посетим огромный песчаный бархан Сарыкум, один из самых высоких в мире
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи
Древний Дербент
Древний Дербент
Погуляем по городу-музею под открытым небом
Винная дегустация
Винная дегустация
Попробуем вина на Дербентском заводе игристых вин

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в Дербент

15:00 Встреча в аэропорту Махачкалы.

Переезд в Махачкалу.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.

Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.

Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град». Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.

Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.

Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.

Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.

Переезд в Дербент.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в ДербентВстреча. Обзорная экскурсия по Махачкале. Переезд в Дербент
2 день

Дербент

Завтрак в отеле.

Экскурсия по Дербенту.

Дербент — один из древнейших городов мира.

Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.

С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.

Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.

Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).

Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.

Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.

Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.

Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.

Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско. С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно).

Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).

Посещение Дербентского рынка.

Возвращение в отель.

ДербентДербентДербентДербентДербентДербент
3 день

Бархан Сарыкум

Завтрак в отеле.

Посещение бархана Сарыкум.

В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).

Этот бархан один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.

Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.

Переезд в село Зубутль.

Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (оплачивается дополнительно).

Обед в ресторане (оплачивается дополнительно).

Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.

Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.

Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров.

Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире.

Глубина его достигает 1920 метров.

Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.

Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.

Возвращение в отель.

Бархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан СарыкумБархан Сарыкум
4 день

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад

Завтрак в отеле.

Переезд в село Авадан.

Осмотр экраноплана Лунь.

Переезд в село Хучни.

Осмотр Хучнинской крепости (Крепость Семи Братьев).

Крепость была построена в XVII веке, когда над народами Дагестана нависла прямая угроза порабощения иранскими и турецкими завоевателями.

Она сложена с использованием известкового раствора и имеет относительно не большие размеры.

Существует легенда о том, что в крепости жили 7 братьев и красавица сестра. Братья были славными воинами и охраняли соседние сёла. С крепости открываются красивые виды на село и окрестности.

Посещение Хучнинского водопада.

Хучнинский водопад расположен на реке Ханагчай, на высоте 650 м над уровнем моря.

Высота водопада достигает 30 метров.

Состоит он из двух каскадов. У подножия обрыва образует небольшое озеро, где можно искупаться.

Хучнинский водопад является одним из самых красивых водопадов республики Дагестан.

Возвращение в Дербент.

Свободное время.

Экраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопадЭкраноплана Лунь. Хучнинская крепость и Хучнинский водопад
5 день

Махачкала, отъезд

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт к 14:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале (в первый или в последний день тура).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «АЛЫЕ ПАРУСА».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаTWIN SGL
HOTEL АЛЫЕ ПАРУСА 28 50039 000

Варианты проживания

Гостиница «Алые паруса»

4 ночи

Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.

Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.

В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.

Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»Гостиница «Алые паруса»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала – 200р
  • Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании – 800 руб.
  • Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером на джипах – от 1200 руб
  • Входной билет в природный парк Бархан Сары-Кум – 150 руб.
  • Входной билет в музей Расула Гамзатова – 50 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно удобная одежда и обувь.

В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Особенности тура

Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.

Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Рекомендуемые рейсы

ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

  • Санкт-Петербург – Махачкала SU6065 10:55 – 14:20;
  • Махачкала – Санкт-Петербург SU6066 15:20 – 18:45.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
  • Москва – Махачкала c прилетом до 15:00;
  • Махачкала – Москва с вылетом после 15:00.

Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ч
11 ноя 2022
Все было здорово!
Ч
7 ноя 2022
Тур великолепен! Мы женой(Шитикова ИП) ни разу не пожалели ни времени ни денег. А Роман Обухов большая для нас удача-проффессинал и очень многогранный и интересный человек! Большое спасибо! Всё было организовано на высшем уровне.
Н
10 ноя 2021
Всё очень понравилось. Всем довольны.

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