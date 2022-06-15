Тайны древнего Дербента

Экскурсионный тур «Тайны древнего Дербента» на 3 дня

5
3 отзыва
Древний Дербент, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с древней крепостью «Нарын-Кала», в которой до сих пор сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот, откроет вам завесы своего далекого прошлого.
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Тайны древнего Дербента
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Оцените в полной мере красоту каньона и прочувствуете его впечатляющие размеры
Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетите место, происхождение которого до сих пор остаётся тайной для учёных
Экраноплан «Лунь»
Экраноплан «Лунь»
Съездите к новой достопримечательности в пригороде Дербента

Описание

В этом туре вас ждет знакомство с Дагестаном. Вы посетите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, музей Кайтагской вышивки и этно-дом «Кубачи». Вы увидите образцы традиционного декоративно-прикладного искусства, а также продегустируете блюда национальной кухни, что позволит составить свое впечатление о быте, истории и культуре старейшего города России.

Приглашаем в путешествие по этой загадочной области: мы знаем, где находится ключ к тайнам древнего Дербента!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.

В 11:30 групповой трансфер в Дербент.

По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.

Остановка на обед (не включён в стоимость тура).

Заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году.

Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию.

В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.

Посещение Музея Кайтагской вышивки.

Прибытие в Дербент к вечеру.

Прогулка по набережной Каспийского моря.

Размещение в гостинице 3-4*.

Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.

Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивкиПрибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки
2 день

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России – Дербенту.

Посещение главной достопримечательности – цитадели «Нарын-Кала» – древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Обед (не включён в стоимость тура).

Посещение этно-дома «Кубачи».

В нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем.

Музей Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.

Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» – новой достопримечательности в пригороде Дербента.

Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.

Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеиЗнакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи
3 день

Чудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке, дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также – обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.

Чудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан СарыкумЧудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере – 31 000 руб.

Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.

Возможно изменение гостиницы на равноценную (удобства в номере, 3-4*).

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Европа»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.

Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.

Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.

Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.

Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»Гостиничный комплекс «Европа»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3-4*
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) – Махачкала – отель в г. Дербент – аэропорт (ж/д вокзал)
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание (завтраки в отеле, обед в день 3)
  • Вода 0,5 л. /чел. /день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе(обеды и ужины)
  • Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
  • Билет в зоопарк – от 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.

Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента».

Рекомендованные рейсы – авиакомпаний Победа / Аэрофлот с прилетом в 11:15 / 11:00 соответственно. Групповой трансфер в 11:30.

Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 10:30.

Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон гида, водителя – контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.

Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы – отель Дербента» – от 5 000 рублей за машину.

Проводы: В день выезда – групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы – авиакомпаний S7 / Аэрофлот, вылетающие в 20:25 / 21:00 соответственно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
15 июня 2022
Ездили группой друзей- мы все в полном восторге! потрясающая организация, внимание к деталям, а самое главное- чувствовалась большая забота о каждом госте! Это было потрясающе! Три дня пролетели просто незаметно! Мы действительно почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и радушие!!! Спасибо за потрясающий отдых!!!
А
23 мая 2022
Огромное спасибо организаторам, нашим гидам и водителю за прекрасное путешествие!!! все очень понравилось!!! Бесподобно красивые места!!!
А
5 мая 2022
Тур построен очень грамотно: успеваешь и на экскурсии съездить, и по городам погулять, не чувствуя при этом какой-либо усталости. Очень повезло с водителем, очень повезло с экскурсоводами. Особенно по Дербенту. Это было очень драйвово и позитивно, спасибо!

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