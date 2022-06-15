3 день

Чудеса Дагестана: экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке, дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также – обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).

По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.

Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.

Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.