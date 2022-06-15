В этом туре вас ждет знакомство с Дагестаном. Вы посетите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, музей Кайтагской вышивки и этно-дом «Кубачи». Вы увидите образцы традиционного декоративно-прикладного искусства, а также продегустируете блюда национальной кухни, что позволит составить свое впечатление о быте, истории и культуре старейшего города России.
Приглашаем в путешествие по этой загадочной области: мы знаем, где находится ключ к тайнам древнего Дербента!
Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.
В 11:30 групповой трансфер в Дербент.
По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.
Остановка на обед (не включён в стоимость тура).
Заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году.
Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию.
В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Прибытие в Дербент к вечеру.
Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице 3-4*.
Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России – Дербенту.
Посещение главной достопримечательности – цитадели «Нарын-Кала» – древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед (не включён в стоимость тура).
Посещение этно-дома «Кубачи».
В нём представлены сотни экспонатов разных эпох, тщательно отобранных владельцем.
Музей Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Поездка к всеми известному экраноплану «Лунь» – новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Ранний выезд на экскурсию по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке, дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также – обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров. Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.
Происхождения бархана до сих остаётся для учёных тайной.
Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим после 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека при размещении в двухместном номере – 31 000 руб.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
Доплата за одноместное размещение – 4 500 руб.
Возможно изменение гостиницы на равноценную (удобства в номере, 3-4*).
Гостиничный комплекс «Европа» находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города Дербент. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и магазины на территории отеля. Бесплатный WiFi работает на всей территории. Услуги парковщика предоставляются бесплатно.
Каждый номер гостиничного комплекса «Европа» располагает телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом и холодильником. Среди прочих удобств — халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Все номера оснащены кондиционерами.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда европейской и кавказской кухни, а специальные пожелания по диетическому питанию могут быть выполнены по предварительному запросу.
Предоставляются услуги по продаже билетов. Кроме того, в гостиничном комплексе работает экскурсионное бюро и пункт обмена валюты.
Гостиничный комплекс «Европа» находится в 1,4 км от набережной и пляжа. Доарабская крепость в нагорной части Дербента Нарын-Кала находится в 15 минутах езды на автомобиле.
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ» г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой «Тайны древнего Дербента».
Рекомендованные рейсы – авиакомпаний Победа / Аэрофлот с прилетом в 11:15 / 11:00 соответственно. Групповой трансфер в 11:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 10:30.
Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон гида, водителя – контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер «аэропорт / ж/д вокзал г. Махачкалы – отель Дербента» – от 5 000 рублей за машину.
Проводы: В день выезда – групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Махачкалы к рейсам / поездам, отправляющимся после 20:00 по местному времени. Рекомендованные рейсы – авиакомпаний S7 / Аэрофлот, вылетающие в 20:25 / 21:00 соответственно.