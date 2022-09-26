Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и сразу же отвезем в гостиницу.
Вечером нас ждет ужин и отдых перед невероятно насыщенным туром.
Ведь нас ждет неповторимый Дагестан!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения.
Автомобильная часть маршрута: 17 км.
Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!
Для начала, посетим один из самых глубоких каньонов мира – Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть – этих мгновений вам не забыть!
Прокатимся по каньону, насладимся невероятными видами.
А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище и зарядиться бодростью на весь день.
Ну а вечером мы приедем в наш гостеприимный дом, где нас ждет вкуснейший ужин.
Перепад высот: 900 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 213 км.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.
Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль.
Это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории и внезапно оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато, расположилось небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
Здесь жил когда-то герой Л. Н. Толстого – Хаджи-Мурат.
Здесь много чудес!
Посвятите свой день знакомству с ними.
Далее нас ждет Матлас со своим экстрим-парком, где мы прокатимся на зиплайне.
И еще одно не менее интересное место мы посетим сегодня — Каменная чаша.
Это невероятное образование среди скал!
Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы.
Но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда, и перед нами – чудо!
Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 330 км.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Сегодня утром, после сытного завтрака, нас ждет спуск по реке Кара-Койсу.
Получив заряд адреналина и бодрости, отправимся в горы Дагестана, где стоит древняя христианская церковь IX- X вв., и в страну башен – селения Кахиб и Гоор.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!
Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.
Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды!
Перепад высот: 1775 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 359 км.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило).
Водопад на реке Ойсор в Чародинском районе Республики Дагестан — Чирхалю — находится высоко в горах, и поэтому относится к числу пульсирующих водопадов.
Потоки воды в нём зависят от таяния снега в горах.
Водопад Чвахило возник на месте огромного ледника, который образовался ещё в ледниковую эпоху. Чвахило расположен в 18 километрах от истока реки Ойсор и в двух километрах от аула Ритляб.
Водопад находится на территории заказника «Чародинский», отнесен к природным памятникам Дагестана и охраняется законом.
Перепад высот: 2140 м. Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 380 км.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
После завтрака нас вновь ждут невероятные приключения.
Сегодня мы поднимемся к Мачту-Пикчу Дагестана на лошадях, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
Дальше мы меняем лошадей на джипы и продолжаем свое путешествие.
Сегодня нас ждет наполненный впечатляющими красотами перевал через аул Кумух.
Вечером прибываем в аул Ахты, расслабимся после насыщенного дня в горячих источниках, разместимся в гостинице.
Перепад высот: 1600 м. Конная часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: около 300 км.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
После завтрака отправляемся к прекрасному водопаду.
В центральной части небольшой речушки Чогьар кам, одного из многочисленных притоков Самура, располагается уступ высотой 25 метров, где образовался восхитительный водопад — это природный памятник села.
Находится он в нескольких километрах к югу от села Зрых.
Малоизвестный природный памятник находится на окраине Хрюгского леса.
Филя расположен на южных склонах Самурского хребта, на уровне высоты 1150 метров, прямо под гребнем.
Отсюда открывается роскошный вид пейзажей Самурской долины и Магарамхюрской предгорной плоскости.
Вечером полюбуемся закатом на побережье рядом с экранопланом Лунь.
Разместимся в гостинице в Дербенте.
Проживание: гостиница 3*, г. Дербент.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 2100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: 170 км.
Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
Вас поразит колоссальность цитадели, и в джип — туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!
На этом наше путешествие подходит к концу, и мы вновь ждем вас в гости!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 17:00.
Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 108 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами и в гостевых домах.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Место и время приезда: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, в 14:00 — на вокзале, в 15:00 — в аэропорту.
Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 16:00 и позже.