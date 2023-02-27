Винно-гастрономический тур в Дагестан

Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие

5
3 отзыва
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Предлагаем вам отправиться в настоящее гастрономическое путешествие в Дагестан! Это будет полное погружение в край роскошных гор и свободы, вкусных угощений и добрых людей, полётов на катерах и свежего воздуха, тепла и колорита. Продуманный маршрут, в котором вы успеете увидеть и попробовать максимум за 5 дней.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях уже входят в стоимость. А вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Винно-гастрономический тур в Дагестан
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

«Мишленовская» сыроварня
«Мишленовская» сыроварня
Отправимся в одну из лучших сыроварен России, где научимся приготовлению моцареллы
Лучшие рестораны Дагестана
Лучшие рестораны Дагестана
Посетим самые знаменитые заведения с кавказской кухней
«Пальчики оближешь»
«Пальчики оближешь»
Весь тур мы будем наслаждаться разнообразными местными блюдами под аккомпанемент вкуснейшего вина
Прогулка на катере
Прогулка на катере
С ветерком прокатимся по самому большому водоему Северного Кавказа – Чиркейскому водохранилищу
Водопад Тобот
Водопад Тобот
Восхитимся красотой и величием одного из самых известных водопадов Дагестана
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Вы увидите самый глубокий каньон Европы, от вида которого захватывает дух!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дагестан

Мы встречаем Вас в аэропорту с бокалом игристого и выезжаем в Дербент – самый древний город России!

Мы будем жить в новом, современном отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» на побережье Каспийского моря!

Просторные номера, бассейн и спа-комплекс с хамамом в нашем распоряжении.

Прогулка до городского пляжа займет около 10 минут, а вечерний променад по набережной доставит массу удовольствия:)

Заселяемся в отель.

В номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!:)

Немного отдыхаем после перелета и встречаемся на приветственный ужин в один из лучших ресторанов старого Дербента!

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти кавказских сыров.

Попробуем знаменитые чуду – очень тонкие лепёшки с разными начинками: с сыром, зеленью и мясом.

Затем нам подадут фирменный сет сочных кавказских шашлыков с овощами на гриле и различными соусами.

Конечно, ужин будет сопровождаться бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда!

На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: хавуч дилими!

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Дагестан объявляется открытым! Ура!

После ужина при желании можно прогуляться до поющего фонтана – самого большого в России!

По вечерам здесь "танец" воды синхронизируется с музыкой. Очень красиво!

Прибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в ДагестанПрибытие в Дагестан
2 день

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.

Сначала посетим главную достопримечательность Дербента – цитадель VI века «Нарын-Кала».

Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.

Она находится на возвышенности и сверху открывается потрясающий вид на город.

Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.

И, конечно, прогуляемся по Старому Дербенту.

После прогулки по городу заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.

Завод, кажется, пронизан коньячными парами, которые проникают через тончайшие поры дерева.

Этот процесс производители романтично называют "долей ангелов".

Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с Мастером купажа.

А дальше – дегустация!

Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.

Затем отправляемся на обед в традиционный ресторан с панорамным видом на весь Дербент!

Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо – хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.

Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.

Сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах, затем отваривают в соленой воде!

После обеда нас будут ждать на винодельне.

Дербентская винодельческая компания – это молодое современное предприятие, которое начало производство вин в 2018 году, но уже успело завоевать награды международных дегустационных конкурсов и высокие оценки экспертов отрасли.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации!

Мы попробуем 5 образцов вин из премиальных линеек компании.

Вечером возвращаемся в отель, отдыхаем и предвкушаем новое путешествие завтра!

Цитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкалЦитадель «Нарын-Кала», коньячный завод, винодельня и знаменитый хинкал
3 день

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в горный Дагестан!

По дороге с пейзажами, захватывающими дух, мы доедем до бывшей столицы Аварского ханства.

Это самое сердце горного Дагестана!

Хунзах покоряет величественными видами скал и богатой историей, которую вам предстоит услышать.

Также мы увидим живописный водопад Тобот – один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа.

На обед нас будут ждать в очень аутентичном месте.

Мы идем в гости к аварской семье!

Пробуем традиционные блюда: курзе, чуду, шашлыки и на десерт – абрикосовая каша с урбечом.

Здесь мы ощутим настоящее дагестанское гостеприимство!

Едем дальше!

Наш путь пройдет по самому длинному автодорожному тоннелю в России – Гимринскому.

Мы доберемся до исторического места, родового села двух легендарных имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.

Коротко познакомимся с историей столицы исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в середине 19 века.

И увидим Гимринскую оборонительную башню.

Едем в столицу Дагестана – Махачкалу!

Мы проведем здесь следующие две ночи нашего путешествия.

Наш отель находится в центре города, один из лучших в Махачкале.

Идем на ужин в панорамный ресторан, расположенный на 13 этаже, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город.

Нас ждет авторская кавказская кухня.

На закуску нам подадут салат с запеченной свеклой, черносливом и ремесленным козьим сыром, в качестве основного блюда – сочный молочный козленок.

На десерт – запеченная тыква с соленой карамелью, орехами и мороженым.

Конечно, все блюда сопровождаются вином, которое составляет идеальную пару к блюдам!

Горный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторанеГорный Дагестан, традиционный обед в аварской семье и ужин в панорамном ресторане
4 день

Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварне

Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в места фантастической красоты!

Мы отправимся на Сулакский каньон, посетим несколько смотровых точек, от которых просто захватывает дух!

Сулакский каньон – самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе – глубиной почти 2 километра.

Затем нас пригласят на прогулку по самому большому водоему Северного Кавказа – Чиркейскому водохранилищу.

На береговой линии мы увидим каньоны, пещеры, плачущие водопады и многочисленные бухты.

Здешние пейзажи очень похожи на норвежские фьорды!

Мы зайдем на катере в одно из самых длинных и узких ущелий, где откроются головокружительные виды.

Дальше едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на свежем воздухе!

Нам подадут сочный шашлык из баранины, дагестанские лепешки со всевозможными начинками – чуду, а также чай в настоящем самоваре на углях!

Возвращаемся в Махачкалу, где нас будут ждать на одной из лучших сыроварен России!

Ее идейный вдохновитель – Мишель Луи Ленц – известный французский ресторатор, шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен.

Здесь готовят 12 авторских французских, итальянских и швейцарских сыров.

Качотта, буратта, моцарелла, грюйер, раклет и другие. Только ручной труд!

И для нас проведут мастер-класс по сыроварению.

Мы посмотрим производство, вместе приготовим моцареллу, а затем продегустируем различные виды сыров с бокалом белого вина.

Отправляемся на заключительный ужин!

Он пройдет в колоритном ресторане дагестанской кухни.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

Нам подадут сулакскую форель, приготовленную на мангале, с овощами гриль.

Также мы попробуем знаменитый лезгинский пирог с мясом и сыром – цкен, который готовят "только для своих".

На десерт нас будет ждать очень нежное дагестанское блюдо: мучная халва.

Наслаждаемся!

Сулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварнеСулакский каньон, прогулка на катере, пикник в персиковом саду и мастер-класс на «мишленовской» сыроварне
5 день

Завершение программы

После завтрака в отеле у Вас будет свободное время, чтобы посетить центральный рынок и купить дагестанские специалитеты с собой.

Или можно прогуляться по набережной Махачкалы и искупаться в Каспийском море.

Затем мы вас проводим в аэропорт.

Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле «Derbent Premium Hotel & SPA» 4*, г. Дербент (2 ночи) и «Монто Hotel» 4*, г. Махачкала (2 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Двухместное размещение без акцииДвухместное размещение с акцией «ранее бронирование»Одноместное размещение без акцииОдноместное размещение с акцией «ранее бронирование»
88 00082 000 105 00096 000

Сроки проведений акции в зависимости от даты заезда:

  • 1-5 апреля – до 20.02.2023;
  • 1-5 мая – до 20.03.2023;
  • 20-24 мая – до 10.04.2023;
  • 19-23 июня – до 10.05.2023;
  • 6-10 сентября – до 30.06.2023;
  • 8-12 октября – до 31.07.2023;
  • 2-6 ноября – до 31.08.2023.

Варианты проживания

Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4

2 ночи

Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" – новинка 2022 года на побережье Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4Отель «Derbent Premium Hotel & amp; SPA» 4

Отель «Монто Hotel» 4

2 ночи

Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях 4* в г. Дербент и в г. Махачкала
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в традиционных и авторских ресторанах, с винным сопровождением)
  • Встреча и проводы в аэропорт
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
  • Все экскурсии с местным гидом (Дербент, Махачкала, горный Дагестан, Сулакский каньон)
  • Все дегустации (винодельня, коньячный дом, сыроварня)
  • Пикник в персиковом саду
  • Все входные билеты по программе
  • Мастер-класс по сыроварению
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение - возраст (не менее 6 лет).

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
27 фев 2023
Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Ю
17 янв 2023
Отлично организованный тур, гид Константин - супер
А
14 дек 2022
Все было замечально организовано.

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