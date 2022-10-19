1 день

Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (на ж/д вокзал) Махачкалы.

В 11:30 – групповой трансфер в Дербент.

Сначала вы увидите настоящее чудо республики – Сулакский каньон высотой 1920 метров!

Виды по-настоящему впечатляют – местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на его дне.

У вас будет возможность прокатиться на качелях на самом краю каньона и сделать яркие фото.

Далее вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м), настоящий архитектурный шедевр человечества.

Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги).

Обед в форелевом хозяйстве «Главрыба» или в кафе «Акбар» сел. Миатли (включен).

Вы также увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире (более 250 метров).

Размер и форма его вершин постоянно меняются по воле ветров, а возраст бархана исчисляется сотнями тысяч лет.

Прибытие в Дербент вечером.

Размещение в гостинице****.

Ужин самостоятельно в одном из многочисленных национальных кафе города.