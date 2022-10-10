Преимущества этого путешествия:
В Махачкале вас ожидает размещение в гостинице, вечером встреча с гидом и знакомство с группой.
А пока, отдыхайте, готовьтесь к тому, что с завтрашнего дня начнется ваше знакомство с самой южной республикой нашей страны.
Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 к месту проживания.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Завтрак.
Сегодняшний наш день будет полностью посвящен одному из старейших городов мира – солнечному Дербенту.
Когда-то, примерно 5000 лет назад, через узкий проход между морем и горами, проходил Великий шелковый путь.
Для охраны караванов и взимания платы за проход здесь строится город, получивший название — Дербент, что переводится как «Связанные врата».
А спустя несколько столетий, персы строят на холме цитадель — Нарын-Кала, название которой переводится на русский как «Солнечная крепость».
Много веков пролетело с той поры, но и сейчас Дербент наполнен историческими древностями.
Здесь и старейшая мечеть – Джума-мечеть, и самый древний христианский храм, здесь растут 900 летние платаны – живые памятники природы всероссийского значения.
Мы пройдем узкими улочками древнего города, прикоснемся к его истории, узнаем о бурных событиях, происходивших здесь…
Вечером, возвращаемся в гостиницу, отдыхаем.
Протяженность 5-7 км, продолжительность экскурсионного дня – 5-6 часов.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
В столице Дагестана Махачкале вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.
Лучшие архитектурные перлы сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову.
Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!
Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!
Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Завтрак.
Сегодня мы побываем в замечательных местах.
Они разные по своему происхождению, но каждое из них загадочно и красиво.
Первой точкой будет Каменная чаша – невероятное образование среди скал!
Когда спускаетесь вниз по склону, ничего не предвещает удивления… скалы и скалы, но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда и – перед нами – чудо!
Налюбовавшись невероятным зрелищем, отправляемся к озеру, которое образовалось совсем недавно, всего-то 55 лет назад.
А на обратном пути заедем в Матлас и полюбуемся видом окрестных гор.
Перепад высот: 1650 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 370 км.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Завтрак.
Сегодня нам предстоит побывать в одном из старейших аулов Дагестана – ауле Чох.
Здесь, как и 700 лет назад, дома построены как соты – один над другим, их как будто прилепили к горному склону и люди продолжают жить здесь!
А дальше мы побываем в еще более загадочном ауле – Гамсутль.
Да, сейчас он заброшен, но еще 40 лет назад жизнь здесь кипела!
Дорога к аулу, (а это – именно дорога!), бежит через лес, взгляду путешественника открываются захватывающие окрестности, но, когда вы подниметесь в селение, даже виды окрестностей померкнут перед тем, что вы увидите!
А ведь возраст селения составляет около 2000 лет!
Вечером возвращение в Махачкалу.
Протяженность 320 км, продолжительность экскурсионного дня 4-5 часов. Время проведенное в автобусе 4 часа в одну сторону и 4 часа в обратную сторону.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Завтрак.
И снова – здравствуйте горы.
В нашей сегодняшней программе два старинных селения – Кахиб и Гоор и проход в затерянный мир Карадахской теснины.
Вас окружат скалы невероятной высоты, а ширина прохода совсем небольшая!
Над головой нависают громадные валуны и, лишь где-то вверху слегка светится узкая полоска неба, это и есть – Карадахская теснина.
Иногда эти села называют – призраками, страной башен.
Сегодня нам предстоит разобраться, что же все-таки они из себя представляют!
Поверьте, такого чуда вам видеть еще не доводилось!
Вы даже сразу не поймете, где заканчиваются скалы, а где начинаются дома, настолько органично вписаны селения в ландшафт.
Здесь сохранились боевые башни, что очень нетипично для Дагестана.
Пройдемся по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст которых – более 1000 лет, а вечером возвращаемся в гостиницу в Махачкалу и отдыхаем.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1600 м. Пешая часть маршрута: 5,5 км. Продолжительность экскурсии: 7-8 ч. Автомобильная часть маршрута: 370 км. Время, проведенное в автобусе: 4 часа в одну сторону и 4 часа в обратную сторону.
Завтрак.
За несколько дней мы с вами увидели много чудес Дагестана, но здесь есть чудо, по крайней мере, европейского масштаба!
Сегодня нам предстоит увидеть самую большую дюну Европы – бархан Сары-Кум.
Как оказался здесь этот бархан, почему он уже несколько столетий находится на одном и том же месте – на эти вопросы нет ответов у ученых.
Кроме того, этот бархан имеет свой животный и растительный мир, присущий только пустыне, но ведь Дагестан переводится как – «страна гор»!
А следующим пунктом будет каньон, который в мире занимает второе место!
На глубине около двух километров, тонкой извилистой ленточкой несет свои воды река Сулак.
И на этой реке человеческим гением построена самая большая гидроэлектростанция всего Кавказа – Чиркейская.
Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 232 метров!
Перекрыв реку, строители создали огромное водохранилище – Чиркейское.
В хорошую погоду здесь можно искупаться и просто отдохнуть на берегу, любуясь водной гладью.
Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Протяженность 190 км, продолжительность экскурсий 7-8 часов. Время проведенное в автобусе 2 часа в одну сторону и 2 часа в обратную сторону.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Подъем.
Завтрак.
Вот и все, наш тур подходит к завершению.
Осталось сказать, что столица Дагестана имеет довольно богатую историю.
В 1844 году на выкупленной территории был построен порт, получивший название Порт-Петровск.
Со строительством этого порта Дагестан получил более интенсивное развитие.
Здесь имеется много музеев с богатейшей экспозицией.
Поэтому, перед отъездом нам есть чем заняться.
Надеемся, что ваше знакомство с Дагестаном состоялось, и Республика смогла покорить ваши сердца.
У вас есть время и вы можете пройтись по сувенирным лавочкам, тем более, что здесь есть возможность выбрать подарки вашим близким по душе.
Здесь можно приобрести деревянные изделия с насечкой из Унцукуля, серебряные изделия из селения Кубачи, керамику из селения Балхар…
А мы говорим вам: «До новых встреч!»
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 19:00 от места проживания в аэропорт или ж/д.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Дополнительные условия проживания уточняйте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 9 400 руб.
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.
Не рекомендуется пациентам с серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки
Тур проходит в высокогорной местности, есть большой перепад высот. Это особенно следует учитывать при поездке с детьми.
Место и время сбора группы
г. Махачкала, суббота, Групповой трансфер осуществляется с 9:00 до 13:00 от ж/д вокзала и аэропорта
Место и время завершения тура
г. Дербент, суббота. Групповой трансфер осуществляется в 11:00 от места проживания в аэропорт или ж/д вокзал.
Ориентировочное время прибытия в Махачкалу около 14:00 часов