Встреча в аэропорту Махачкалы в 16:00.
Если туристы прилетают раньше 16:00, то могут самостоятельно доехать до отеля. Размещение в отеле с 14:00. В таком случае, встреча с гидом в городе на экскурсии.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по городу.
Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.
Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.
Раньше город называли Анжи-Кала, что в переводе означает «мучной, жемчужный град».
Своим названием столица обязана первому военкому Дагестана Махачу Дахаеву.
Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.
Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.
Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Посещение бархана Сарыкум.
В предгорьях хребта Нарат-Тюбе расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум (Желтый песок).
Этот бархан один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны. (входной билет оплачивается дополнительно)
Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону (30 минут) или Чиркейскому водохранилищу (доп. плата).
Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.
Река Сулак берет свои истоки в Тушинской и Дидойской котловинах на северном склоне Главного Кавказского хребта, слиянием рек Аварское Койсу и Андийское Койсу образуется река Сулак, длиной 144 км.
Она несет свои воды по Главному Сулакскому каньону, где глубина ее колеблется от 700 до 1500 метров. Сулакский каньон - один из самых глубоких каньонов в мире.
Глубина его достигает 1920 метров.
Каньон растянулся по территории Дагестана на 53 километра.
Со смотровых площадок открываются безумно красивые, захватывающие дух, пейзажи.
Обед (оплачивается дополнительно)
Переезд в Гуниб.
Переезд по живописной, горной дороге вдоль Ирганайского водохранилища с остановками для фото.
Наш путь будет проходить через Гимринский автодорожный тоннель.
Это самый длинный тоннель на территории России.
Его протяженность 4303 метра.
Размещение в отеле/турбазе (удобства на этаже)
Завтрак.
Посещение села Гамсутль.
Пешеходный маршрут около 8 км. Спуск по склону горы.
На вершине горы Амалье, что в Гунибском районе Дагестана, расстилается красивая деревня Гамсутль.
Это село — одно из старейших поселений на территории современного Дагестана.
Перевод с Аварского слова «gamall» означает «у подножия Ханской крепости», из чего историки сделали вывод, что в древности ханы выбрали это место для строительства своей крепости.
Поселок находится на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, откуда хорошо видны окрестности.
Кроме того, поселок окружен скалами и крутыми склонами, поэтому добраться сюда нелегко.
Население поселка росло и в прошлом столетии здесь еще кипела жизнь, но жители постепенно покидали деревню и около сорока лет назад поселок опустел.
Сегодня поселок Гамсутль является достопримечательностью, которая будоражит.
Гамсутль - это село призрак.
Остановка в села Чох.
Возвращение в Гуниб.
Время на обед.
Экскурсия по Гунибу.
Селение Гуниб – это прекрасный горный климат, где более трехста дней в году хорошая погода.
Село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, на Гунибском плато, представляющим собой природный ботанический сад с собственным горным микроклиматом.
Наибольшая высота плато составляет 1800 метров.
Гуниб — один из самых живописных уголков Дагестана.
В живописном селении Нижний Гуниб сохранились остатки русской крепости времен Кавказкой войны.
Сохранились так же Барятинские ворота крепости.
Они были названы в честь третьего наместника Кавказа, фельдмаршала Барятинского, императором Александром Вторым, который побывал здесь через десять лет после окончания 35-летней Кавказской войны.
Одной из самых значимых достопримечательностей Гуниба является Ротонда на месте пленения Шамиля в Верхнем Гунибе на царской поляне в березовом лесу.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение Салтинского водопада.
Переезд в село Хунзах.
Экскурсия по окрестностям.
Хунзах в переводе с аварского означает «царство» или «крепость ханов».
Здесь долгое время находилась резиденция правителей Аваристана.
История села насчитывает более двух тысяч лет.
Об этом говорят и археологические раскопки.
В четвертом веке Хунзах был столицей царства Сарир - страны золотого трона.
Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения.
Не далеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится Дом-музей Гамзата Цадасы.
Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова.
В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.
Обед (оплачивается дополнительно)
Переезд в Дербент.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Дербенту.
Дербент — один из древнейших городов мира.
Город расположился на западном побережье Каспийского моря — там, где труднодоступные отроги Кавказского хребта почти вплотную подходят к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу.
С древнейших времен здесь пролегал знаменитый Прикаспийский путь из Европы в Переднюю Азию.
Дербент — город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.
Посещение крепости Нарын-Кала (Солнечная крепость).
Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.
Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.
Общая протяженность стен Нарын-калы достигает 700 метров, а толщина их равняется двум метрам.
Эта величественная твердыня из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество обитавших в ней властителей.
Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.
С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город (входной билет оплачивается дополнительно)
Дегустация вин на Дербентском Заводе Игристых Вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).
Посещение Дербентского рынка.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Свободный день в Дербенте.
Для желающих экскурсия в село Кубачи.
Кубачи - это селение очень древнее.
Во времена Средневековья именно здесь производилось большинство оружия.
Изделия кубачинских мастеров: кольчуги, копья, доспехи, мечи. В XIV веке жители возвели вокруг аула мощное крепостное укрепление.
Постепенно местность попала под влияние ислама, который вытеснил другие религиозные течения.
Жители села Кубачи были очень воинственными, но со временем начали отходить от своих взглядов, сосредоточившись на развитии ремесел.
Всемирную славу селению принесли златокузнецы.
Уже в раннем Средневековье здесь умели изготавливать качественные и красивые вещи.
Мастера изготавливали не только оружие и доспехи, но и посуду, подсвечники и предметы обихода, а мировую известность селу принесли кубачинские ювелирные изделия из золота и серебра.
Ювелирные изделия, которые создаются руками местных умельцев, отличаются изумительным качеством.
В большинстве случаев мастера изготавливают изделия в одном экземпляре, что придает эксклюзивность.
Сегодня село Кубачи многие покидают и множество домов стоят пустыми.
Во всем селе осталось всего несколько мастеров-ювелиров, которые продолжают заниматься ремеслом и создавать невероятные произведения искусства.
Посещения музея в Сторожевой башне.
Обед в семье жителей села.
Посещение музея при Кубачинском художественном комбинате.
Комбинат народных промыслов объединял лучших мастеров ювелирного дела в Дагестане.
Здесь использовали различные технологии обработки металлов, чернение, чеканка, филигрань, инкрустация слоновой костью.
В изделиях дагестанских ювелиров и сегодня сочетаются золото и серебро.
Местные специалисты превращают обычные вещи в шедевры, сохраняя вековые традиции народного искусства.
Посещение мастерской ювелира, где вы сможете познакомиться с процессом производства изделий и приобрести понравившиеся украшения.
Возвращение в Дербент.
Завтрак в отеле.
Переезд в село Приморский.
Экскурсия по Самурскому лесу.
В дельте реки Самура расположена жемчужина Южного Дагестана, единственный в России субтропический лиановый лес.
Флора Самурского заказника насчитывает более 1000 видов, среди которых много реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана.
В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц.
Река Самур очень богата рыбой ценных пород: кефаль, форель, щука, судак.
Самурский лес – это живой природный комплекс: огромные деревья, высокая зеленая трава и вечно зеленые лианы, которые причудливо перевивают всю зелень и деревья.
Для желающих возможна организация пикника за доп. плату.
Возвращение в Дербент.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к 14:00.
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостиницах.
Возможные варианты размещения:
Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиничный комплекс Алые Паруса расположился на берегу Каспийского моря, в городе Дербенте. Отель предлагает гостям для размещения 17 номеров. Гостеприимный персонал отеля позаботиться о вашем отдыхе.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ:
Ресторан отеля предлагает континентальное питание. Подаются блюда кавказской, европейской и азиткой кухонь.
НОМЕРА КАТЕГОРИИ СТАНДАРТ:
ОСНАЩЕНИЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ:
Размещение в отеле/турбазе в с. Гуниб (удобства на этаже).
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,8 км от пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр. Машину можно оставить на бесплатной частной парковке. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город. Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер и обменять валюту.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником. В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в отеле «Монто» сервируют завтрак «шведский стол».
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура обьектов может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать обьекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
АЭРОФЛОТ Санкт-Петербург - Махачкала SU6065 11:15 - 15:15 или Nordwind Airlines N4227 11:00 - 15:10
Махачкала - Санкт-Петербург SU6066 16:15 - 20:20 или Nordwind Airlines N4228 16:10 - 20:20
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
Москва - Махачкала. Встреча в аэропорту в 16:00. Рекомендуемые рейсы NordStar Y71041 12:15 - 15:20
Махачкала - Москва NordStar Y71042 16:20 - 19:25
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Если туристы прилетают раньше 16:00, то могут самостоятельно доехать до отеля. Размещение в отеле с 14:00. С гидом встреча в городе на экскурсии.
Обратный трансфер в аэропорт к 14:00.
Если прилет/отлет в другое время, то индивидуальный трансфер самостоятельно.