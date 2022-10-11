Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето

Приглашаем Вас в Дагестан! Это путешествие подарит Вам возможность увидеть самые знаменитые

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Дагестан! Это путешествие подарит Вам возможность увидеть самые знаменитые и живописные места Дагестана: от величественных гор и чарующего Каспия до горных селений, затерянных аулов – призраков и древних крепостей! Вас вдохновит непростая история этой гордой республики, и Вы окунетесь в атмосферу кавказского гостеприимства!
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Жемчужины Дагестана. Все лучшее за 5 дней. Лето
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Пообедаем в форелевом хозяйстве, оценим аварскую традиционную и южно-дагестанскую кухни
Каспийский монстр
Каспийский монстр
Восхитимся размерами легендарного ракетоносца-экраноплана «ЛУНЬ» – самого большого в мире
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по изумрудным водам Сулака

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель.

Прибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городуПрибытие в Махачкалу, обзорная экскурсия по городу
2 день

Сулакский каньон и катание на катере

Завтрак в гостинице.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель.

Сулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катереСулакский каньон и катание на катере
3 день

Гамсутль

Завтрак в отеле.

Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.

Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики.

Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.

Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.

Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.

К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес.

По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.

На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.

Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного.

Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.

После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу.

ГамсутльГамсутльГамсутльГамсутль
4 день

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент

Завтрак в гостинице.

Первая остановка будет у экраноплана «Лунь» — гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Отъезд в гостиницу.

Свободное время.

Экраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и ДербентЭкраноплан Лунь, Нарын-Кала и Дербент
5 день

Завершение программы. Южный Дагестан

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сегодня вам предстоит исследовать Южный Дагестан, где вы познакомитесь с бытом и традициями табасаранского народа.

Вам предстоит недолгий переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Это крепость «Семи братьев и одной сестры», которая как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

И небольшой, но очень живописный Ханагский водопад, у подножия которого любят отдыхать местные жители.

После этого вы заглянете на обед в этно-комплексе.

Здесь вы сможете попробовать себя в приготовлении традиционного чуду и ковроткачестве.

Трансфер группы в аэропорт.

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Завершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный ДагестанЗавершение программы. Южный Дагестан

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДатыСтоимость
Стоимость 1/2 twin/dbl30 000
Детям до 12 лет27 000
Доплата за одноместное размещение12 000
Дополнительная ночь в гостинице Махачкала ½ twin/dbl4 000
  • 1 ночь: Махачкала «Метрополь», «Капитал», «Адмирал»;
  • 2,3,4 ночь: Дербент «Санрайз»

Варианты проживания

Метрополь" / "Капитал"/ "Адмирал

1 ночь

Дербент «Санрайз»

3 ночи

Sunrise находится в городе Дербент. В 150 м расположена собственная пляжная зона отеля на городском песчаном пляже. До центра города Дербент – 3,8 км. До Международного аэропорта Махачкала Уйташ (Makhachkala Uytash International Airport) – 110 км.

Особенности отеля:
Ванные комнаты оборудованы ванной или душем.
Некоторые номера оснащены стиральными машинами.
Гостям отеля предлагается завтрак "шведский стол" или комплексный завтрак.
Услуги прачечной оплачиваются отдельно.
При отеле организована бесплатная парковка.

Дербент «Санрайз»Дербент «Санрайз»Дербент «Санрайз»Дербент «Санрайз»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение в программе?

Возможны изменения порядка посещения или замены локаций ради безопасности участников тура, если того требуют погодные условия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
11 окт 2022
Хорошо
О
21 сен 2022
Замечательный отдых получился. Все очень понравилось. Впечатлений много!!! Посмотрели все основные достопримечательности в Дагестане. Ездили на комфортабельном микроавтобуса с аккуратным водителем и самым замечательным гидом- Мадиной. Спасибо ей большое, замечательный человек, который сделал нашу экскурсию незабываемой. Жили в очень хороших отелях, все номера чистые и аккуратные. Завтраки и обеды выше всяких похвал, все вкусно и сытно, ужины и не требовались, к. т обеды очень сытные. Обязательно приедим ещё, потому что невлюбиться в Дагестан невозможно.
М
7 сен 2022
Поездка прошла великолепно!)
Тур полностью оправдывает и свое название, и свою стоимость?
Мы увидели самые лучшие места Дагестана, гид Ляна была очень приятной и размещение комфортным. Если поедем в другие направления, то с вами)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шерегеша

🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры5-дневные туры

Похожие туры в Шерегеше

«Мохнатый друг» - треккинг в сопровождении гида с собакой
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
«Мохнатый друг» - треккинг в сопровождении гида с собакой
Программа путешествия предполагает посещение самых красивых мест Шерегеша с великолепными панорамными видами
Место начала согласовывается с гостем
2 000 за 1 человека
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
12 часов
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
Золотое кольцо Шории. Всё самое интересное
На протяжении всего маршрута Вас ждет знакомство с историей
г. Зеленая, Ваш отель
9 700 за 1 человека
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
Нет отзывов
Горнолыжный курорт Шерегеш: инструкция по применению
Разобраться в инфраструктуре комплекса, выбрать подходящие склоны и грамотно построить план отдыха
3 фев
4 фев
5 фев
6 фев
15 000 за всё до 10 чел.
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
«Водопад Сага» на моторной лодке по национальному парку
Посещение Тенгрианского храма, трехречья, путешествие на моторной лодке
г. Зеленая, Ваш отель
4 фев
8 фев
11 фев
15 фев
6 800 за 1 человека
Конные прогулки «Панорамы столицы Шории»
3 часа
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
Конные прогулки «Панорамы столицы Шории»
Добрые, обученные лошадки приглашают на прогулки по лесным тропам в сопровождении опытных инструкторов
г. Зеленая, Ваш отель
2 500 за 1 человека
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Скитур на охотничьих лыжах в Шерегеше
Пройти по тайге на меховых лыжах, увидеть тропки зверей и устроить пикник у костра
от вашего отеля
4 фев
9 фев
11 фев
16 фев
5 800 за 1 человека
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
Вершины Шории - Обзорная экскурсия на вершину горы Зеленая
Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная
Фристайл 1, Шерегеш, Кемеровская обл. , 652992
3 фев
5 фев
6 фев
8 фев
800 за 1 человека
Карчитский замок с посещением пасеки
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Шерегеш
Шерегеш
Нет отзывов
Карчитский замок с посещением пасеки
Прогулка в верховья священной реки Мрас-Су с посещением кардона
г. Зеленая, Ваш отель
6 000 за 1 человека
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
2 часа
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Vera
Vera
Нет отзывов
Ваша первая прогулка на снегоступах в Шерегеше
Ощутить единение со сказочной природой в окрестностях поселка
в Шерегеше
6 фев
7 фев
9 фев
10 фев
2 500 за 1 человека
Горнолыжный максимум в Шерегеше
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Горнолыжный максимум в Шерегеше
Прокатиться по снежным склонам, на санях промчаться по зимнему лесу и заглянуть в гости к йети
Аэропорт Новокузнецка, 7:00
20 фев
6 мар
64 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Шерегеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шерегеше
ХОРОШО
🧭
ТАМ