2 день

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Казалось бы, ну сколько может быть чудес?

А вот сегодня и начнем знакомство!

Придется с головой окунуться в чудеса!

Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка!

И все это за один день!

А вечером нас ждет база отдыха в Гунибском районе.