По прилету вас забирает наш автомобиль, и с комфортом и красивыми видами довозит до отеля.
Там нас ждет отдых, по желанию самостоятельные прогулки по городу и долгожданный сон после дорог и переездов.
Размещение: отель 3*, г. Махачкала.
Казалось бы, ну сколько может быть чудес?
А вот сегодня и начнем знакомство!
Придется с головой окунуться в чудеса!
Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка!
И все это за один день!
А вечером нас ждет база отдыха в Гунибском районе.
Дагестан означает – Страна гор.
И это соответствует действительности!
Здесь, действительно много гор, гор
самых разных а, если есть горы, то в них обязательно будут водопады, узкие ущелья…
Далее нас ждут одни из древних аулов.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!
Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.
Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды!
Размещение: база отдыха в Гунибском районе.
Сегодняшний наш день пройдет в путешествии через горы и время!
Мы отправимся в столицу древнего государства – Кумух, и ничего, что в настоящее время это всего лишь небольшое селение, его история говорит о многом!
А после наш путь приведет нас в село, где по сей день
делают посуду из глины вручную, обжигая ее в печах…
Может, кому-то из вас захочется сделать что-то своими руками?
Попробуйте…
Размещение: отель 3*, г. Дербент.
Встав с утра и позавтракав, вы сразу отправляетесь осматривать Дербент.
Дербент – Солнечный город, раскинувшийся между Великим морем Каспийским и Кавказом.
Город древний, но одновременно юный и очаровательный.
Не зря здесь установлена стела с надписью: «Дербент, как и часы – символ вечности».
Прогулявшись по крепости Нарын-Кала и по современной набережной, вы убедитесь в этом!
А в Дербенте еще очень много разных интересных памятников, которые вам предстоит увидеть.
Размещение: отель 3*, г. Дербент.
Все мы, так или иначе, слышали о домах с привидениями, но, побывать в селении-призраке, дано не многим.
Вам сегодня предоставится такая возможность.
Вы проедете через село мастеров серебряных украшений – Кубачи.
Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению национального блюда у местных жителей, а затем вкусный обед.
Не сочтите за труд, прогуляйтесь по улочкам-тропинкам.
Здесь практически нет дорог, но есть тропинки – улицы, часто проходящие прямо под вторыми этажами жилых домов…
Размещение: отель 3*, г. Дербент.
Завтракаем и отправляемся в путь.
Сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам.
Наш путь лежит в горы: мы едем в Ахтынский район.
Сначала заедем в покинутое селение Филя.
Далее нас ждет самое южное село России – Фий, которое располагается, в урочище одноименной реки.
Как можно за один день побывать в столь разных местах, спросите вы.
Оказывается в Дагестане возможно и такое.
Размещение: отель 3*, г. Дербент.
Утро, перед отъездом, у вас еще будет время прогуляться по Дербенту — прекрасному городу на Каспийском море.
Однако времени не слишком много, поэтому надо успеть приобрести подарки себе и близким, а выбрать есть из чего – изделия из серебра, натуральный мед, урбеч, травяные чаи, изделия из стали, глины и др.
Вот и закончился ваш тур, но не закончились чудеса!
Кавказ – шкатулка до краев наполненная чудесами, красотами, историей.
Вам стоит только пожелать, и мы откроем ее для вас.
Поэтому говорим вам до встречи и ждем вас снова и снова!
Мы всегда рады встрече с друзьями!
Отъезд в г. Махачкала.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 9 500 руб. за весь период тура.
Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 3 человека. Если вас больше или меньше - цены будут пересчитаны.
Гостиница Метрополь - это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском.
«Европа» – это полноценные отель для проживания на длительный и короткий период. В отеле представлены номера от стандартного класса до премиум-сегмента с прекрасным панорамным видом на город. Гостиница оборудована всем необходимым для комфортного отдыха и ощущения домашнего уюта.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время приезда: рекомендуемое время прибытия г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал. Прибытие с 9 ч до 19 ч, первый день свободный по программе.
Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета после 17:00.
Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни.
Ужины самостоятельно.
Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности! Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии. Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.