Зимний джиппинг по Дагестану

Этой зимой мы предлагаем Вам очень увлекательную программу

5
3 отзыва
Этой зимой мы предлагаем Вам очень увлекательную программу.

Этот новый тур будет наполнен чудесами и сказочными приключениями! Зимний джиппинг – это путешествие покорит ваше сердце навсегда! Вас ожидают зимние сказочные приключения, величественные старинные крепости и сокрытые от людского взора высокогорные аулы! И конечно же Вас ожидает таинственное великолепие заснеженной природы зимнего Дагестана!
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Зимний джиппинг по Дагестану
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Джиппинг
Джиппинг
Мы проедем по самым красивым и завораживающим местам Дагестана
Ворота чудес
Ворота чудес
Отправимся к подземному водопаду и узнаем, почему Карадахскую теснину называют Воротами чудес
Путешествие во времени
Путешествие во времени
Мы побываем в столице древнего государства – Кумух и попробуем сделать посуду из глины вручную
Горячие источники
Горячие источники
Окунемся в горячие серные источники в древнем селении Ахты
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самое известное природное чудо Дагестана
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся разнообразной дагестанской национальной кухней

Программа тура по дням

1 день

Встреча

По прилету вас забирает наш автомобиль, и с комфортом и красивыми видами довозит до отеля.

Там нас ждет отдых, по желанию самостоятельные прогулки по городу и долгожданный сон после дорог и переездов.

Размещение: отель 3*, г. Махачкала.

2 день

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Казалось бы, ну сколько может быть чудес?

А вот сегодня и начнем знакомство!

Придется с головой окунуться в чудеса!

Вы побываете на самом крупном, на Северном Кавказе, водохранилище, заглянете в бездну Сулакского каньона и подниметесь на целую гору песка!

И все это за один день!

А вечером нас ждет база отдыха в Гунибском районе.

Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейское водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-КумЧиркейское водохранилище, Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
3 день

Карадахская теснина, Кахиб, Гоор

Дагестан означает – Страна гор.

И это соответствует действительности!

Здесь, действительно много гор, гор

самых разных а, если есть горы, то в них обязательно будут водопады, узкие ущелья…

Далее нас ждут одни из древних аулов.

Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!

Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.

Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды!

Размещение: база отдыха в Гунибском районе.

Карадахская теснина, Кахиб, ГоорКарадахская теснина, Кахиб, ГоорКарадахская теснина, Кахиб, Гоор
4 день

Кумух, Балхар. Переезд в Дербент

Сегодняшний наш день пройдет в путешествии через горы и время!

Мы отправимся в столицу древнего государства – Кумух, и ничего, что в настоящее время это всего лишь небольшое селение, его история говорит о многом!

А после наш путь приведет нас в село, где по сей день

делают посуду из глины вручную, обжигая ее в печах…

Может, кому-то из вас захочется сделать что-то своими руками?

Попробуйте…

Размещение: отель 3*, г. Дербент.

Кумух, Балхар. Переезд в ДербентКумух, Балхар. Переезд в ДербентКумух, Балхар. Переезд в Дербент
5 день

Дербен. Нарын Кала, Лунь

Встав с утра и позавтракав, вы сразу отправляетесь осматривать Дербент.

Дербент – Солнечный город, раскинувшийся между Великим морем Каспийским и Кавказом.

Город древний, но одновременно юный и очаровательный.

Не зря здесь установлена стела с надписью: «Дербент, как и часы – символ вечности».

Прогулявшись по крепости Нарын-Кала и по современной набережной, вы убедитесь в этом!

А в Дербенте еще очень много разных интересных памятников, которые вам предстоит увидеть.

Размещение: отель 3*, г. Дербент.

Дербен. Нарын Кала, ЛуньДербен. Нарын Кала, ЛуньДербен. Нарын Кала, Лунь
6 день

Кубачи, Уркарах

Все мы, так или иначе, слышали о домах с привидениями, но, побывать в селении-призраке, дано не многим.

Вам сегодня предоставится такая возможность.

Вы проедете через село мастеров серебряных украшений – Кубачи.

Далее нас ждет мастер-класс по приготовлению национального блюда у местных жителей, а затем вкусный обед.

Не сочтите за труд, прогуляйтесь по улочкам-тропинкам.

Здесь практически нет дорог, но есть тропинки – улицы, часто проходящие прямо под вторыми этажами жилых домов…

Размещение: отель 3*, г. Дербент.

Кубачи, УркарахКубачи, УркарахКубачи, Уркарах
7 день

Урочище Филя, Каменные столбы

Завтракаем и отправляемся в путь.

Сегодняшний день мы посвятим не менее древним, чем Дербент, местам.

Наш путь лежит в горы: мы едем в Ахтынский район.

Сначала заедем в покинутое селение Филя.

Далее нас ждет самое южное село России – Фий, которое располагается, в урочище одноименной реки.

Как можно за один день побывать в столь разных местах, спросите вы.

Оказывается в Дагестане возможно и такое.

Размещение: отель 3*, г. Дербент.

Урочище Филя, Каменные столбыУрочище Филя, Каменные столбы
8 день

Отъезд

Утро, перед отъездом, у вас еще будет время прогуляться по Дербенту — прекрасному городу на Каспийском море.

Однако времени не слишком много, поэтому надо успеть приобрести подарки себе и близким, а выбрать есть из чего – изделия из серебра, натуральный мед, урбеч, травяные чаи, изделия из стали, глины и др.

Вот и закончился ваш тур, но не закончились чудеса!

Кавказ – шкатулка до краев наполненная чудесами, красотами, историей.

Вам стоит только пожелать, и мы откроем ее для вас.

Поэтому говорим вам до встречи и ждем вас снова и снова!

Мы всегда рады встрече с друзьями!

Отъезд в г. Махачкала.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 9 500 руб. за весь период тура.

Цена указана на одного туриста, при условии что в туре 3 человека. Если вас больше или меньше - цены будут пересчитаны.

Варианты проживания

Метрополь, г. Махачкала

1 ночь

Гостиница Метрополь - это новый стильный отель, расположенный в 15 минутах от центра города и аэропорта, в новом здании, построенном по последним технологиям и архитектурным решениям. Отель располагается в прибрежной части города в районе “Лазурный берег”, между Махачкалой и Каспийском.

Метрополь, г. МахачкалаМетрополь, г. МахачкалаМетрополь, г. МахачкалаМетрополь, г. Махачкала

База отдыха в Гунибском районе

2 ночи

Европа, г. Дербент

4 ночи

«Европа» – это полноценные отель для проживания на длительный и короткий период. В отеле представлены номера от стандартного класса до премиум-сегмента с прекрасным панорамным видом на город. Гостиница оборудована всем необходимым для комфортного отдыха и ощущения домашнего уюта.

Европа, г. ДербентЕвропа, г. ДербентЕвропа, г. ДербентЕвропа, г. ДербентЕвропа, г. Дербент

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки + питание на маршрутах (обеды)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Экологический сбор
  • Мастер класс в а. Кубачи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины, обеды вне маршрутов)
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 9 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную одежду по сезону;
  • удобную туристическую обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы;
  • купальник;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время приезда: рекомендуемое время прибытия г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал. Прибытие с 9 ч до 19 ч, первый день свободный по программе.

Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета после 17:00.

Как будут кормить?

Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы - если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни.

Ужины самостоятельно.

На чем мы поедем?

Для вашего путешествия мы предоставим машины повышенной проходимости, и в то же время высокой комфортности! Все машины оборудованы кондиционерами и содержатся в отличном техническом состоянии. Марки машин Jeep Cherokee, Nissan Patrol, Land Cruizer.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
31 янв 2023
Принимающая сторона хорошо работает с клиентами, индивидуальный подход.
Гид - тренер Азнаур, весёлый и интересный, отдыхать - одно удовольствие.
А
10 янв 2023
Были на двух экскурсиях в Дагестане. 4.01.23 - в Дербент, с гидом Курбаном, а 05.01.23 в Чеченскую Республику (посетили Шали, Грозный и Аргун) с Луизой. Ребята молодые, всё проходит в Нескучном формате. Экскурсии интересные, много информации, нет недостатка в красивых локациях. Экскурсии групповые, человек по 20, но транспорт вполне комфортный, водители -профессионалы и за это им отдельная благодарность. В целом- все понравилось. К Большой Стране, как к организатору тоже вопросов нет.
А
27 ноя 2022
Мне очень понравились гиды с которыми проходил тур, очень вежливые, добрые, веселые, я очень душевно отдохнула и зарядилась позитивной энергией!
Спасибо им большое!

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