Встретившись в аэропорту Махачкалы с гидом и с группой, вы отправляетесь в самый теплый город России – Дербент.
Здесь вас ожидает размещение в отеле на берегу Каспийского моря.
В свободное время можно прогуляться по набережной или просто выйти в город и почувствовать себя путешественником во времени окунувшись в хитросплетение древних улиц.
Размещение: г. Дербент.
С сегодняшнего дня начинается ваше путешествие по загадочному Дагестану наполненному чудесами.
Вам предстоит познакомиться с крепостью, которая носит очень странное название – Семи братьев и одной сестры.
Наш гид расскажет вам, почему появилось такое необычное название у крепости, и чем она прославилась.
После знакомства с крепостью вы отправитесь к Ханагскому (Хучнинскому) водопаду. Несмотря на то, что за окнами зима, водопад завораживает, а окрестности вокруг наполнены прекрасными сюжетами для фотосессий.
Размещение: г. Дербент.
Дагестан всегда славился воинами и не важно, с кем приходилось воевать людям, отстаивая свою землю и свою веру.
Сегодняшний день будет посвящен аулу Гуниб, где закончился дагестанский период Кавказской войны и аулу Согратль, который смог дать отпор воинам непобедимого Надир-шаха.
Гуниб живописно расположился на горном плато, изогнутом в виде чаши, здесь сохранилось много памятников связанных с пребыванием в этих местах имама Шамиля и императора Александра II.
Аул Согратль хранит воспоминания о сражении с Надир-Шахом и о восстании 1877 года, когда аул был полностью уничтожен.
Пройдитесь по улочкам тропкам старинного аула, осмотрите его каменные дома и вам покажется, что вы внезапно попали в древний город, насквозь пропитанный историей.
Размещение: г. Дербент.
Сегодняшний день мы посвятим природным красотам горного Дагестана.
Проехав через горы, поднявшись на высокогорное плато, вы будете поражены открывшимися перед вами видами!
На, казалось бы, ровном плато, вдруг, возникает разлом, в который с высоты более 80 метров срываются несколько водопадов.
И даже, если зимой они превращаются в огромные сосульки, это нисколько не умаляет их великолепия.
Далее, наш путь лежит в Матлас.
Здесь планируется строительство всесезонного курорта, он еще не достроен, но окружающие виды достойны того, чтобы остановиться здесь.
Полюбуемся окружающей красотой, спустимся в Каменную чашу – это еще одна загадка природы Дагестана, а после отправимся в обратный путь – в самый теплый город России – Дербент.
Размещение: г. Дербент.
Два дня мы путешествовали по горным районам и сегодня, позволим себе немного отдохнуть.
Проведем сегодняшний день в Дербенте.
Город заслуживает того, чтобы по нему спокойно погулять и познакомиться с его историей и памятниками.
А посмотреть здесь есть на что!
Цитадель крепости Нарын-Кала – старейшее фортификационное сооружение, возведенное еще в VII веке!
Джума мечеть – самая древняя мечеть на территории России, музей быта – Девичьи бани – уникальное место.
А современность украсила город прекрасной набережной.
Размещение: г. Дербент.
И снова в путь!
И снова в горы!
Дагестан поистине наполнен чудесами, а как иначе сказать?
Здесь, наряду с древнейшими мечетями сохранилась одна из самых старых христианских церквей – Датунская церковь.
Здесь селения взобрались на самые верхушки скал!
Старинные селения Кахиб и Гоор не зря называют Страной башен!
Полуразрушенные дома, прилепившиеся к скалам, окружены здесь великолепными башнями.
Самое удивительное, что многие камни, из которых построены башни, украшены христианской и языческой символикой.
Почему так произошло?
На этот вопрос сложно ответить…
Вечером, полные впечатлений, возвращаемся в Дербент.
Размещение: г. Дербент.
Сегодняшний день будет совсем необычным!
Мы не поедем в горы, мы поедем в пустыню!
Да, да именно так
Сегодня нам предстоит побывать на бархане Сары-Кум.
Переводится название как – Желтый песок.
Странно увидеть песчаную дюну среди гор, но в Дагестане и это возможно…
А дальше нас ожидает Сулакский каньон – одна из глубочайших пропастей мира!
Грандиозное зрелище – стоять на краю обрыва и наблюдать, как тоненькой змейкой струится под ногами огромная река!
Но еще более великолепное зрелище представляет собой грандиозное Чиркейское водохранилище – творение рук человеческих.
Когда-то в 70-е годы здесь была возведена плотина высотой 232 метра, она перекрыла реку Сулак, в результате чего образовалось водохранилище площадью более 42 кв. км!
Размещение: г. Дербент.
Ну, вот и закончилось наше увлекательное путешествие по загадочному и чудесному Дагестану.
Мы показали вам только малую часть это огромной Республики, и приготовили еще много интересных мест.
Поэтому мы с вами не прощаемся, а говорим вам – до встречи.
И не только в очаровательном Дагестане, но и в других местах Кавказа, не менее интересного и загадочного!
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 8 400 руб. за весь период тура.
Гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
В номерах стильная мебель, ванные комнаты, телевизоры, кондиционеры, холодильники. В номерах класса люкс, полу-люкс и коттеджах стоят небольшие столики с чайными принадлежностями, за которыми постояльцы могут пообедать, так как многие предпочитают есть у себя в комнатах. В здании отеля имеется холл, в котором наши постояльцы могут принимать своих гостей.
Дагестанский колорит и изысканность интерьеров в сочетании с современными международными стандартами обслуживания и высочайшим уровнем сервиса, делают наш гостиничный комплекс поистине уникальным.
Ресторан приятно удивит посетителей с самым взыскательным и изысканным вкусом. Здесь гостям предлагается отведать блюда национальной кухни и шашлыки лучших поваров. Имеется банкетный зал, идеально подходящий для проведения частных и корпоративных торжеств. Широчайший выбор напитков разного типа.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».