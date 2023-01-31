1 день

Встреча, трансфер

Встретившись в аэропорту Махачкалы с гидом и с группой, вы отправляетесь в самый теплый город России – Дербент.

Здесь вас ожидает размещение в отеле на берегу Каспийского моря.

В свободное время можно прогуляться по набережной или просто выйти в город и почувствовать себя путешественником во времени окунувшись в хитросплетение древних улиц.

Размещение: г. Дербент.