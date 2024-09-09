На Рождество – экскурсии в Шуя

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Шуя, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Открыть прекрасную старинную Шую
Пешая
68 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Шуи
Прогулка по Шуе: от купеческих традиций до царских особ. Узнайте о знаменитых шуйских мыле, бальзаме и ситце. История и культура в одном туре
14 сен в 08:00
15 сен в 08:00
3 750 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по купеческим усадьбам Шуи
Узнайте историю Шуи, посетите купеческие усадьбы, церкви и музей мыла. Откройте для себя город с богатым прошлым и уникальными достопримечательностями
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
4 100 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Шуя
На машине
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Шуя: история, храмы, музеи и усадьбы
Шуя - старинный город с богатой историей. Вас ждут храмы, музеи и усадьбы, прогулка по историческому центру и дегустация местных настоек
Начало: У музея им. Бальмонта
13 сен в 10:00
16 сен в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Татьяна учла наши просьбы, поэтому было не только интересно, но и очень комфортно. Узнали много нового. С удовольствием рекомендуем экскурсии с Татьяной. Не пожалеете!
  • В
    Валерий
    27 августа 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Экскурсия получилась Татьяне большое спасибо Информативно, увлекательно Впечатление о городе сложилось. Рекомендую
  • А
    Александра
    19 августа 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Спасибо Елене за содержательную, интересную и эксклюзивную экскурсию! Сложилось всё: и маршрут (мы попросили в конце еще показать одно место),
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    и рассказ (по времени и содержанию супер), и интересные истории по дороге, сувениры, и еще нам рассказали про вкусные кафе и рестораны, что привезти и посетить самостоятельно. Елену знают во всех музеях, исторических местах, пропускали даже там, где было закрыто. Плюс было доп. время посетить монастырь и колокольню, это удивительное место в Шуе, как и Павловский дворец, красивое и уникальное место. Спасибо за гостеприимство и заботу, приедем еще.

  • А
    Алина
    18 августа 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Экскурсовод доброжелательный, вся экскурсия прошла с позитивом и легкостью. 3 часа проходят незаметно. Узнаете информацию и о прошлом, и о настоящем Шуи. Рекомендую знакомиться с Шуей с данным экскурсоводом!
    Экскурсовод доброжелательный, вся экскурсия прошла с позитивом и легкостью. 3 часа проходят незаметно. Узнаете информацию иЭкскурсовод доброжелательный, вся экскурсия прошла с позитивом и легкостью. 3 часа проходят незаметно. Узнаете информацию и
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2024
    Знакомьтесь, Шуя
    Наш маршрут из Суздаля шел через Шую, где мы решили не терять время и узнать про этот город немного больше,
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    чем «Василий Шуйский». Пойти на экскурсию с Еленой было отличной идеей: материал излагает легко, отсутствует монотонная история с бесконечными именами и датами при этом все исторические факты озвучены; речь чистая (для меня это всегда важный пункт, который сложно оценить в письменных отзывах), с легким юмором. Маршрут составлен экскурсоводом очень удобно (часть пешком, часть на комфортном автомобиле). Все рекомендации Елены относительно сувениров, кафе приняли к сведению и остались очень довольны! Искренне рекомендую этого гида как оказалось по всей Ивановской области!

  • Я
    Яна
    13 августа 2024
    Открыть прекрасную старинную Шую
    Спасибо, все отлично!!
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Были на экскурсии в Шуе с Екатериной. Очень понравилось. Рассказ слаженный, интересный с разными историческими и современными данными. На все наши многочисленные вопросы мы получили ответы.
  • Л
    Любовь
    19 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Прекрасная экскурсия в древний город Шуя. Екатерина с интересом преподносит рассказ, видно, что человек искренне любит свой город. Мы прониклись
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    историей города. Хотим приехать на Рождественские каникулы, посмотреть на разрекламированные гуляния. Екатерину рекомендуем от чистого сердца! Обязательно посетите музей мыла, который собран и действует благодаря увлекающейся жительнице города.

  • А
    Алла
    26 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Шуе с посещением Музея мыла
    Экскурсию нам провела экскурсовод Людмила. Все прошло на отлично, были учтены все наши пожелания. Узнали много интересного про новый для нас город Шую. Экскурсия проходила неспешно, в комфортном для нас темпе. Спасибо.
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Ответы на вопросы от путешественников по Шуя в категории «На Рождество»

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  1. Открыть прекрасную старинную Шую
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  3. Знакомьтесь, Шуя
Какие места ещё посмотреть в Шуя
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Колокольня Воскресенского собора
  2. Воскресенский собор
  3. Павловский дворец
Сколько стоит экскурсия по Шуя в сентябре 2024
Сейчас в Шуя в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 750 до 4 100. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Шуя на 2024 год на рождество, 86 ⭐ отзывов, цены от 3750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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