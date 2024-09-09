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и рассказ (по времени и содержанию супер), и интересные истории по дороге, сувениры, и еще нам рассказали про вкусные кафе и рестораны, что привезти и посетить самостоятельно. Елену знают во всех музеях, исторических местах, пропускали даже там, где было закрыто. Плюс было доп. время посетить монастырь и колокольню, это удивительное место в Шуе, как и Павловский дворец, красивое и уникальное место. Спасибо за гостеприимство и заботу, приедем еще.