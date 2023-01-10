На прогулке по историческому центру вы погрузитесь в купеческую атмосферу улочек с дореволюционными особняками, мануфактурами и мастерскими. Осмотрите многовековые храмы, посетите Винный склад и отведаете знаменитые шуйские настойки. Сюжеты прошлого помогут вам по-новому взглянуть на Василия Шуйского, Елизавету Петровну, Ивана Грозного. А Музей мыла приятно удивит коллекцией редких экспонатов.

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Описание

Что вас ожидает

История и интересные факты о Шуе

Вы услышите, с чем связано необычное название города, когда он появился, какие царственные персоны удостаивали его своим присутствием и за что. Узнаете, как Пётр I в Шуе исцелился от тяжёлого недуга, и выясните, действительно ли тут неподалеку есть озеро с русалками.

Осмотр купеческой застройки

В XVIII–XIX вв. Шуя была важным торговым городом и поставляла свои товары на многие российские ярмарки. От этого периода на ее улочках осталось немало купеческих особняков, мануфактур, ремесленные мастерских. Вы сможете осмотреть хорошо сохранившиеся усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных, побывать в архитектурных комплексах шуйских фабрик, а также увидеть уникальную «важню» — единственный в России павильон с весами для возов.

Шуйские святыни

В городе находится около 20 церквей, которые строились с момента основания Шуи в XIV столетии. Мы пройдемся к Покровскому собору, полюбуемся великолепной архитектурой Крестовоздвиженского храма и посмотрим на росписи храма Спаса Преображения. Одним из выдающихся культовых сооружений Шуи является Воскресенский собор 1799 года, который славится своей монументальной колокольней высотой в 106 метров.

Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида)

Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом. В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё.

Организационные детали