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Описание
Что вас ожидает
История и интересные факты о Шуе
Вы услышите, с чем связано необычное название города, когда он появился, какие царственные персоны удостаивали его своим присутствием и за что. Узнаете, как Пётр I в Шуе исцелился от тяжёлого недуга, и выясните, действительно ли тут неподалеку есть озеро с русалками.
Осмотр купеческой застройки
В XVIII–XIX вв. Шуя была важным торговым городом и поставляла свои товары на многие российские ярмарки. От этого периода на ее улочках осталось немало купеческих особняков, мануфактур, ремесленные мастерских. Вы сможете осмотреть хорошо сохранившиеся усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных, побывать в архитектурных комплексах шуйских фабрик, а также увидеть уникальную «важню» — единственный в России павильон с весами для возов.
Шуйские святыни
В городе находится около 20 церквей, которые строились с момента основания Шуи в XIV столетии. Мы пройдемся к Покровскому собору, полюбуемся великолепной архитектурой Крестовоздвиженского храма и посмотрим на росписи храма Спаса Преображения. Одним из выдающихся культовых сооружений Шуи является Воскресенский собор 1799 года, который славится своей монументальной колокольней высотой в 106 метров.
Музей мыла (аудиоэкскурсия без сопровождения гида)
Здесь вы познакомитесь с историей российского мыловарения и его технологией с XVII до XXI вв. Узнаете о традициях мытья и стирки в разных странах, влиянии мыла на производство других товаров и многом другом. В экспозиции музея представлено более 500 редких экспонатов на площади 200 кв. м. Среди них мраморный Мойдодыр и ручной отделочный станок XIX века, дивизирная машина, мыло «Дядя Миша» и это далеко не всё.
Организационные детали
Отдельно оплачивается входной билет в Музей мыла — 326 руб. /человека, а также такси до него — 250-300 руб. /легковой автомобиль
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Шуя
Провела 1467 экскурсий для 2817 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!