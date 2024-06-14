В 10:30 встретим вас на вокзале города Шуя с приветственными пирогами и чаем. Прогуляемся по реконструированному вокзалу и выйдем на Площадь Революции. Позавтракаем и заселимся в отель, а затем начнём обзорную экскурсию.

Увидим главные достопримечательности Шуи, поднимемся на смотровую площадку за красивыми кадрами с высоты и полюбуемся колокольней Воскресенского собора. В 14:30 пообедаем и продолжим исследовать город. На очереди — его заречная часть, где находится знаменитое на всю страну предприятие «Шуйские ситцы». Рядом с ним расположен особняк фабриканта Павлова, некогда владевшего фабрикой.

Шуя славится не только ситцем, но и своими миловарнями и мыльными ярмарками. Даже на гербе города — брусок мыла! На экскурсии вы узнаете, почему оно считалось лучшим в стране, а ещё своими руками его изготовите на мастер-классе.

Следующая локация — магазин-музей «Винный склад № 3», где желающие смогут продегустировать напиток и приобрести бутылочку-другую.

Ужин будет непростой, а с развлекательной программой «Шуйская гармонь» и частушками. После 21:00 — прогулка по вечернему городу.