Вы погуляете по старинным улочкам, побываете на настоящем деревенском застолье, продегустируете несколько видов сыра и насладитесь развлекательной программой «Шуйская гармонь» за
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле «Гранд отель Шуя», 2-местное проживание.
Питание. В программу включено 3-разовое питание, дегустации, настойки.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»
В 10:30 встретим вас на вокзале города Шуя с приветственными пирогами и чаем. Прогуляемся по реконструированному вокзалу и выйдем на Площадь Революции. Позавтракаем и заселимся в отель, а затем начнём обзорную экскурсию.
Увидим главные достопримечательности Шуи, поднимемся на смотровую площадку за красивыми кадрами с высоты и полюбуемся колокольней Воскресенского собора. В 14:30 пообедаем и продолжим исследовать город. На очереди — его заречная часть, где находится знаменитое на всю страну предприятие «Шуйские ситцы». Рядом с ним расположен особняк фабриканта Павлова, некогда владевшего фабрикой.
Шуя славится не только ситцем, но и своими миловарнями и мыльными ярмарками. Даже на гербе города — брусок мыла! На экскурсии вы узнаете, почему оно считалось лучшим в стране, а ещё своими руками его изготовите на мастер-классе.
Следующая локация — магазин-музей «Винный склад № 3», где желающие смогут продегустировать напиток и приобрести бутылочку-другую.
Ужин будет непростой, а с развлекательной программой «Шуйская гармонь» и частушками. После 21:00 — прогулка по вечернему городу.
Палех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись броши
С 08:30 до 09:30 — завтрак, а затем отправимся в Палех. Мы поднимемся на колокольню Воскресенского собора, на высоту 106 метров, и полюбуемся только-только проснувшимся городом. Заглянем в мастерскую «Палехский иконостас», осмотрим известную на весь мир палехскую миниатюру, а затем вас ждёт мастер-класс по росписи броши.
Устроим настоящее деревенское застолье в деревушке Понькино, а в 15:00 поедем назад в Шую. Посетим сыроварню и продегустируем несколько видов сыров. А ещё нам подадут чай, кофе и десерт.
Прогуляемся по Малой Соборной улице, любуясь резными наличниками. Во время экскурсии расскажем про жизнь поэта Константина Бальмонта, родившегося здесь.
У вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться и купить сувениры, в 18:00 поужинаем, а в 19:30 завершим наш тур.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 600 ₽
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Что включено
- Питание
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Дегустации
- Мастер-классы
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Что не входит в цену
- Билеты до города Шуя и обратно