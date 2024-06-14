Выходные в русском стиле с мастер-классами, дегустациями и застольем под гармонь: Шуя и Палех

Сделать мыло, своими руками расписать брошь и побывать на родине Бальмонта
Приглашаем провести выходные необычно, наслаждаясь неспешной атмосферой тихих уютных городков.

Вы погуляете по старинным улочкам, побываете на настоящем деревенском застолье, продегустируете несколько видов сыра и насладитесь развлекательной программой «Шуйская гармонь» за
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ужином.

А ещё будем знакомиться с местными ремёслами не только в теории, но и на практике: вы своими руками сделаете мыло (кстати, брусок мыла красуется на гербе города Шуя!) и распишете брошь в палехском стиле.

Выходные в русском стиле с мастер-классами, дегустациями и застольем под гармонь: Шуя и Палех
Выходные в русском стиле с мастер-классами, дегустациями и застольем под гармонь: Шуя и Палех
Выходные в русском стиле с мастер-классами, дегустациями и застольем под гармонь: Шуя и Палех
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле «Гранд отель Шуя», 2-местное проживание.

Питание. В программу включено 3-разовое питание, дегустации, настойки.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»

В 10:30 встретим вас на вокзале города Шуя с приветственными пирогами и чаем. Прогуляемся по реконструированному вокзалу и выйдем на Площадь Революции. Позавтракаем и заселимся в отель, а затем начнём обзорную экскурсию.

Увидим главные достопримечательности Шуи, поднимемся на смотровую площадку за красивыми кадрами с высоты и полюбуемся колокольней Воскресенского собора. В 14:30 пообедаем и продолжим исследовать город. На очереди — его заречная часть, где находится знаменитое на всю страну предприятие «Шуйские ситцы». Рядом с ним расположен особняк фабриканта Павлова, некогда владевшего фабрикой.

Шуя славится не только ситцем, но и своими миловарнями и мыльными ярмарками. Даже на гербе города — брусок мыла! На экскурсии вы узнаете, почему оно считалось лучшим в стране, а ещё своими руками его изготовите на мастер-классе.

Следующая локация — магазин-музей «Винный склад № 3», где желающие смогут продегустировать напиток и приобрести бутылочку-другую.

Ужин будет непростой, а с развлекательной программой «Шуйская гармонь» и частушками. После 21:00 — прогулка по вечернему городу.

Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»Шуя: мыльный мастер-класс и «Шуйская гармонь»
2 день

Палех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись броши

С 08:30 до 09:30 — завтрак, а затем отправимся в Палех. Мы поднимемся на колокольню Воскресенского собора, на высоту 106 метров, и полюбуемся только-только проснувшимся городом. Заглянем в мастерскую «Палехский иконостас», осмотрим известную на весь мир палехскую миниатюру, а затем вас ждёт мастер-класс по росписи броши.

Устроим настоящее деревенское застолье в деревушке Понькино, а в 15:00 поедем назад в Шую. Посетим сыроварню и продегустируем несколько видов сыров. А ещё нам подадут чай, кофе и десерт.

Прогуляемся по Малой Соборной улице, любуясь резными наличниками. Во время экскурсии расскажем про жизнь поэта Константина Бальмонта, родившегося здесь.

У вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться и купить сувениры, в 18:00 поужинаем, а в 19:30 завершим наш тур.

Палех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись брошиПалех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись брошиПалех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись брошиПалех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись брошиПалех, прогулка по городу, дегустация сыров и роспись броши

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Дегустации
  • Мастер-классы
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе или минивэне в зависимости от размера группы
Что не входит в цену
  • Билеты до города Шуя и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал города Шуя, 10:30
Завершение: Шуя, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шуя

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетние2-дневные турыВсе туры

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